Apps zum Austauschen von Gesichtern sind derzeit schwer in Mode. Diese scheinbar harmlose Technologie birgt jedoch ein enormes Risiko, missbraucht zu werden.

Wenn Sie Deepfake-Tools verwenden, geben Sie Ihre Fotos, Videos und Stimmdaten – die alle zu Ihren persönlichen Daten zählen – in die Hände von App-Entwicklern. Derartige Daten können für andere Zwecke verwendet, gespeichert, oder ohne Ihre Zustimmung mit Dritten geteilt werden.

Deepfake macht jedoch viel Spaß und kann sogar nützlich sein, wenn Sie die entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen treffen. Um Ihnen dabei zu helfen, die beste Deepfake-App auszuwählen, haben wir die beliebtesten Apps einmal genauer unter die Lupe genommen und außerdem wissenswerte Fakten zum Thema Sicherheit und Datenschutz zusammengestellt.

Deepfake-Apps sind Computerprogramme, die mithilfe von KI (künstliche Intelligenz) synthetische Medien erstellen. Das Wort „Deepfake“ setzt sich aus „Deep Learning“ (eine Untersparte des maschinellen Lernens) und „fake“ zusammen.

Die von Deepfake-Apps erstellten Bilder oder Videos sind nicht real, sehen jedoch so aus, als ob sie es sind. Sie können sich wie jemand anderes aussehen und etwas sagen oder singen lassen, das Sie in Wirklichkeit nicht getan haben.

Deepfake-Apps benötigen eine Quelldatei, die, in den meisten Fällen, ein Foto von Ihnen ist. Ihr Gesicht auf dem Foto wird dann auf eine entsprechende Zieldatei übertragen, bei der es sich in der Regel um eine berühmte Persönlichkeit, eine Kunstfigur oder ein Tier handelt. Normalerweise steht Ihnen hierfür eine Auswahl an Fotos und Videos zur Verfügung.

1. FaceApp – ein würdiger Selfie-Editor für Instagram

Website www.faceapp.com Preis Freemium Unterstützte Geräte Android und iOS Deepfake-App für iOS downloaden https://apps.apple.com/de/app/faceapp-gesichtsbearbeitung/id1180884341 Deepfake-App für Android downloaden https://play.google.com/store/apps/details?id=io.faceapp&hl=de&gl=DE Browserbasierter Online-Generator Nein

FaceApp ist eine der besten Apps für Mobilgeräte. Anhand einer Reihe von Schönheitsfiltern, genannt „Impressionen“, können Sie Ihre Selfies so bearbeiten, dass sie es wert sind, auf Instagram veröffentlicht zu werden. Die App ist leicht zu bedienen – verwandeln Sie Ihren Look mit nur einem Fingertippen! Außerdem stehen separate Einstellungen zur Verfügung, die Ihnen ermöglichen, Ihre Haut aufzufrischen, Gesichtsmerkmale zu optimieren oder sogar Ihr Lächeln oder Ihre Frisur zu ändern.

FaceApp kann aber noch mehr, als Ihr Gesicht zu verschönern. Mit dem Alterungs-Filter, der 2019 für Aufregung sorgte, können Sie sich innerhalb von Sekunden ein paar Jahrzehnte älter aussehen lassen (oder auch jünger). Auch ein Geschlechtertausch ist möglich, sodass Sie sich ansehen können, wie Sie als anderes Geschlecht aussehen würden.

Die Nutzung von FaceApp ist grundsätzlich sicher, Sie sollten sich jedoch der Nutzungsbedingungen bewusst sein: Durch die Verwendung von FaceApp gewähren Sie der App und deren Partnerunternehmen „eine nicht-exklusive, unentgeltliche, weltweite und vollständig bezahlte Lizenz zur Nutzung … Ihrer Inhalte.“

2. Reface – die Deepfake-App, die am meisten Spaß macht

Website hey.reface.ai Preis Freemium Unterstützte Geräte Android and iOS Deepfake-App für iOS herunterladen https://apps.apple.com/de/app/reface-ki-gesicht-bearbeiten/id1488782587 Deepfake-App für Android herunterladen https://play.google.com/store/apps/details?id=video.reface.app&hl=de&gl=DE Browserbasierter Online-Generator Nein

Reface (ehemals Doublicat) ist eine der beliebtesten Deepfake-Apps und am besten für seine Gesichtsaustauschfunktion bekannt. Die App bietet eine Fülle an Fotos, Videos und GIFs mit einer breitgefächerten Themenauswahl – skurril, künstlerisch, festlich, gruselig, lustig oder futuristisch.

