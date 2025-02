Warum erkennt Google meinen Standort trotz VPN?

Einer der Hauptgründe für die Verwendung eines VPNs ist, eine neue IP-Adresse zu erhalten. Dadurch wird Ihre Identität verborgen und es kann außerdem so aussehen, als ob Sie sich an einem anderen Ort befinden.

Wie aber ist es dann möglich, dass beim Öffnen von Google Maps manchmal Ihr tatsächlicher Standort anstatt der des VPNs angezeigt wird? Oder in der Google-Suche Ergebnisse an Ihrem tatsächlichen Standort und in der dortigen Sprache angezeigt werden, anstatt Ergebnisse am VPN-Standort? Warum kennt Google Ihren tatsächlichen Standort?

Das liegt daran, dass Google im Gegensatz zu den meisten Websites und Apps nicht nur Ihre IP-Adresse nutzt, um Ihren Standort zu bestimmen. Schließlich soll Ihnen weiterhin personalisierte Werbung angezeigt und der Umsatz angekurbelt werden.

Das bedeutet nicht, dass Sie kein VPN verwenden sollten. Im Gegenteil – Sie sollten unbedingt weiterhin ein VPN nutzen. Auch wenn Google möglicherweise Ihren Standort kennt, verbirgt ein VPN Ihre IP-Adresse und Ihren Internetanbieter und reduziert somit die Informationen, die Google über Sie weiß. Außerdem scheinen Sie für so gut wie allen anderen Websites am Standort des VPNs zu sein und Ihre Internetverbindung bleibt verschlüsselt, um Ihre Onlinesicherheit zu schützen.

Warum Google bei aktiviertem VPN Ihren tatsächlichen Standort kennt

1. Das GPS in Ihrem Smartphone oder Tablet

Sehr wahrscheinlich kennt Google Ihren tatsächlichen Standort anhand der GPS-Funktion auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Die GPS-Funktion ist auf Ihrem Gerät vermutlich aktiviert, damit Google Maps oder andere Navigations-Tools funktionieren und Ihr Standort ist ständig sichtbar, außer, Sie deaktivieren die Funktion.

2. WLAN-Standort-Tracking

Google verwendet ein Geolokalisierungssystem namens WLAN-Standort-Tracking, um Ihren Standort zu bestimmen. Diese Methode ähnelt der Verwendung von GPS, nutzt jedoch anstatt von Satelliten WLAN-Netzwerke und Zugriffspunkte, um Ihren Standort zu lokalisieren.

Google unterhält zudem eine Datenbank der existierenden WLAN-Netzwerke und Zugriffspunkte weltweit und verwendet diese dazu, Ihren Standort zu triangulieren, indem es die Signalstärke der WLAN-Netzwerke misst, die Ihr Geräte scannt, solange Sie WLAN eingeschaltet haben. Das bedeutet, dass Sie noch nicht einmal mit einem WLAN verbunden sein müssen und Google Ihren Standort dennoch kennt.

3. Auf Ihrem Gerät gespeicherte Cookies

Cookies sind Dateien, die Websites auf Ihrem Gerät speichern, um Daten über Ihre Interaktion mit der Website für zukünftige Besuche aufzuzeichnen. Sie speichern nicht nur grundlegende Informationen wie Ihre Logins und Kontoeinstellungen, sondern auch Einzelheiten zu Ihrem Standort, wodurch Google möglicherweise weiß, wo Sie sich befinden.

4. Ihr Google-Konto

Haben Sie ein Google-Konto? Die Antwort ist mit großer Wahrscheinlichkeit „Ja“. Ebenso wahrscheinlich ist es, dass dieses still und heimlich Ihren Standort auf vielfältige Weise mit Google teilt:

Waren Sie mit einem VPN verbunden, als Sie sich für Ihr Google-Konto registriert haben? Wenn nicht, ist es möglich, dass Google bereits Informationen über Ihren Aufenthaltsort hat, aufgrund Ihres Standorts bei der Registrierung.

Sind Sie auf Ihrem Gerät bei Ihrem Google-Konto angemeldet? Wenn ja, können ein paar Suchanfragen nach lokalen Geschäften oder Restaurants dazu führen, dass Google vermutet, dass Sie in derselben Region leben.

Sie haben möglicherweise schon einmal Ihre private und geschäftliche Adresse auf Google Maps eingetragen.

Google hatte bereits Aufzeichnungen über Ihre vergangenen Standorte aus der Zeit, bevor Sie ein VPN verwendet haben.

Ihr Standortverlauf ist aktiviert.

Heißt das, Ihr VPN funktioniert nicht?

Ganz und gar nicht. Ihr VPN könnte korrekt funktionieren, Ihren Internetverkehr mit einer starken Verschlüsselung schützen und Ihnen eine andere IP-Adresse erteilen, was es nicht nur schwerer macht, Sie zu verfolgen, sondern es auch so aussehen lässt, als befänden Sie sich an einem anderen Ort.

Da Google Maps sich jedoch der GPS-Funktion bedient, können alle Ihre Bewegungen akkurat verfolgt werden, auch wenn Sie eine andere IP-Adresse haben. Wenn Sie Google Maps beispielsweise auf Ihrem Computer verwenden (der kein GPS hat), wird wahrscheinlich davon ausgegangen, dass Sie sich am Standort Ihres VPNs befinden.

