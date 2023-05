“No, io sono tuo padre”.

Questa frase è forse tra le più iconiche del mondo della cinematografica ed è anche la frase che per i fan racchiude l’eterna battaglia tra il bene e il male in una galassia molto, molto lontana.. Evoca immediatamente astronavi impegnate in combattimenti accompagnati dal suono così caratteristico dei laser, di guerre combattute su pianeti verdi o nel deserto tra innumerevoli razze.

Dal suo incredibile debutto cinematografico nel 1977 e dal conseguente successo, la creatura di George Lucas Star Wars ha fatto molta strada, aggiungendo titoli e personaggi al suo franchise, forse talmente tanti che si fa fatica a tenere tutto sotto controllo. Mentre Luke Skywalker, Yoda, Obi-Wan Kenobi e Chewbacca hanno raggiunto lo status di icone al di là dei cinema, personaggi meno noti non hanno ancora raggiunto la fama. Forse avete sentito parlare del Mandaloriano e di Ahsoka Tano, ma conoscete il cattivo Cad Bane o Bossk’wassak’Cradossk?

In vista del Star Wars Day, il 4 maggio 2023 (e del 40° anniversario de Il ritorno dello Jedi), abbiamo raccolto tutti i film e le serie dell’universo di Star Wars in ordine cronologico. Il momento cruciale è la Battaglia di Yavin, la Battaglia della Morte Nera, che divide il calendario in BBY (Before the Battle of Yavin) e ABY (After the Battle of Yavin) – simile a quello degli umani con a.C. e d.C. – e indica dunque la linea temporale di Star Wars.

Che la forza sia con voi!

Nota della redazione: per motivi di completezza, questo elenco di opere non si attiene ad alcuna distinzione tra ciò che appartiene al Canone o alle Star Wars Legends.

L’alba degli Jedi (25.793 BBY)

Non si sa molto del film del regista di Logan, James Mangold. Quello che si sa è che si concentrerà sulle origini degli Jedi, seguendo un personaggio in particolare che cerca di sfruttare la Forza per la prima volta. La data di uscita è prevista per il 2027.

Citazioni famose: Devi avere pazienza, mio giovane Padawan. – Yoda

Categoria: Film

Data di uscita: probabilmente 2027

The Acolyte (132 BBY)

La serie uscirà su Disney+ nel 2024. La produttrice Leslye Headland ha rivelato che la serie ci porterà in una galassia oscura e misteriosa dove il Lato Oscuro della Forza sta prendendo il sopravvento. Tuttavia, la Repubblica Galattica è nel suo periodo di massimo splendore e l’Ordine Jedi detiene molto potere. Come ranger, i Jedi vengono utilizzati per proteggere i confini della Repubblica e garantire la pace. Anche un giovane Yoda svolge un ruolo importante. The Acolyte è ambientato proprio in questo periodo e ruota attorno a un giovane studente Sith. Nell’oscurità, i Sith risorgeranno e porteranno alla caduta dell’era dell’Alta Repubblica.

Citazioni famose: La pace è menzogna, c’è solo la passione – Codice Sith

Categoria: Serie TV

Data di uscita: 2024

Star Wars: Young Jedi Adventures (anno sconosciuto)

Destinata a un pubblico giovane, la Lucasfilm Animation ha creato una serie animata ambientata nell’epoca dell’Alta Repubblica e che racconta le vicende di un gruppo di giovani padawan che imparano le vie della Forza. Verrà presentata in anteprima il 4 maggio, giorno dello Star Wars Day.

Citazioni famose: Essere Jedi significa affrontare la verità e scegliere. Emetti luce o oscurità, Padawan. Sii una candela o la notte. – Yoda

Categoria: Serie televisiva animata

Data di uscita: 4 maggio 2023

Star Wars: Tales of the Jedi, (36-19 BBY)

Tales of the Jedi, scritto da Dave Filoni, esplora due storie Jedi di personaggi noti della trilogia prequel di Star Wars: una è dedicata alla giovane Ahsoka Tano, l’altra al giovane Conte Dooku prima che si unisse a Darth Sidious e cedesse al lato oscuro.