Es gibt unzählige Optionen wie Marvel-Figuren, aktuelle Memes, Titelseiten von Zeitschriften, Portraits von Prominenten oder märchenhafte Gemälde, mit denen Sie sich stundenlang beschäftigen können, ohne dass es Ihnen langweilig wird! Beachten Sie bei der Nutzung von Reface, dass Ihre persönlichen Daten erfasst werden – einschließlich Ihrer Fotos, Gesichtsmerkmale und Nutzerdaten. Weitere Informationen zur Datenschutzrichtline von Reface finden Sie hier.

3. Voilà AI Artist – die beste App für Kunstwerke im Pixar-Stil

Website linktr.ee/voilaaiartist Preis Freemium Unterstützte Geräte Android und iOS Deepfake-App für iOS downloaden https://apps.apple.com/de/app/voil%C3%A0-ai-artist-fotoeditor/id1558421405 Deepfake-App für Android downloaden https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wemagineai.voila&hl=de&gl=DE Browserbasierter Online-Generator Nein

Voilà AI Artist wandelt Ihre Fotos in Cartoons oder Avatare um – oder sogar Zeichnungen, Renaissance-Gemälde oder Portraits von Filmstars. Neben Gesichtern von Personen können Sie auch Fotos von Haustieren hochladen und diese in niedliche Wollknäuel oder Spielzeugwürfel und mehr verwandeln. Voilà AI Artist ist die Deepfake-App, die Ihre Liebe für Kunst und Farbe wiederaufleben lässt.

Wie viele andere Apps dieser Art, erlangt Voilà die Berechtigung, Ihre hochgeladenen und generierten Inhalte zu speichern, zu nutzen und abzuändern. Lesen Sie vor der Verwendung die Nutzungsbedingungen.

4. MyHeritage Deep Nostalgia – eine App, die alte Familienfotos zum Leben erweckt

Website www.myheritage.com/deep-nostalgia Preis Freemium Unterstützte Geräte Android, iOS und Desktop (Website) Deepfake-App für iOS herunterladen https://apps.apple.com/de/app/myheritage-stammbaum-dna/id477971748 Deepfake-App für Android herunterladen https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.myheritage.mobile&hl=de&gl=DE Browserbasierter Online-Generator Ja (auch als Mobilgeräte-Apps verfügbar)

MyHeritage Deep Nostalgia hilft Ihnen, Erinnerungen an geliebte Menschen zu wecken oder einen Eindruck davon zu bekommen, wie Ihre Vorfahren ausgesehen haben könnten. Die App kann Fotos von Gesichtern animieren und mit lebensechten Gesichtsausdrücken wie Lächeln, Zwinkern und Kopfneigungen versehen. Sie können sogar einen kurzen Text verfassen, den die Personen in Ihren Fotos anschließend laut vorlesen. Außerdem kann die App Fotos rekonstruieren und Fotos von Ihnen in anderen historischen Epochen kreieren.

5. Avatarify – die App, die Deepfake in Live-Videoanrufen ermöglicht

Website avatarify.ai Preis Freemium Unterstützte Geräte Android, iOS und Desktop Deepfake-App für iOS downloaden https://apps.apple.com/de/app/avatarify-ai-face-animator/id1512669147 Deepfake-App für Android downloaden https://play.google.com/store/apps/details?id=com.avatarify.android&hl=de&gl=DE App für Desktop downloaden github.com/alievk/avatarify-desktop Browserbasierter Online-Generator Ja (auch als Mobilgeräte-Apps verfügbar)

Avatarify animiert Ihr Gesicht, sodass Sie sich mit der Stimme eines Prominenten oder einer fiktiven Figur singen oder sprechen sehen. Die App ist sehr einfach zu bedienen – Sie wählen auf der Startseite einen Clip Ihrer Wahl, laden Ihr Foto hoch und überlassen den Rest der App. Doppelten Spaß macht es, wenn Sie ein Foto eines Freundes hochladen und eine Duett-Option wählen.

