Leonardo DiCaprio hasst Scorsese nicht. Taylor Swift hat nicht verkündet, dass sie schwanger ist. Tom Holland ist ziemlich lebendig.

Es sei denn, Sie lesen Fake News.

Weil unzuverlässige Nachrichtenquellen mehr Boden gewinnen als je zuvor, decken wir die Namen von Prominenten auf, die im Jahr 2022 am meisten mit Fake News in Verbindung gebracht wurden.

Doch zunächst, was genau sind Fake News?

Im Deutschen kennt man das Phänomen der Fake News auch unter den Begriffen Falschmeldungen, gefälschte Nachrichten oder gar verdrehte Fakten.

Fake News werden definiert als fingierte Informationen, die legitime Nachrichten imitieren, und sie werden mit dem alleinigen Ziel verbreitet, den Lesern vorzugaukeln, es handele sich um eine genaue Wiedergabe bestimmter Ereignisse. Und dank der sozialen Medien können sich Fake News schneller verbreiten als je zuvor.

(Deswegen ist es zum Beispiel wichtig, dass Sie Zugang zu allen Informationen haben, und ein VPN kann Ihnen dabei helfen, indem es Ihnen ermöglicht, die Zensur zu durchbrechen.)

Die Gründe für das Auftauchen des Begriffs „Fake News“ im Internet können jedoch sehr unterschiedlich sein. Er könnte in Bezug auf eine Nachricht oder eine umstrittene Beobachtung auftauchen. Er könnte auch einfach als Scherz verwendet werden. Wir sollten nicht davon ausgehen, dass es sich bei jeder Erwähnung von „Fake News“ tatsächlich um absichtliche Täuschung handelt.

Die Top 20 der Promis, die 2022 mit „Fake News“ in Verbindung gebracht wurden

Wir haben uns mit Linkfluence zusammengetan, einer Plattform, die sich auf die Beobachtung von Online-Gesprächen spezialisiert hat, um herauszufinden, welche Stars, Politiker und anderen Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in den sozialen Medien am häufigsten zusammen mit dem Begriff „Fake News“ erwähnt wurden.

Auch wenn die Assoziation mit Fake News sozusagen dazugehört, wenn man berühmt ist – und den Prominenten, die gerne nach Publicity und Aufmerksamkeit heischen, manchmal sogar zugute kommt –, werden die Betroffenen in den meisten Fällen doch in ein negatives Licht gerückt.

Im Folgenden finden Sie einige unserer Erkenntnisse, darunter auch, wie viele Menschen mit „Fake News“-Beiträgen über die betreffenden Stars in Berührung gekommen sind. Wir bezeichnen dies als „Reichweite“, um zu verstehen, wie viele Menschen von diesen „Fake News“ über Posts, Reposts etc. erreicht wurden.

Dating, Dollars und Divas sind Zündstoff für „Fake News“

Der Quarterback der Tampa Bay Buccaneers, Tom Brady, mag einer der größten Sportstars der USA sein, dem Rest der Welt ist er wahrscheinlich vor allem durch seine frühere Ehe mit dem brasilianischen Supermodel Gisele Bündchen bekannt. Mit einer beachtlichen Reichweite von sage und schreibe 72.444.290 Personen, die im untersuchten Zeitraum von Januar bis Oktober 2022 Beiträge sahen, in denen er in Verbindung mit dem Begriff „Fake News“ erwähnt wurde, setzt er sich an die Spitze. Ihm folgen der ehemalige Kampfsportler, Comedian und umstrittene Podcast-Moderator Joe Rogan (39.276.532) und der reichste Mann der Welt und neue Besitzer von Twitter, Elon Musk (26.660.800).

Mit Stars wie Beyonce, Johnny Depp und Kim Kardashian, die die Top 15 vervollständigen, ist klar, dass Diven, ihr Dating-Leben und ihre Dollars die Hauptantriebsfedern für „Fake News“ sind. Werfen wir einen Blick auf die Stars der am weitesten reichenden berühmten Falschgeschichten.

Tom Holland auf Platz vier, gefolgt von Kanye West

Der erste Schauspieler in der Liste ist Spider-Man-Star Tom Holland, der an vierter Stelle steht. Die größten News rund um den englischen Schauspieler im Jahr 2022 drehten sich um seine Beziehung zu seiner Freundin und Spider-Man-Co-Star Zendaya. Das Paar beschloss, das Rampenlicht zu meiden, was zu Spekulationen führte, dass sie sich getrennt hätten.

Erwähnenswert sind auch die bizarren Fake News, in denen behauptet wurde, Holland sei nach einem Sturz in einen Brunnen im Juli dieses Jahres erfroren. Auch wenn dieser Hoax über seinen Tod eindeutig unwahr ist, so ist die Einfachheit und schnelle Verbreitung dieses Gerüchts doch ein hervorragendes Beispiel dafür, wie leicht Fake News entstehen können.

Es ist kaum überraschend, dass Kanye West in Verbindung mit Fake News den fünften Platz belegte. Der Rapper und Modedesigner stand wegen antisemitischer Äußerungen und der Verbreitung von Verschwörungstheorien in der Kritik.