Citazioni famose: Potente tu sei diventato Dooku, il lato oscuro percepisco in te. – Yoda

Categoria: Programma televisivo d’animazione

Data di uscita: 26 ottobre 2022

Star Wars Episodio I: La minaccia fantasma (32 BBY)

Nella prima parte della trilogia prequel, non c’è ancora l’Impero, ma c’è un’organizzazione altrettanto sgradevole: la Federazione dei Mercanti la quale ha posto un blocco attorno al pianeta di Naboo, in quanto la sua regina non vuole cedere ai mercanti. Il Jedi Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) e il suo apprendista Obi Wan Kenobi (Ewan McGregor) hanno il compito di risolvere il conflitto. Assistendo alle loro avventure, ci vengono presentati personaggi molto noti, come R2-D2 e il giovane pilota di sgusci Anakin Skywalker (che presto cederà al lato oscuro). Il capolavoro stellare comprende star come Natalie Portman e Samuel L. Jackson.

Citazioni famose: Non hai mai vinto una gara? – Padmé Naberrie (Regina Amidala)

Categoria: Film

Data di uscita: 19 agosto 1999

Star Wars Episodio II: L’attacco dei cloni (22 BBY)

Mentre Obi-Wan Kenobi addestra l’adolescente Anakin Skywalker come Cavaliere Jedi, giovane dalla testa calda, un nuovo conflitto si sta preparando. Quando la senatrice Amidala sfugge per un soffio a un attacco, Obi-Wan e Anakin vengono chiamati in aiuto. Su un pianeta lontano, incontrano il misterioso leader dei Separatisti e un massiccio esercito di cloni. Nel frattempo, Anakin sviluppa sentimenti sempre più profondi per la bella ex-regina.

Citazioni famose: Sembri un po’ nervoso. – Obi-Wan Kenobi

Categoria: Film

Data di uscita: 12 maggio 2002

Star Wars: Le guerre dei cloni (22-19 BBY)

La galassia è ancora in preda alla Guerre dei Cloni tra la Repubblica e i Separatisti. Sull’orlo esterno, la situazione minaccia di peggiorare per la Repubblica, poiché i Separatisti hanno rapito Rotta, il figlio del potente boss del crimine Jabba the Hutt per convincerlo a passare dalla loro parte. Ma la Repubblica invia due dei suoi più potenti Jedi a salvare Rotta.

Il film rappresenta l’episodio pilota dell’omonima serie, composta da 7 stagioni, e ruota attorno ai giorni di guerra di Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi e Yoda, introducendo l’apprendista di Anakin, Ahsoka Tano, e il Capitano Rex nel canone di Star Wars.

Citazioni famose: Una lezione imparata è una lezione guadagnata. – Ahsoka

Categoria: Film d’animazione e successiva serie televisiva

Data di uscita: 3 ottobre 2008

Star Wars Episodio III: La vendetta dei Sith (19 BBY)

Le Guerre dei Cloni sono ancora in corso. Quando il Cancelliere Palpatine viene rapito dai Separatisti, i due Jedi Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker compiono un audace tentativo di salvataggio. Riescono a liberare Palpatine, ma la spaccatura tra Anakin e il Consiglio Jedi si allarga. L’ambizioso Padawan, che si sente poco apprezzato dal Consiglio Jedi, passa sempre più dalla parte del cancelliere corrotto.

Citazioni famose: Se non sei con me, sei mio nemico. – Anakin Skywalker

Categoria: Film

Data di uscita: 19 maggio 2005

Star Wars: The Bad Batch (19-18 BBY)

Questa diversa interpretazione dei clone troopers, introdotti per la prima volta in Star Wars: The Clone Wars, funge da sequel di quest’ultimo. La serie segue l’Unità Clone 99 che svolge incarichi da mercenari, con ogni membro in possesso di un’abilità unica e straordinaria.

Curiosità: Dee Bradley Baker dà la voce a tutti i membri della Bad Batch.

Citazioni famose: Speravo di avere l’intera squadra, ma tu andrai bene. – Crosshair

Categoria: Serie televisiva animata

Data di uscita: 4 maggio 2021.

Star Wars: Droids (15 BBY)

Star Wars: Droids è una delle prime serie televisive mai realizzate per il franchise ed è ambientata poco prima di un altro importante capitolo della serie. La serie segue R2-D2 e C3-PO mentre combattono gangster, cacciatori di taglie, pirati e altri criminali. Nel corso della serie, sono al servizio di diversi padroni e vivono strane e difficili avventure.