Google verwendet aber auch andere Dienste und verfolgt Ihr Konto auf unterschiedliche Weisen. Das bedeutet, dass es sehr schwer ist, Google vorzugaukeln, dass Sie sich an einem anderen Ort befinden, besonders dann, wenn Sie bei Ihrem Google-Konto angemeldet sind.

Wie Sie Google daran hindern, Ihren tatsächlichen Standort zu kennen

Auch wenn nicht ganz klar ist, ob es überhaupt möglich ist, Google komplett daran zu hindern, Ihren tatsächlichen Standort zu ermitteln, können Sie gewisse Maßnahmen ergreifen, um es für das Unternehmen schwerer zu machen, Sie zu verfolgen.

1. Melden Sie sich bei Google ab, wann immer dies möglich ist

Abgesehen von den Möglichkeiten, keinerlei Google-Dienste zu verwenden oder das Internet nicht zu nutzen, könnten Sie sich zumindest bei Ihrem Google-Konto abmelden, wenn Sie deren Suchmaschine, Landkarten, etc. verwenden.

2. Schalten Sie die GPS-Funktion auf Ihrem Smartphone aus

Um Google Maps daran zu hindern, Ihren Standort zu erfassen, sollten Sie die GPS-Funktion auf Ihrem Smartphone deaktivieren. Sie können über Google Maps weiterhin Orte finden, Street View aktivieren und die meisten anderen Funktionen nutzen, jedoch ist Ihr genauer Standort auf der Karte nicht mehr sichtbar und auch Navigationsanweisungen können nicht genutzt werden.

Android

Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand zweimal nach unten. Tippen Sie auf Standort, um diesen zu deaktivieren.

iPhone

Gehen Sie zu Einstellungen > Datenschutz > Ortungsdienste. D eaktivieren Sie die Option Standortfreigabe.

3. Deaktivieren Sie bestimmte Einstellungen in Ihrem Google-Konto

Sie möchten Google nicht ganz loswerden? Das ist Ihre Entscheidung. Wenn Sie Google weiterhin verwenden möchten, sollten Sie zumindest ein paar Einstellungen deaktivieren, die Ihren tatsächlichen Standort an Google weitergeben können.

Deaktivieren Sie den Standortverlauf und die Web- & App-Aktivitäten

Ihr Google-Konto hat zwei Einstellungen – Standortverlauf und Web- & App-Aktivitäten – die Sie so anpassen können, dass Ihre Standorte gespeichert und verfolgt werden oder nicht. Wenn aktiviert, können diese Einstellungen Ihren tatsächlichen Standort preisgeben.

In erster Linie speichert die Funktion „Standortverlauf“ alle Orte, an denen Sie jemals gewesen sind, mit Datums- und Zeitstempel. So deaktivieren Sie den Standortverlauf:

Gehen Sie zu Meine Aktivitäten. Wählen Sie Standortverlauf. Wählen Sie Deaktivieren > Pause.

Den Standortverlauf zu deaktivieren, ist jedoch nicht ausreichend. Die Funktion Web & App-Aktivitäten speichert zudem Ihre Onlinedaten und -aktivitäten, einschließlich Ihres Standorts. Auf Google-Websites und -Apps und es ist daher ratsam, auch die Web & App-Aktivitäten zu deaktivieren.

Gehen Sie zu Meine Aktivitäten. Wählen Sie Web & App-Aktivitäten. Wählen Sie Deaktivieren > Pause.

Deaktivieren Sie die Standortfreigabe für Websites in Google Chrome

Wenn Sie die Standortfreigabe für Websites aktivieren, sendet Chrome Daten an den Google-Standortdienst, um Ihren ungefähren Standort zu ermitteln. Chrome gibt diese Information dann für die anfragende Website frei. Dies ist schlicht eine weitere Möglichkeit für Google, Daten zu Ihrem tatsächlichen Standort zu erfassen. So deaktivieren Sie die Standortfreigabe in Chrome – auf Ihrem Computer und Mobilgerät –, um Ihren Standort für sich zu behalten.

Standortfreigabe in Chrome auf dem Computer deaktivieren

Gehen Sie in Chrome zu Website-Einstellungen. Klicken Sie auf Standort. Klicken Sie auf Websites dürfen meinen Standort nicht sehen.

Standortfreigabe in Chrome auf dem Mobilgerät deaktivieren

Tippen Sie in Chrome auf das Dreipunkte-Menü in der oberen rechten Ecke. Tippen Sie auf Einstellungen > Website-Einstellungen > Standort. Deaktivieren Sie Standort.

4. Nutzen Sie alternative (nicht Google) Dienste

Wenn auch die beliebteste Suchmaschine, so ist Google jedoch dafür bekannt, Ihre Privatsphäre nicht sonderlich zu respektieren und jede Menge Daten über die Nutzer zu erfassen. Dazu zählen Ihr Standortverlauf, Browsingverhalten und andere Informationen. Um die Datenmenge zu verringern, die Google über Sie weiß, sollten Sie eine Suchmaschine verwenden, die Ihre Privatsphäre respektiert wie DuckDuckGo.

5. Verwenden Sie eine VPN-Browsererweiterung

Eine VPN-Browsererweiterung hilft dabei, Ihre Onlineaktivitäten zu sichern und Ihren Standort zu verbergen, wenn Sie Ihren Browser verwenden. Beispielsweise bietet die Browsererweiterung für Chrome von ExpressVPN zusätzliche Datenschutz- und Sicherheitsfunktionen, wenn gleichzeitig die ExpressVPN-App aktiviert ist.