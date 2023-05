Star Wars Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter, der Film, mit dem die ursprüngliche Star-Wars-Trilogie abgeschlossen wurde, feiert diesen Mai sein 40-jähriges Jubiläum. Die vergangenen vier Jahrzehnte haben jedoch bewiesen, dass das Ende eigentlich nur der Anfang des Franchise war. Das Star-Wars-Universum hat sich mit einem Prequel, einer Fortsetzung und allem, was dazwischen liegt, erweitert, und es kann schwierig werden, den Überblick darüber zu behalten, wer was wann gemacht hat. Zum Glück haben wir mit dieser ausführlichen Star-Wars-Timeline vorgesorgt.

Doch der Einfluss von Die Rückkehr der Jedi-Ritter geht über diese weit, weit entfernte Galaxie hinaus. Die knuddeligen Ewoks oder die Dschungelkrieger auf dem Waldmond Endor, die scheinbar von den Guerillas des Vietnamkriegs inspiriert wurden, haben dazu beigetragen, dass Millionen von Star-Wars-Spielzeugen verkauft wurden und die Blockbuster-Ära der 80er Jahre beflügelt haben. Der kultige Film ist voll von denkwürdigen Momenten, von Prinzessin Leia im goldenen Bikini über den Gangster-Weltraumwurm Jabba the Hutt bis zu Admiral Ackbars berühmten Worten: „Es ist eine Falle!“

Und so hinterließ Die Rückkehr der Jedi-Ritter seine Spuren in vielen späteren Filmen. Zur Feier des 40-jährigen Jubiläums des Meisterwerks von George Lucas und Regisseur Richard Marquand haben wir ein paar – vielleicht überraschende – Anspielungen aufgelistet.

1. Toy Story 2 & 3 (1999, 2010)

Toy Story 2 erschien nicht nur im selben Jahr wie die erste Episode des Star-Wars-Prequels Die dunkle Bedrohung, der Pixar-Film weist auch zahlreiche Anspielungen auf die ursprüngliche Star-Wars-Trilogie auf, angefangen beim Hauptbösewicht Zurg, der auf Darth Vader basiert (körperliche Darstellung David Prowse, Stimme James Earl Jones, Schlussszene Sebastian Shaw). Dann sind da noch die Kampfszenen, Hologramme und Geräusche, die an Lichtschwerter und TIE-Fighter erinnern. Letzteres ist zu hören, wenn Buzz Lightyear einen Roboter in die Luft jagt, der genau wie ein Droide aus der Tür von Jabbas Palast in Die Rückkehr der Jedi-Ritter herausspringt. Und die Anspielungen sind noch nicht zu Ende. Als Toy Story 2010 mit einem dritten Film in die Kinos zurückkehrte, wurde erneut an Die Rückkehr der Jedi-Ritter erinnert, als Big Baby Lotso den Bären in den Müllcontainer warf, so wie Darth Vader Palpatine (Ian McDiarmid) in einen Energieschacht warf.

2. Scream 3 (2000)

Obwohl geplant war, die Figur Randy Meeks (Jamie Kennedy) in Scream 3 wieder auferstehen zu lassen, tauchte er erst posthum als Cameo in einem Video auf, das er den verbleibenden Figuren des Films hinterließ. In diesem Video erklärt er, wie man eine Horrorfilm-Trilogie überleben kann, indem er auf Die Rückkehr der Jedi-Ritter und andere abschließende Trilogie-Filme verweist, die „etwas enthüllten, von dem wir dachten, dass es wahr sei, das aber nicht wahr war“.

3. Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs (2003)

Der Herr der Ringe ist eine erfolgreiche Trilogie und selbst ein Franchise – einschließlich einer kostspieligen Amazon Prime Video-Prequel-Serie, Die Ringe der Macht. Obwohl es kein Geheimnis ist, dass Peter Jackson sich von George Lucas‚ Werk inspirieren ließ, mag es überraschen, dass er in den Höhepunkt seines Epos, das auf J.R.R. Tolkiens Klassiker Die Rückkehr des Königs basiert, eine Anspielung auf Die Rückkehr der Jedi-Ritter eingeschleust hat. Die Szene, um die es geht, ist der Tod Théodens (Bernard Hill) und sein Dialog mit Eowyn (Miranda Otto), der nicht im Roman vorkommt, sondern sich auf Darth Vaders letzte Interaktion mit Luke Skywalker (Mark Hamill) bezieht.