Citazioni famose: Roger, roger. – quasi tutti i droidi da battaglia

Categoria: Serie televisiva animata

Data di uscita: 7 settembre 1985 – 7 giugno 1986

Solo: A Star Wars Story (13-10 BBY)

Il giovane Han Solo viene cacciato dall’Accademia Imperiale di Volo perché è un tipo maldestro, che non ama l’autorità. Si unisce dunque a un gruppo di contrabbandieri incaricati di rubare del prezioso coaxialium. Insieme a lui c’è Chewbacca, un Wookie di 190 anni. Alla ricerca della nave perfetta per la loro operazione, il gruppo incontra Lando Calrissian, proprietario del Millennium Falcon.

Citazioni famose: Hai 190 anni? Hai un aspetto fantastico! – Han Solo

Categoria: Film

Data di uscita: 24 maggio 2018

Obi-Wan Kenobi (9 BBY)

La trama si svolge circa 10 anni dopo gli eventi de La vendetta dei Sith e segue il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi mentre si nasconde sul pianeta desertico di Tatooine per sorvegliare Luke Skywalker. Mentre cerca di rimanere nascosto, Obi-Wan si confronta con il suo passato e con i suoi vecchi nemici, tra cui Darth Vader. La serie esplora il dramma emotivo e i conflitti interiori di Obi-Wan mentre cerca di ristabilire l’equilibrio della forza mantenendo segreta la sua identità.

Citazioni famose: Salve – Obi-Wan Kenobi

Categoria: Serie TV

Data di uscita: 27 maggio – 22 giugno 2022

Andor (5-0 BBY)

La serie segue il personaggio di Cassian Andor, che verrà presentato anche in Rogue One: A Star Wars Story, e racconta le prime avventure di Andor. Il personaggio subisce una trasformazione da fuorilegge a leale combattente della ribellione contro l’Impero Galattico. È supportato da una squadra di ribelli, tra cui alcuni nuovi personaggi. La serie sarà più cupa e seria rispetto alle altre produzioni di Star Wars e si concentrerà sui conflitti umani e sui dilemmi morali che Andor e i suoi compagni dovranno affrontare. Il destino di Andor è eroico e si conclude con un tono triste, perché è lui a procurarsi le cianografie della Morte Nera…

Citazioni famose: Entrare in un posto come se fosse il tuo. – Cassian Andor

Categoria: Serie TV

Data di uscita: 21 settembre 2022

Star Wars: Rebels (5-0 BBY)

Il protagonista della serie è Ezra Bridger, un giovane orfano che si unisce alla Ribellione e viene addestrato da Kanan Jarrus, un ex Cavaliere Jedi. Insieme alla mandaloriana Sabine Wren, al Lasat Zeb Orrelios, al droide astromeccanico Chopper e alla Twi’lek Hera Syndulla, attraversano l’universo con la loro astronave, Ghost, per affrontare l’Impero.

Nel corso della serie, i Ribelli devono combattere l’Impero e i suoi leader, come Darth Vader e il Grand’Ammiraglio Thrawn, per liberare la galassia dalla tirannia. Lungo il percorso, incontrano anche personaggi di altre produzioni di Star Wars, come Ahsoka Tano e il cacciatore di taglie Boba Fett.

Citazioni famose: Le battaglie lasciano cicatrici. Alcune non si vedono. – Kanan Jarrus

Categoria: Serie televisiva animata

Data di uscita: 3 ottobre 2014

Lando (0 BBY)

Non si sa molto della trama di questa serie in arrivo, che ritrae il famigerato, anche se simpatico, contrabbandiere. Apparirà di nuovo nei successivi film di Star Wars, dove la sua lealtà sarà messa alla prova, unendosi all’Alleanza Ribelle nella lotta contro l’Impero. Diventerà uno dei personaggi chiave nella battaglia finale contro la seconda Morte Nera e alla fine aiuta l’Alleanza Ribelle a vincere.

Citazioni famose: Salve, cosa abbiamo qui? – Lando Calrissian

Categoria: Serie TV

Data di uscita: indicativamente 2025

Rogue One: A Star Wars Story (0 BBY)

La trama del film ruota attorno a un gruppo di ribelli che cerca di rubare i piani della Morte Nera. La protagonista, Jyn Erso si unisce a un gruppo di ribelli guidati da Cassian Andor per rubare i piani della Morte Nera. I ribelli devono affrontare l’Impero e il lato oscuro della Forza per portare a termine la loro missione. Insieme a nuovi personaggi come il droide K-2SO e il guerriero cieco Chirrut Îmwe, combattono contro le forze imperiali e Darth Vader. Alla fine del film, i Ribelli riescono a rubare i piani della Morte Nera e a consegnarli all’Alleanza Ribelle. Gli eventi di Rogue One portano direttamente all’inizio del film originale Star Wars: Una nuova speranza.

