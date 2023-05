Von einer alten Lagerhalle im Hafen Barcelonas rein ins ausverkaufte Camp Nou. Die Kings League polarisiert im Netz, klettert im ersten Austragungsjahr von Erfolg zu Erfolg und hat sich zum Ziel gesetzt, den Fußball zu revolutionieren. Dieses Ziel ist nicht unbegründet. Denn die neue Liga des Ex-Barça-Profis Gerard Piqué ist nicht nur eine dynamischere Version des traditionellen Fußballs. Vielmehr ist es eine moderne Interpretation des Sports, der die Fans mit neuen Regeln und der Möglichkeit zur Mitbestimmung an der Ligaentwicklung begeistert. Die Liga plant bereits die Expansion nach Brasilien und Mexiko, auch in Deutschland ist das Interesse groß. Bevor im Mai die zweite Saison losgeht, haben wir uns die Gründe für den Erfolg genauer angeschaut und repräsentative Daten unter deutschen Fußballfans erhoben.

Die Regeln der Kings League

Anfangs nannte der Präsident der spanischen LaLiga, Javier Tebas, die Kings League einen „Zirkus“ – was den Entertainment-Faktor betrifft, hat er damit gar nicht mal unrecht. Denn dieser wird durch die neuen Regeln ohne Zweifel nach oben geschraubt. So wird die Liga von Gründer Piqué als „Mischung aus Sport und Unterhaltung“ bezeichnet, die sich nicht mit traditionellen Regeln aufhält, sondern perfekt auf die Bedürfnisse der jungen Zielgruppe zugeschnitten ist. Das sind die wichtigsten Unterschiede zum traditionellen Fußball:

Shootouts? Aktionskarten? Die Namen einiger neuen Regeln lassen zunächst ein Brettspiel, statt einer Abwandlung des Fußballs vermuten. Doch die Neuerungen verfolgen alle das gleiche Ziel: das Spiel spannender und attraktiver zu gestalten. Als Beispiel: Unentschieden – Im herkömmlichen Fußball ist das Spiel trotz Gleichstand beendet, die Akteure geben sich die Hand und jedes Team erhält einen Punkt. Im Grunde relativ unspektakulär. In der Kings League wurde das Unentschieden abgeschafft, stattdessen wird der Sieger durch ein Shootout ermittelt. Hier läuft je ein Spieler vom Mittelpunkt frei auf den Torwart zu und hat 5 Sekunden Zeit, den Ball im Tor unterzubringen – Spannung garantiert.

Auch die Aktionskarten sorgen für Abwechslung: sie geben den Trainern neben Einwechslungen und taktischen Änderungen eine völlig andere Möglichkeit, in das Spielgeschehen einzugreifen. Vor dem Spiel zieht jedes Team eine Aktionskarte, die vom Trainer zu einem beliebigen Zeitpunkt des Spiels eingesetzt werden kann.

Langeweile zum Halbzeitende? Hier nicht!

Eine weitere Regelneuheit ist die Ligakarte. Diese zeigt, wie die Probleme des traditionellen Fußballs mit raffinierten Ansätzen in der Kings League gelöst werden. In der Bundesliga spielt sich am Ende der ersten Halbzeit oft das gleiche Bild ab: die Spieler schieben sich den Ball hin und her, ohne aber vor der Halbzeitpause nochmal ins Risiko zu gehen. Das Ergebnis? Gähnende Langweile. In der Kings League sieht das anders aus: In der 18. Minute, also zwei Minuten vor der Pause, wird die Ligakarte gezogen. Diese entscheidet darüber, wie viele Spieler beider Teams für die verbleibenden 120 Sekunden auf dem Platz stehen. 6 gegen 6, 4 gegen 3 oder 2 gegen 2? Das Losglück entscheidet!

Wie die Fans die Entwicklung der Liga mitbestimmen

Das Ligensystem weicht von Europas Profiligen ab: Der Sieger wird nicht anhand der Punktzahl am Ende der Saison, sondern durch Playoffs ermittelt. Während das Thema Playoffs in der Bundesliga immer wieder debattiert wird, hat es die Kings League einfach umgesetzt. Auch hier wird das Ziel verfolgt, den Spannungsbogen nicht absinken zu lassen. Warum das der Fall sein kann, wird am Beispiel der Bundesliga klar. In den letzten 10 Saisons hieß der Meister immer FC Bayern München – und das häufig schon viele Spieltage vor Saisonende. Spannung im Saisonendspurt sieht mit Sicherheit anders aus. Die Kings League hingegen bevorzugt ein Ligensystem, dass sich im American Football bewährt hat: Playoffs!