Als Théoden im Sterben liegt, sagt Eowyn: „Nein, ich werde dich retten“. Daraufhin antwortet Théoden: „Das hast du bereits getan.“; analog zu Lukes Reaktion, als sein Vater ihn bittet, ihn zu verlassen: „Nein, […] ich muss dich retten.“ und Vaders Antwort: „Das hast du bereits getan, Luke.“

4. Die Unglaublichen (2004)

Ein weiterer Pixar-Film mit einer Vorliebe für Star Wars. In dem Superheldenfilm Die Unglaublichen gibt es eine Szene, in der die Kinder Dash und Violet im Wald von Syndroms Schergen in fliegenden Untertassen gejagt werden. Die Szene erinnert uns an die Verfolgungsjagd mit dem Speeder Bike in Die Rückkehr der Jedi-Ritter, wo Luke und seine Schwester Leia Organa (Carrie Fisher) die Trooper in den Wäldern von Endor jagen.

5. Team America: World Police (2004)

Diese Actionkomödie, in der Marionettenpuppen die Welt vor Terroristen und Kim Jong Il schützen, vereint Einflüsse aus Eine neue Hoffnung und Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Aus der ersten Episode der Original-Trilogie ist eine Barszene bekannt, die von der Star Wars Cantina inspiriert ist. Die Band in Team America verwendet ähnliche Instrumente wie die Aliens und spielt die Cantina-Musik sogar rückwärts. Die Szene erhält einen Hauch von Die Rückkehr der Jedi-Ritter durch einige Puppen in der Ecke, die eine Tänzerin beobachten, so wie Jabba Oola beäugte.

6. WALL-E (2008)

Der dritte Pixar-Klassiker auf unserer Liste, über den kleinen Roboter WALL-E, ist eine Abwandlung der Schlussszene von Die Rückkehr der Jedi-Ritter. In der Originalszene kann Vader nicht mit ansehen, wie der Imperator seinem Sohn einen Stromschlag verpasst. Er verrät Palpatine, indem er ihn in den Reaktor wirft, wird aber bei der Rettung von Luke tödlich durch einen Stromschlag verletzt. Schließlich nimmt Luke seinem Vater die Maske ab und Anakin Skywalker stirbt in den Armen seines Sohnes. In der Pixar-Version sieht GO-4 zu, wie Auto WALL-E schockt, um die Anlage zurückzuerobern. In diesem Fall gelingt es GO-4 jedoch nicht, einzugreifen, und WALL-E ist derjenige, der in den Schacht fällt.

7. Family Guy stellt vor: Es ist eine Falle! (2011)

Die berühmte Zeichentrick-Familie hat Admiral Ackbars Zitat in eine 56 Minuten lange Nacherzählung von Die Rückkehr der Jedi-Ritter verwandelt, die mehr als nur eine subtile Referenz ist. Die Griffins schlüpfen in ihre intergalaktischen Rollen für eine Star-Wars-Episode voller Family-Guy-Macht.

8. X-Men: Apocalypse (2016)

Genau wie bei Scream 3 handelt es sich hier eher um eine Erwähnung als um eine Inspiration. Der Mutanten-Superheldenfilm von Marvel zeigt, wie vier jugendliche Mutanten das Kino verlassen, nachdem sie Star Wars Episode VI: Die Rückkehr der Jedi-Ritter im Jahr seines Erscheinens, 1983 gesehen haben. Jean Grey (Sophie Turner) sagt, dass sie sich alle einig sind, dass der dritte Teil immer der schlechteste ist. Dies erinnert an die damalige Stimmung in der Öffentlichkeit, ist aber auch ein Akt der Selbstironie, der sich sowohl auf den Mutantenfilm als letzten Teil einer neuen X-Men-Trilogie als auch auf die Kritik an X-Men: Der letzte Widerstand, dem ursprünglichen dritten Film der Reihe, bezieht.

9. The Adam Project (2022)

Ein weiterer Regisseur mit einer nicht ganz so heimlichen Liebe zu Star Wars ist Shawn Levy. Einige der vielen Anspielungen finden sich in seinem Sci-Fi-Drama The Adam Project, in dem sich der zeitreisende Kampfpilot Adam Reed (Ryan Reynolds) mit seinem jüngeren Ich zusammentut. Die letzten Kampfszenen des Films erinnern an Die Rückkehr der Jedi-Ritter, da sie in den Wäldern und auf einer Militärbasis stattfinden, die von Blitzen heimgesucht wird. Es gibt dunkle Soldaten, einen elektrisch geladenen Stab, den Adams jüngeres Ich für ein Lichtschwert hält, und eine Verfolgungsjagd mit einem Hoverboard, die eine Mischung aus dem 80er-Jahre-Klassiker Zurück in die Zukunft Teil II und der bereits erwähnten Verfolgungsjagd auf Endor in Die Rückkehr der Jedi-Ritter ist.