Citazioni famose: La Forza è con me. Sono tutt’uno con la Forza – Chirrut Îmwe

Categoria: Film

Data di uscita: 15 dicembre 2016

Star Wars Episodio IV: Una nuova speranza (0 BBY)

Ambientata in una galassia lontana lontana, questa prima parte della trilogia originale di Star Wars segue le avventure di Luke Skywalker, della Principessa Leila e di Han Solo mentre combattono contro il malvagio Impero Galattico. Il giovane Luke Skywalker vive nella fattoria dello zio sul pianeta desertico Tatooine. Un giorno trova un messaggio segreto in un robot. Si mette alla ricerca del vero destinatario del messaggio, un certo Obi-Wan, che vive come un eremita su Tatooine. Sotto le sue istruzioni, Luke viene iniziato alle basi della Forza e si ritrova improvvisamente dalla parte dei ribelli nella lotta contro l’Impero e il sinistro Darth Vader. Con l’aiuto dell’esperto contrabbandiere Han Solo e del suo fidato compagno Wookiee Chewbacca, i due partono per salvare la Principessa Leila e distruggere la Morte Nera.

Citazioni famose: Ma io stavo andando alla Stazione Tosche a prendere dei convertitori di potenza! – Luke Skywalker; Aiutami, Obi-Wan Kenobi, sei la mia unica speranza. – Principessa Leila; Trovo insopportabile la tua mancanza di fede. – Darth Vader

Categoria: Film

Data di uscita: 25 maggio 1977

Speciale Vacanze di Guerre Stellari (1 ABY)

Questo primo spin-off ha ricevuto un’accoglienza talmente negativa da finire direttamente negli archivi, ma si inserisce molto bene nel canone e nella linea temporale di Star Wars:

Quando Han Solo e Chewbacca si recano sul pianeta natale degli Wookiees, Kashyyyk, vengono inseguiti dall’Impero Galattico perché sono famosi agenti dei Ribelli. Un ufficiale imperiale a bordo dello Star Destroyer parla a Darth Vader dei Ribelli. L’Impero Galattico invade quindi la casa di Chewbacca.

Lo speciale televisivo utilizza una serie di performance musicali e di apparizioni di celebrità per raccontare la storia e presenta canzoni e spettacoli comici di celebrità degli anni ’70, come Bea Arthur, Art Carney, Jefferson Starship e Harvey Korman.

Citazioni famose: WUUAHAHHHAAA – Chewbacca

Categoria: Programma televisivo

Data di uscita: 17 novembre 1978

Star Wars Episodio V: L’Impero colpisce ancora (3 ABY)

I Ribelli sono costretti a evacuare la loro base sul pianeta ghiacciato Hoth dopo un attacco di Darth Vader. Luke Skywalker si reca dal saggio maestro Jedi Yoda per essere addestrato da lui nelle vie della Forza. Nel frattempo, Darth Vader riesce a catturare Han Solo e la Principessa Leila. Quando Luke si precipita ad aiutare i suoi amici, cade proprio nella trappola di Vader.

In questa seconda parte della trilogia originale di Star Wars, gli archetipi lasciano il posto a personaggi a tutti gli effetti, e la classificazione bene/male, fino ad allora semplicistica, si rivela più complicata del previsto.

Citazioni famose: No, io sono tuo padre. – Darth Vader; Ridi pure, palla di pelo. – Han Solo

Categoria: Film

Data di uscita: 21 maggio 1980

Un’avventura Ewok (3 ABY)

Quando un’astronave che trasporta una famiglia si schianta sulla luna boscosa di Endor, il figlio maggiore, Mace, e la sorellina, Cindel, vengono separati dai genitori. I bambini trovano gli Ewok, gli abitanti del pianeta Endor. Poi, insieme agli Ewoks, vanno in missione per ritrovare i loro genitori e salvarli da un mostro malvagio chiamato Gorax, che da tempo terrorizza il pianeta.

Citazioni famose: Rimanere qui con queste spazzole ambulanti? – Mace

Categoria: Film

Data di uscita: 25 novembre 1984

Il ritorno degli Ewoks (3 ABY)

Questo film mostra la vita di Wicket, un simaptico Ewok. Quando l’astronave è quasi pronta per il decollo e la famiglia Towanis sta per partire, il villaggio viene attaccato da un gruppo di predoni guidati da Terak, una potente strega.