Die Desktop-Version von Avatarify geht noch einen Schritt weiter. Dort können Sie Ihr Gesicht in Live-Videoanrufen mit einer Maske überlagern, die sich mit Ihrem Gesicht bewegt, und Ihre Freunde oder Kollegen glauben lassen, dass ein Prominenter dem Videoanruf beigetreten ist!

Sie sollten beachten, dass der Datenschutz von Avatarify möglicherweise problematisch ist. Apple entfernte die App im Jahr 2021 aus dem chinesischen App Store aufgrund von Bedenken hinsichtlich Datenschutzverletzungen.

6. ZAO – die am meisten heruntergeladene Deepfake-App Chinas

Website zaodownload.com Preis Kostenlos Unterstützte Geräte Android und iOS Deepfake-App für iOS herunterladen Über den chinesischen iOS App Store verfügbar Deepfake-App für Android herunterladen Als APK verfügbar: zao.en.softonic.com/android Browserbasierter Online-Generator Nein

Die auch als chinesisches Gegenstück von FaceApp bezeichnete ZAO-App ist eine Gesichtsaustausch-App, die direkt nach ihrer Einführung im Jahr 2019 die Charts der kostenlosen Apps im chinesischen iOS App Store anführte. Die App ermöglicht Ihnen, berühmte Szenen aus Filmen und TV-Shows nachzuspielen, indem das Gesicht eines Schauspielers in Ihr Gesicht verwandelt wird. Sie können aus einer Reihe von Videoclips wählen und alles, was Sie tun müssen, ist, Ihr Foto hochzuladen.

Die App macht Spaß, Sie benötigen für die Registrierung jedoch eine chinesische Telefonnummer und die App ist nur auf Chinesisch erhältlich. Sie sollten außerdem beachten, dass die Nutzerbedingungen von ZAO bereits in der Vergangenheit datenschutzrechtliche Bedenken aufgeworfen haben, da diese dem Unternehmen ermöglichen, die Fotos der Nutzer zu speichern und diese ohne deren Zustimmung an Dritte zu verkaufen.

7. WOMBO – eine App für Lippensynchronisation

Website www.wombo.ai Preis Kostenlos Unterstützte Geräte Android Deepfake-App für Android downloaden https://play.google.com/store/search?q=WOMBO&c=apps&hl=de&gl=DE Browserbasierter Online-Generator Nein

WOMBO lässt Sie Ihre Lieblingssongs lippensynchron singen. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist, ein Selfie oder ein Foto einer Person hochzuladen und aus einer Liste gängiger Favoriten einen Song auszuwählen. Die App erstellt automatisch ein Video, in dem Sie den gewählten Song lippensynchron singen!

WOMBO ist eine lustige und leicht zu bedienende App für jedermann, auch wenn die Funktionen im Vergleich zu anderen beliebten Deepfake-Apps eher limitiert sind. In der Datenschutzrichtlinie von WOMBO wird außerdem nicht klar dargestellt, welche Daten erfasst und gespeichert werden.

8. Deepfakes Web – ein Cloud-basiertes Tool für Profis

Website deepfakesweb.com Preis Gebühren für die Cloud-Nutzung; kostenpflichtige Abonnements verfügbar Unterstützte Geräte Desktop (Webservice) Browserbasierter Online-Generator Ja

Deepfakes Web ist ein Cloud-basiertes Web-Tool, mit dem Sie mühelos Deepfake-Videos erstellen können. Sobald Sie sich für ein Konto registriert haben, müssen Sie lediglich zwei Videos hochladen – ein Quellvideo mit der Person, deren Gesicht ausgetauscht werden soll und ein Zielvideo mit dem neuen Gesicht, das Sie verwenden möchten. Das Tool wird Ihr Video einlesen und rendern, was bis zu 4–6 Stunden dauern kann.

9. DeepFaceLab – das fortschrittliche Deepfake-Tool für PC

Website Keine offizielle Website Preis Kostenlos Unterstützte Geräte Windows Deepfake-App für Windows downloaden github.com/iperov/DeepFaceLab Browserbasierter Online-Generator Nein

DeepFaceLab ist ein fortschrittliches Deepfake-Tool für diejenigen mit Erfahrung auf dem Gebiet Programmierung und Videobearbeitung. Es handelt sich dabei um ein Open-Source-Projekt, das auf GitHub gehostet und auf Windows ausgeführt wird. Als Nutzer sind Sie in den kompletten Erstellungsprozess des Deepfake involviert.