Auch wenn die Nachrichten aus der Branche rund um Leonardo DiCaprio in diesem Jahr relativ spärlich ausfielen, beherrschte sein Privatleben die Schlagzeilen, nachdem er sich nur wenige Wochen nach ihrem 25. Geburtstag von seiner Model-Freundin getrennt hatte, was vermutlich dazu führte, dass er bei den „Fake News“-Posts auf dem sechsten Platz landete.

Dicht gefolgt von Shakira auf dem siebten Platz – wahrscheinlich ausgelöst durch ihre Trennung von der spanischen Fußballlegende Gerard Piqué.

Nehmen Sie die jüngsten spanischen Steuerbetrugsvorwürfe gegen die kolumbianische Sängerin mit dazu und es ist zu erwarten, dass sich die Fake News über Shakira bis weit ins Jahr 2023 verbreiten werden.

Der Schauspieler Will Smith und die Sängerinnen Rihanna und Taylor Swift belegen die letzten drei Plätze unserer Top 10. Die Ohrfeige von Smith für Chris Rock bei der Oscar-Verleihung und die Geburt von Rihannas erstem Kind haben wahrscheinlich als Inspirationsquelle für Fehlinformationen gedient oder zumindest Fragen aufgeworfen. Swift hingegen ist nach wie vor der wohl größte Popstar der Welt und steht für alles Mögliche in der Kritik – von der Nutzung ihres Privatjets bis hin zu Kommentaren darüber, ob sie ihre eigenen Songs schreibt.

Politiker, die mit Fake News in Verbindung gebracht werden

Einst galten sie als angesehene Quellen der Wahrheit, doch heute hinterfragen wir die Nachrichtenmedien und die Aussagen von Politikern. Je stärker die Gesellschaft polarisiert ist, desto mehr werfen beide Seiten mit dem Begriff „Fake News“ um sich.

In diesem Jahr wurden vor allem vier US-Politiker mit dem Begriff „Fake News“ in Verbindung gebracht.

Donald Trump hat das Konzept der Fake News wohl während seiner Präsidentschaft populär gemacht. Es sollte daher nicht überraschen, dass er unsere Liste der Politiker anführt, die am meisten mit diesem Begriff in Verbindung gebracht werden. Die Untersuchung zeigt, dass 191.305.451 Menschen auf Beiträge gestoßen sind, die sich auf den ehemaligen Präsidenten bezogen.

Der Nächste auf der Liste ist der aktuelle US-Präsident Joe Biden, dessen „Fake News“-Beiträge 50.731.691 Menschen online erreicht haben.

Barack Obama und Liz Cheney stehen an dritter bzw. vierter Stelle, was die Reichweite von Posts betrifft, in denen ihr Name in einem Zug mit dem Begriff „Fake News“ erwähnt wird.

Was macht Fake News schädlich?

Fake News machen es schwer, die Wahrheit zu finden. Während manche Falschinformationen scheinbar harmlos sind und sogar als unbegründeter Klatsch abgetan werden können, können andere fingierte Fakten für die Personen, um die sie sich drehen, und für diejenigen, die die Fake News für bare Münze nehmen, schädlich, bösartig und sogar gefährlich sein. Hier sind einige der negativen Folgen, die sich aus der schnellen Verbreitung von Fake News im Internet ergeben:

Schaffen von Misstrauen in der Gesellschaft: Fake News führen dazu, dass die Menschen das Vertrauen in traditionelle Wahrheitsquellen wie die Nachrichtenmedien und Regierungsbehörden verlieren. Sie machen die Menschen anfälliger für Verschwörungstheorien.

Fake News führen dazu, dass die Menschen das Vertrauen in traditionelle Wahrheitsquellen wie die Nachrichtenmedien und Regierungsbehörden verlieren. Sie machen die Menschen anfälliger für Verschwörungstheorien. Verändern der Wahrnehmung: Fake News können leicht mit der Realität verwechselt werden, was sich negativ darauf auswirken kann, wie Personen des öffentlichen Lebens, Prominente und Ereignisse wahrgenommen werden. Außerdem können sie zu Verwirrung und Missverständnissen bei wichtigen sozialen und politischen Themen führen.

Fake News können leicht mit der Realität verwechselt werden, was sich negativ darauf auswirken kann, wie Personen des öffentlichen Lebens, Prominente und Ereignisse wahrgenommen werden. Außerdem können sie zu Verwirrung und Missverständnissen bei wichtigen sozialen und politischen Themen führen. Verzerren von Überzeugungen: Einer der Hauptgründe für die Verbreitung von Fake News ist die Veränderung der Überzeugungen der Menschen. Wenn Sie in die Falle tappen und gefälschten Nachrichten Glauben schenken, werden Ihre Entscheidungen wahrscheinlich von der Agenda eines anderen gesteuert.