Citazioni famose: L’addio non va bene. – Wicket

Categoria: Film

Date di uscita: 24 novembre 1985, su ABC; uscita internazionale limitata nel 1986.

Guerre stellari Episodio VI: Il ritorno dello Jedi (4 ABY)

La seconda Morte Nera, che segnerà la caduta dei Ribelli, sta per essere completata. I Ribelli ordinano a tutte le loro forze di recarsi sulla luna Endor per combattere da lì contro l’Impero. Nel frattempo, Luke torna a Dagobah per completare il suo addestramento come Cavaliere Jedi. Impara da Yoda che deve affrontare suo padre, Darth Vader, un’ultima volta. Sulla Morte Nera, si arriva a un altro duello tra padre e figlio.

Citazioni famose: È una trappola! – Ammiraglio Ackbar; MAI! – Luke Skywalker

Categoria: Film

Data di uscita: 25 maggio 1983

The Book of Boba Fett (5-9 ABY)

La serie ruota attorno all’ex cacciatore di taglie Boba Fett e alla sua vita dopo gli eventi del Ritorno dello Jedi. Su Tatooine, Boba e Fennec assaltano il palazzo di Jabba Desilijic Tiure, un tempo a capo del Cartello Hutt al quale succederà Bib Fortuna. Uccidono Bib Fortuna e i suoi seguaci. Boba Fett sale sul trono e diventa il nuovo boss di Tatooine.

The Book of Boba Fett è uno spin-off nato dalla seconda stagione di The Mandalorian e riprende molti elementi della storia. In pratica, non si tratta di una serie stand-alone, ma di un ibrido tra spin-off, prequel e sequel di The Mandalorian.

Citazioni famose: Se vuoi continuare a respirare, ti consiglio di pesare attentamente le tue prossime parole. – Fennec Shand

Categoria: Serie TV

Data di uscita: 29 dicembre 2021

Star Wars: Skeleton Crew (9 ABY)

Non si sa molto della trama della prossima serie simile ai Goonies, che racconterà le avventure di un gruppo di bambini di 10 anni che affrontano sfide galattiche sulla via di casa.

Citazioni famose: –

Categoria: Serie TV

Data di uscita: 2023

The Mandalorian (9~11 ABY)

La prima stagione di The Mandalorian della Disney racconta di un cacciatore di taglie noto solo come Mandaloriano che insegue un obiettivo speciale per conto di un misterioso cliente: una piccola creatura chiamata Baby Yoda.

Questo western spaziale, scritto e prodotto da Jon Favreau, è andato in onda per tre stagioni e, probabilmente, ha fatto conoscere l’universo esteso di Guerre Stellari al grande pubblico.

Citazioni famose: Questa è la Via – praticamente ogni Mandaloriano

Categoria: Serie TV

Data di uscita: 12 novembre 2019

Ahsoka (12 ABY)

Ahsoka Tano, beniamina dei fan, avrà finalmente la sua parte da protgonista nella prossima serie. Dopo la vittoria dell’Alleanza Ribelle sull’Impero Galattico, Ahsoka Tano si mette alla ricerca del Grand’Ammiraglio Thrawn e del giovane jedi Jedi Ezra Bridger, indagando su una minaccia emergente per la galassia dopo la caduta dell’Impero.

Citazioni famose: –

Categoria: Programma televisivo d’animazione

Data di uscita: agosto 2023

Film senza titolo di Dave Filoni (anno sconosciuto)

Dave Filoni è stato una figura centrale nell’universo di Star Wars, tanto da meritarsi il ruolo di Direttore Creativo Esecutivo della Lucasfilm. Tra i suoi ruoli figurano quello di regista, produttore, sceneggiatore e doppiatore per diversi titoli del franchise.

Proprio come questo articolo sta unendo il puzzle di Star Wars, così Filoni cerca di legare The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka e altre serie animate correlate.

Citazioni famose: –

Categoria: Film

Data di uscita: prevista per il 2026

Star Wars: Resistance (33~35 ABY)

Il giovane pilota Kazuda Xiono deve rintracciare il misterioso e sempre più potente “Primo Ordine” per conto del movimento della Resistenza di Leia Organa nell’ambito di una missione top-secret. Questo tentativo poco riuscito ha lasciato i fan a chiedersi se avesse aggiunto qualcosa di sostanziale a Star Wars. La serie animata aveva una buona grafica, ma una trama insignificante. Speriamo che almeno ai bambini sia piaciuto.