Es gibt zahlreiche Online-Tutorials, die Ihnen die Grundlagen und Kernfunktionen erläutern. Bereit für eine Herausforderung? Dann sollten Sie sich bewusst sein, dass es etwas Zeit in Anspruch nehmen wird, den Workflow zu erlernen und Ihre Fähigkeiten zu schulen.

10. DeepArtEffects – die App, die Fotos in Kunstwerke verwandelt

Website www.deeparteffects.com Preis Freemium Unterstützte Geräte Android, iOS und Desktop Deepfake-App für iOS herunterladen itunes.apple.com/de/app/deep-art-effects-photo-filter/id1170544083 Deepfake-App für Android herunterladen https://play.google.com/store/search?q=DeepArtEffects&c=apps&hl=de&gl=DE Deepfake-App für Desktop herunterladen http://www.deeparteffects.com/page/download/lang/de Browserbasierter Online-Generator Ja

DeepArtEffects verwandelt jedes beliebige Foto in ein Kunstwerk im Stil von namhaften Künstlern wie Van Gogh, Michelangelo und Picasso. Die App nutzt hochmoderne Algorithmen, die sich am menschlichen Hirn orientieren und ästhetische Elemente, um künstlerische Bilder zu kreieren. Die App bietet knapp einhundert Filter. Suchtfaktor garantiert!

11. Face Swap Live – die App für Gesichtsaustausch in Echtzeit

Website faceswaplive.com Preis 2,09 € auf Google Play; 0,99 € auf iOS Unterstützte Geräte Android und iOS Deepfake-App für iOS downloaden https://apps.apple.com/de/app/face-swap-live/id1042987645 Deepfake-App für Android downloaden https://play.google.com/store/apps/details?id=com.laan.labs.faceswaplive&hl=de&gl=DE Browserbasierter Online-Generator Nein

Mit Face Swap Live können Sie über die Kamerafunktion Ihres Mobiltelefons in Echtzeit mit Ihren Freunden die Gesichter tauschen. Sie können Ihr Gesicht auch mit dem eines Prominenten oder einem Ihrer eigenen Fotos austauschen. Außerdem lassen sich mit der App skurrile Effekte und Sticker erzeugen.

Face Swap Live gibt an, dass keine Gesichtsdaten erfasst, gespeichert oder übermittelt werden. Jedoch werden einige Nutzerdaten erfasst wie Ihre IP-Adresse. Sie sollten daher erwägen, ein VPN zu verwenden, wenn Sie die App nutzen.

12. FaceMagic – eine App für Gesichtsaustausch mit Prominenten in Spitzenqualität

Website www.facemagic.ai Preis Freemium Unterstützte Geräte Android und iOS Deepfake-App für iOS herunterladen https://apps.apple.com/de/app/facemagic-ai-face-swap-videos/id1566529086 Deepfake-App für Android herunterladen https://play.google.com/store/search?q=facemagic&c=apps&hl=de&gl=DE Browserbasierter Online-Generator Nein

FaceMagic funktioniert ähnlich wie Reface und Avatarify. Sie können aus einer Vielzahl von Fotos und Videos wählen und Ihr Gesicht in diese einblenden.

Im Vergleich zur Konkurrenz bietet FaceMagic eine größere Auswahl an Fotos und Videos von Prominenten, die alle eine erstklassige Qualität aufweisen. Jeder Clip ist außerdem in verschiedene Szenen aufgeteilt, sodass es ein wahres Vergnügen ist, den Deepfake anzusehen!

Weitere Informationen dazu, wie FaceMagic Ihre Daten verarbeitet.

