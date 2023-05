Der Eurovision Song Contest ist eines der größten Musikspektakel des Jahres, das von Menschen aus der ganzen Welt, einschließlich Australien und den USA verfolgt wird. In diesem Jahr findet das Finale des 67. Eurovision Song Contest am Samstag, den 13. Mai um 20 Uhr in Liverpool, England statt. Hier erfahren Sie, wie Sie die Auftritte live online verfolgen können!

Schauen Sie den Eurovision-Livestream 2023 kostenlos

Wenn Sie in einem teilnehmenden Land in Europa leben, können Sie die Halbfinale und das große Finale auf einem öffentlich-rechtlichen Sender ansehen. Wenn Sie außerhalb Europas zuschauen, gibt es mehrere Möglichkeiten, wie Sie die Show verfolgen können. Gehen Sie einfach wie folgt vor:

Abonnieren Sie ExpressVPN. Stellen Sie eine Verbindung zu einem Serverstandort her, der dem Standort Ihres bevorzugten Senders entspricht. Wenn Sie z. B. die deutsche Übertragung sehen möchten, stellen Sie eine Verbindung zu einem Server in Deutschland her. Schalten Sie ein und genießen Sie das pompöse Drama!

Sie schauen auf einem Computer? Nutzen Sie für ein optimales Streaming-Erlebnis die ExpressVPN-Browsererweiterung für Chrome, Edge oder Firefox.

Wir empfehlen Ihnen die folgenden deutschsprachigen Sender, wenn Sie die Eurovision 2023 kostenlos, sicher und in HD sehen möchten:

Schauen Sie den ESC 2023 auf ARD

Preis: kostenlos

Land: Deutschland

Die ARD überträgt die Halbfinale nicht, sondern ausschließlich

den ESC-Countdown, am 13. Mai, 20:15–20:55 Uhr

das ESC-Finale, am 13. Mai, 21:00–0:45 Uhr

die ESC-Aftershow, am 13. Mai, 0:45–1:15 Uhr

Schauen Sie den ESC 2023 auf ARD ONE, in der ARD Mediathek und auf eurovision.de

Preis: kostenlos

Land: Deutschland

Der Spartensender ARD ONE überträgt alle Events des European Song Contest. Livestreams finden Sie außerdem in der Mediathek und auf eurovision.de. Das erste ESC-Halbfinale wird am 9. Mai von 21:00 bis 23:10 Uhr, das zweite ESC-Halbfinale am 11. Mai von 21:00 bis 23:10 Uhr ausgestrahlt.

Alle Informationen zu den deutschsprachigen Sendeterminen finden Sie hier.

Wann ist die Eurovision 2023?

In diesem Jahr findet das große Finale des 67. Eurovision Song Contest am 13. Mai 2023 statt. Davor gibt es zwei Halbfinale – das erste am 9. Mai und das zweite am 11. Mai.

Wer hat die Eurovision 2023 gewonnen?

Die ukrainische Rap-Gruppe Kalush Orchestra sicherte sich den Sieg beim Eurovision Song Contest 2022 mit ihrem Lied „Stefania“, dem ersten Rap-Song, der den Wettbewerb gewann. Die Gruppe schrieb außerdem Geschichte, indem sie die meisten Televoting-Punkte seit dem Bestehen des Wettbewerbs erzielte.

Wo wird die Eurovision dieses Jahr stattfinden?

Das Vereinigte Königreich wird die diesjährige Eurovision ausrichten. Der Wettbewerb wird in der englischen Stadt Liverpool ausgetragen.

Wer sind die Finalisten der Eurovision 2023?

Wie bei der Eurovision üblich, qualifizieren sich die „Big 5“-Länder – Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und das Vereinigte Königreich – automatisch für das Finale. Als Siegerland des Wettbewerbs 2022 qualifiziert sich auch die Ukraine. Die verbleibenden Länder treten in einem von zwei Halbfinalen an, bei denen sich jeweils die besten 10 für das Finale qualifizieren.

Die Finalisten der Eurovision 2023 werden am Samstag, den 13. Mai um 20:00 Uhr um die Trophäe mit dem Glasmikrofon kämpfen. Die diesjährigen Finalisten sind, in der Reihenfolge ihrer Teilnahme, folgende:

Österreich : Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar? Portugal : Mimicat – Ai Coração Schweiz : Remo Forrer – Watergun Polen : Shine – Solo Serbien : Luke Black – Samo mi se spava Frankreich : La Zarra – Évidemment Zypern : Andrew Lambrou – Break a Broken Heart Spanien : Blanca Paloma – Eaea Schweden: Loreen – Tattoo Albanien : Albina & Familja – Kelmendi Duje Italien : Marco Mengoni – Due Vite Estland : Alika – Bridges Finnland : Käärijä – Cha Cha Cha Tschechische Republik : Vesna – My sister’s Crown Australien : Voyager – Promise Belgien : Gustaph – Because of You Armenien : Brunette – Future Lover Moldawien : Pasha Parfeny – Soarele şi luna Ukraine : Tvorchi – Heart of Steel Norwegen : Alessandra – Queen of Kings Deutschland : Lord of the Lost – Blood & Glitter Litauen : Monika Linkytė – Stay Israel : Noa Kirel – Unicorn Slowenien : Joker Out – Carpe Diem Kroatien : Let 3 – Mama ŠČ! Vereinigtes Königreich : Mae Muller – I Wrote A Song

Wie funktioniert die Abstimmung in der Eurovision?

Das Eurovision-Voting wird zwischen den Jurys der einzelnen Länder und einer Fernsehabstimmung aufgeteilt. Zunächst vergibt die Jury eines jeden Landes 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1 Punkt für ihre Lieblingssongs. Anschließend wird die Fernsehabstimmung verlesen, bei der die Gesamtzahl der öffentlichen Stimmen (per Telefon oder SMS) in aufsteigender Reihenfolge verlesen wird.

Die Zuschauer können bis zu 20 Mal für ihren Lieblingssong abstimmen, außer für den aus ihrem eigenen Land. Das Land mit den meisten Punkten sowohl von der Jury als auch vom Publikum gewinnt den Wettbewerb und wird im nächsten Jahr Gastgeber der Eurovision sein!