Citazioni famose: Il Primo Ordine non tollera i deboli – Kylo Ren

Categoria: Serie TV animata

Date di uscita: 1. Stagione: 7 ottobre 2018; 2. Stagione: 6 ottobre 2019

Star Wars Episodio VII: Il risveglio della forza (34 ABY)

Trentaquattro anni dopo aver sconfitto Darth Vader e l’Impero, la galassia deve affrontare una nuova minaccia. Il sinistro Kylo Ren (figlio di Leia e Han Solo) minaccia la pace, perché vuole raccogliere l’eredità di Darth Vader. Finn, un disertore degli Stormtroopers che ha aiutato la Resistenza dopo aver abbandonato il Primo Ordine, l’audace pilota Poe Dameron e l’indisciplinata cacciatrice di rottami Rey lo affrontano. Ricevono l’aiuto del leggendario eroe ribelle Han Solo e dei suoi compagni.

Citazioni famose: La spazzatura va bene! – Finn dopo aver visto il Millennium Falcon

Categoria: Film

Data di uscita: 14 dicembre 2015

Star Wars Episodio VIII: Gli ultimi Jedi (34 ABY)

Luke Skywalker si è ritirato in vecchiaia su un’isola solitaria. Ma la pace viene turbata quando Rey desidera essere addestrata da lui nelle vie della Forza. Luke è costretto a prendere una decisione che cambierà per sempre la vita di Rey. Nel frattempo, Kylo Ren e il suo Primo Ordine ingaggiano una feroce battaglia con Leia e i combattenti della Resistenza per la supremazia nella galassia.

Citazioni famose: Ho visto la tua routine quotidiana. Non sei impegnato. – Rey; Impressionante. Ogni parola di questa frase era sbagliata. – Luke Skywalker

Categoria: Film

Data di uscita: 9 dicembre 2017

Star Wars Episodio IX: L’ascesa di Skywalker (35 ABY)

Il Primo Ordine continua a minacciare la pace in tutta la galassia. Le loro forze sono di gran lunga superiori per tecnologia e numero a quelle della Resistenza, guidata dal Generale Leia. A peggiorare le cose, emerge un’altra minaccia sotto forma di un nemico che si credeva morto da tempo. Nella lotta contro il male, tutte le speranze sono riposte in Rey e i suoi amici, che partono per una missione il cui esito potrebbe decidere definitivamente la battaglia tra Jedi e Sith.

Citazioni famose: Sei stato un vero amico, R2. Il mio migliore, in effetti. – C3PO

Categoria: Film

Data di uscita: 16 dicembre 2019

Film senza titolo di Sharmeen Obaid-Chinoy (da confermare)

La regista pakistano-canadese premio Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy sarà la prima donna di colore a dirigere un film di Star Wars. Il film attualmente senza titolo è ambientato 15 anni dopo la fine di Star Wars Episodio IX: L’ascesa di Skywalker e l’attrice britannica Daisy Ridley ritorna nei panni di Rey, l’eroina del sequel, nella speranza di far rivivere l’Ordine Jedi. Obaid-Chinoy ha precedentemente diretto la serie TV Ms. Marvel su una supereroina musulmana.

Categoria: film

Data di uscita: prevista per il 2025

Menzioni d’onore

Star Wars Forces of Destiny (22 BBY – 35 ABY)

Star Wars Forces of Destiny è una serie web pubblicata attraverso il canale YouTube di Disney e prodotta da Lucasfilm. Segue diversi personaggi femminili attraverso le varie epoche dell’universo di Star Wars, raffigurando personaggi come Sabine Wren, Jyn Erso, Rose Tico, Padme Amidala, la Principessa Leia Organa, Rey Skywalker, Hera Syndulla e Ahsoka Tano. La maggior parte degli episodi non dura più di 3 minuti. Sebbene questa serie non sia effettivamente ambientata nell’universo di Star Wars, è comunque importante guardarla per capire la linea temporale.

Citazioni famose: Spero che un giorno potremo combattere insieme. – Leia Organa

Categoria: Microserie animata

Data di uscita: 3 luglio 2017

Star Wars Blips (34 ABY)

Questa serie web di YouTube presenta molti droidi, creature e porg, come R2-D2, 2BB-2, BB-4 o BB9E. È composta da un totale di otto episodi ed è servita principalmente come promozione per l’uscita di Star Wars: Episodio VIII.

Citazioni famose: Beep-boop. – R2D2

Categoria: Video animati di YouTube

Data di uscita: 12 novembre 2019