13. Lensa – ein Bildbearbeitungstool für Selfies und künstlerische Filter

Website prisma-ai.com/lensa Preis Freemium Unterstützte Geräte Android und iOS Deepfake-App für iOS downloaden https://apps.apple.com/de/app/lensa-ai-fotos-verbessern/id1436732536 Deepfake-App für Android downloaden https://play.google.com/store/search?q=lensa&c=apps&hl=de&gl=DE Browserbasierter Online-Generator Nein

Lensa ist eine App zur Fotobearbeitung, die Spaß macht und einfach zu bedienen ist. Die Schönheitsfilter funktionieren ähnlich wie bei FaceApp und bieten Ihnen zahlreiche Möglichkeiten, Gesichter zu retuschieren, Frisuren zu ändern, Augenringe zu entfernen und vieles mehr. Im Gegensatz zu FaceApp bietet Lensa außerdem zahllose trendige visuelle Effekte und künstlerische Stilmittel, die Ihre Originalfotos in echte Hingucker verwandeln. Sie fragen sich, ob die Nutzung von Lensa sicher ist? Hier finden Sie acht Möglichkeiten, um bei der Nutzung von Lensa Ihre Privatsphäre zu schützen.

14. Craiyon AI – Fotos anhand einer Texteingabe erzeugen

Website www.craiyon.com Preis Freemium Unterstützte Geräte Desktop (Webservice) Browserbasierter Online-Generator Ja

Craiyon AI (ehemals DALL-E Mini) kann anhand eines beliebigen Stichworts ein Bild erstellen. Die Nutzung ist sehr einfach: Tippen Sie eine Beschreibung davon ein, was Sie sehen möchten, und Craiyon AI erzeugt neun Bilder, die zu Ihrer Eingabe passen.

Sie haben die Wahl zwischen vier Bildstilen – Kunst, Zeichnung, Foto oder kein Stil. Die ersten drei Optionen sind in der Nutzung unproblematisch. Die Ergebnisse sind künstlerisch und optisch ansprechend. Die Option „kein Stil“ ist jedoch etwas anders. Die erzeugten Bilder können sehr absurd und sogar Stoff für Albträume sein.

Im Gegensatz zu vielen anderen Deepfake-Apps müssen bei Craiyon AI keine Fotos von Ihrem Gesicht hochgeladen werden und die App stellt daher ein geringeres Risiko für den Datenschutz dar. Aber wie andere Websites werden auch hier Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert und Drittanbieterwerbung eingeblendet.

Wie funktioniert Deepfake?

Die Deepfake-Technik bedient sich einer Mischung aus künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen, um qualitativ hochwertige optische und akustische Ergebnisse zu erzeugen. Dafür ist es in der Regel nötig, in ein Programm hunderte, wenn nicht sogar Tausende von Bild- oder Audioproben einzuspeisen, um dem Programm beizubringen, realistische Modelle zu produzieren.

Der häufigste Einsatzbereich von Deepfake-Apps für Verbraucher ist die Nutzung auf Smartphones. Die Apps verwenden die Gesichtsmerkmale eines Nutzers und tauschen deren Gesicht entweder mit dem einer anderen Person aus oder umgekehrt.

Ist die Nutzung von Deepfake-Apps sicher?

Die Nutzung von Deepfake-Apps ist grundsätzlich sicher. Wie jede andere App werden auch Deepfake-Apps auf Viren und Schadsoftware geprüft, bevor sie in App Stores angeboten werden.

Die eigentliche Gefahr liegt jedoch im Missbrauch von persönlichen Daten durch die Entwickler dieser Deepfake-Apps. Um diese Apps nutzen zu können, müssen in der Regel Fotos, Videos oder Audioaufnahmen der Nutzer und deren Freunden oder Familienmitgliedern hochgeladen werden – alles persönliche Daten.

Deepfake-Apps können Ihre Daten auf verschiedenste Art und Weise nutzen. Dazu zählen die Wiederverwendung der von Ihnen erzeugten Inhalte für Werbezwecke bis hin zum Speichern der Ausgangsmedien für andere Zwecke. Einige Deepfake-Apps teilen Ihre Daten möglicherweise sogar mit Drittunternehmen zusammen mit anderen Daten wie Ihren Präferenzen und Verhaltensmustern. Diese Unternehmen werden diese Daten dann dazu nutzen, Ihnen gezielte Werbung zu unterbreiten.

Ist die Nutzung von Deepfake-Apps illegal?

Grundsätzlich ist die Nutzung von Deepfake-Apps nicht illegal. Viele Menschen nutzen Deepfake-Apps als Bildbearbeitungstools oder einfach nur zum Spaß. Die Nutzung kann jedoch illegal sein, wenn Ihre Deepfakes gegen gesetzliche Regelungen verstoßen.