Einer der Hauptgründe für die Verbreitung von Fake News ist die Veränderung der Überzeugungen der Menschen. Wenn Sie in die Falle tappen und gefälschten Nachrichten Glauben schenken, werden Ihre Entscheidungen wahrscheinlich von der Agenda eines anderen gesteuert. Verbreiten von falschem oder diskreditiertem Wissen: Wie wir während der Covid-19-Pandemie gesehen haben, können gefälschte Nachrichten das Gesundheitswesen stark beeinflussen.

Wie wir während der Covid-19-Pandemie gesehen haben, können gefälschte Nachrichten das Gesundheitswesen stark beeinflussen. Mögliches Darstellen einer physischen Gefahr: Wenn die persönlichen Daten einer Person, wie z. B. ihre berufliche oder private Adresse, zusammen mit Desinformation verbreitet werden, könnte dies die Person in physische Gefahr bringen.

Wie erkennen Sie Fake News?

Da Fake News oft über gefälschte Websites, die wie das Original aussehen, verbreitet und auf seriösen Social-Media-Seiten geteilt werden, ist es ein Leichtes, ihnen zum Opfer zu fallen. Mit einem unbedachten Re-Tweet hier und einem schnellen Teilen dort ist es einfacher denn je, ungewollt zur Verbreitung von Fehlinformationen beizutragen.

Hier sind sechs Tipps, die Ihnen helfen, Fake News zu erkennen, damit Sie es sich zweimal überlegen, bevor Sie sie teilen.

Stellen Sie Fragen

Wenn Sie im Internet eine pikante oder schockierende Information finden, sollten Sie sich, bevor Sie auf den Teilen-Button klicken, die folgenden Fragen stellen, um sicherzustellen, dass Sie keine Fake News verbreiten:

Wer/welche Organisation verbreitet die Nachricht?

Könnten die Informationen voreingenommen sein?

Habe ich die Fakten überprüft, bevor ich diese Information teile?

Passt dies zu den Interessen der Person oder zu früheren Nachrichten über sie?

Die Urheber von Fake News sind darauf angewiesen, dass Gläubige ihre falsche Agenda verbreiten. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob die Information authentisch ist oder nicht, gehen Sie besser auf Nummer sicher und teilen Sie sie nicht. Ist die Information legitim und berichtenswert genug, werden glaubwürdigere Quellen sie schließlich aufgreifen.

Verlassen Sie sich nicht nur auf die sozialen Medien

Es ist wichtig, sich in Bezug auf die neuesten Nachrichten stets auf dem Laufenden zu halten. Allerdings verlassen sich viel zu viele Menschen auf die sozialen Medien als einzige Nachrichtenquelle.

Während seriöse Medien auf ihren Social-Media-Seiten durchaus glaubwürdige Informationen verbreiten, sind Social-Media-Plattformen zu einer Brutstätte für Fehlinformationen geworden, auf denen Fake News über zahlreiche Profile verbreitet werden.

Wenn Sie eine interessante Information in den sozialen Medien finden, sollten Sie sie mit einer Nachrichtenquelle vergleichen, der Sie vertrauen, um ihre Gültigkeit zu bestätigen.

Überprüfen Sie die Quelle

Nehmen Sie das, was Sie online lesen, nie für bare Münze. Überprüfen Sie die Quelle, indem Sie recherchieren, ob andere Medien über dieselbe Geschichte berichten.

Wenn Sie z. B. sehen, dass ein bestimmter Promi auf Twitter wegen angeblicher rassistischer Äußerungen in aller Munde ist, googeln Sie, ob eine seriöse Nachrichtenquelle über die Fakten berichtet, damit Sie die Geschichte untermauern können. Können Sie außer dem, was Sie auf Twitter sehen, keine weiteren Informationen finden, sind die Behauptungen wahrscheinlich falsch.

Lesen Sie die Kommentare

Links oder Kommentare, die als Reaktion auf eine Nachricht gepostet werden, können manchmal automatisch von Bots oder von Personen, die Fehlinformationen verbreiten sollen, generiert werden. Sie können aber auch die Wahrheit enthüllen. Prüfen Sie nach bestem Wissen und Gewissen, ob die unter dem Artikel hinterlassenen Kommentare eine auffällige Voreingenommenheit erkennen lassen.

Nutzen Sie eine Website zur Überprüfung von Fakten

Es gibt eine Reihe von Websites, die die Überprüfung von politischen und nicht-politischen Fakten anbieten. Aber auch bei der Nutzung einer Website zur Faktenprüfung ist es wichtig zu hinterfragen, ob die Ergebnisse nicht voreingenommen sind.

Methodik

Diese Studie warf einen Blick auf die meistgesuchten Promis im Internet und nutzte Social-Listening-Daten, um herauszufinden, wie oft ihr Name zwischen Januar und Oktober 2022 zusammen mit dem Begriff „Fake News“ gepostet wurde. Anschließend haben wir anhand verschiedener Faktoren wie der Anzahl der Posts, der Anzahl der Posts inklusive Reposts, der Impressionen, der Reichweite und des Engagements eine Rangliste der Stars erstellt.