Wenn Sie urheberrechtlich geschützte Videos und Fotos für die Erstellung von Deepfakes nutzen, könnte dies einen Verstoß gegen die Urheberrechte darstellen. Wenn Ihre Deepfakes verleumderisch sind und dem Image einer Person schaden, könnte eine Verleumdungsklage gegen Sie erhoben werden. Außerdem könnte es rechtliche Konsequenzen haben, wenn der Name, das Foto, ein Abbild oder die Stimme einer Person ohne deren Einwilligung verwendet wird, da dies einen Eingriff in die Privatsphäre darstellt.

Ist das Betrachten von Deepfakes illegal?

Nein. Das Betrachten von Deepfakes ist nicht illegal. Es gibt derzeit kein Gesetz, das Sie daran hindert, Deepfakes anzusehen, egal, ob diese von Ihnen oder anderen erstellt wurden.

Aber nur weil es kein Gesetz gegen das Betrachten von Deepfakes gibt, heißt das nicht, dass es grundsätzlich richtig ist. Nehmen wir zum Beispiel einmal die Deepfake-Pornografie – das Einfügen von Gesichtern von Personen in sexuelle Materialien und Handlungen, an denen diese Personen nicht beteiligt waren.

Deepfake-Pornografie macht die Opfer zum Objekt und nutzt diese aus. Viele dieser Opfer sind weibliche Hollywood-Berühmtheiten und normale Frauen, deren Ex-Partner sich mit derartigen pornografischen Materialien rächen wollen. Je öfter derartige Bilder angesehen werden, desto mehr werden sie im Internet zirkuliert – und die Opfer entsprechend wiederholt schikaniert und missbraucht. Wir sollten die ethischen Aspekte des Betrachtens von Deepfakes in Betracht ziehen, solange Regierungsstellen noch keine entsprechenden Richtlinien erstellt haben.

Die besten Deepfake-Stimmgeneratoren

Resemble.ai

Website: www.resemble.ai

Resemble verwandelt geschriebenes in gesprochenes Wort. Es ist in der Lage, lebensechte Darbietungen, einschließlich der Unregelmäßigkeiten menschlicher Sprache zu geben. Sie können der Sprachausgabe außerdem Emotionen hinzufügen wie freundlich, wütend oder ängstlich. Je mehr Informationen Sie der KI zur Verfügung stellen, desto besser gelingt die Sprachausgabe.

Respeecher

Website: www.respeecher.com

Respeecher erstellt synthetische Aufnahmen, die vom Original nicht zu unterscheiden sind. Es verspricht eine natürlich klingende Stimme, was Ihnen ermöglicht, Aufnahmen in verschiedenen Sprachen zu machen und Ihrer Stimme einen anderen Akzent zu geben. Die Zielgruppe sind Filmemacher, Spieleentwickler und andere Content Creator.

Real-Time Voice Cloning

Real-Time Voice Cloning, ein auf GitHub gehostetes Open-Source-Projekt, kann Stimmen aus Audioaufnahmen klonen, die nur wenige Sekunden lang sind. Der Dienst läuft auf Windows und Linux und ist für Personen mit technischem Knowhow gedacht.

FakeYou

Website: fakeyou.com

Das als Web-Service verfügbare FakeYou ermöglicht Ihnen, Audiodateien aus Text zu erstellen und diese mit einer anderen Stimme wiederzugeben. Es sind zahllose Stimmen verfügbar – von Kunstfiguren aus Marvel oder DC bis hin zu echten Persönlichkeiten wie Donald Trump. Sie können außerdem lippensynchrone Videos zu Ihrer Audiodatei oder einem Song Ihrer Wahl erstellen.

Descript

Website: www.descript.com

Descript ist eine Komplettlösung für das Bearbeiten von Audiodateien und Videos. Es bietet eine eindrucksvolle Funktion zur Stimm-Klonierung, genannt Overdub, die Ihnen ermöglicht, das, was Sie sagen wollten als Text in das Skript einzugeben, ohne das Video erneut aufnehmen zu müssen. Außerdem bietet die App eine breite Palette an Aufnahme- und Bearbeitungsfunktionen – am besten geeignet für Podcast-Ersteller und Content Creator im Bereich soziale Medien.