Nach Ablauf der regulären Saison (11 Spieltage) spielen die besten 10 Teams der Liga den Sieger in einem Finalturnier aus. Das führt dazu, dass sich auch vermeintlich schwächere Teams durch die Playoffs berechtigte Hoffnung auf den Ligasieg machen dürfen. Und siehe da: im ersten Jahr belegte das Team „El Barrio“ in der regulären Saison nur den 8. Platz. In den Playoffs spielten sie dann groß auf und konnten den ersten Ligatitel der Geschichte holen.

Fans, die ein Mitbestimmungsrecht an Regeländerungen haben, ist in den Profiligen undenkbar. In der Kings League ist es Normalität. So wurde die Anzahl der Teams in den Playoffs vor kurzem mit einer Abstimmung auf dem Twitter-Account der Kings League erhöht.

Finale im größten Fußballstadion Europas

Die Spiele der ersten Saison wurden in einer Lagerhalle im Hafen Barcelonas ausgetragen, die den Fans der Kings League als CUPRA Arena bekannt ist. Der unmittelbare Erfolg des neuen Ligaformats führte dazu, dass das Finalturnier im größten Fußballstadion Europas stattfinden konnte: dem Camp Nou. Im nahezu ausverkauften Stadion wurde das Finalturnier ausgespielt, in dem der Entertainment-Faktor natürlich nicht zu kurz kam. So wurden die Präsidenten der Teams per Helikopter eingeflogen und das Publikum in den Pausen mit mehreren Live-Musikauftritten unterhalten.

Das sind die Stars der Kings League

Die Kings League besteht aus 12 Teams, die von bekannten Persönlichkeiten wie Influencern oder Ex-Fußballprofis als Präsidenten geleitet werden. Hierzu zählen Iker Casillas (1K FC) und Kun Agüero (Kunisports). Das Team des Ex-Stürmers von Manchester City und dem FC Barcelona hat mit 360.000 die meisten Follower auf Instagram. Den zweitgrößten Instagram Account besitzt das Team Porcinos FC des spanischen Influencers Ibai Llanos (197.000), der 2022 als bester Streamer Spaniens ausgezeichnet wurde.

Vor Beginn der ersten Saison konnten sich interessierte Amateurkicker über die Seite des Hauptsponsors InfoJobs für einen Kaderplatz in der Liga bewerben. Medienberichten zufolge sollen über 15.000 Spieler eine Anfrage mit ihren Highlight-Videos gesendet haben, in denen sie ihr Können unter Beweis stellten. Von der Liga wurden 120 Spieler ausgewählt, die per Draft von den Teampräsidenten verpflichtet wurden.

Die Amateurfußballer nahmen somit 10 der 12 Kaderplätze in den jeweiligen Teams ein. Beide verbleibenden Plätze konnten mit echten Stars, also ehemaligen oder noch aktiven Profis, aufgefüllt werden. Einer der Profis belegt einen festen Platz im Kader, während der andere an jedem Spieltag gewechselt werden kann. Daraus entsteht die Möglichkeit, echte Legenden des Fußballs in die Kings League zu holen, ohne diese an ein Team binden zu müssen. Als bekanntester Profi, der bisher seine Fußballschuhe in der Liga schnürte, gilt der brasilianische Ausnahmespieler Ronaldinho.

Media & Business der Kings League

„Der Fußball ist wunderbar. Aber durch die herrschenden Verbände sind Regeländerungen schwierig. Wir sind flexibel und können das machen, worauf die Zuschauer Lust haben.“ – Gerard Piqué

Dass die Zuschauer, besonders die „Generation Z“, Lust haben, zeigt sich spätestens an den gewaltigen Zuschauer- und Followerzahlen. Im Durchschnitt verfolgten 532.334 Zuschauer online einen Spieltag, bei den Playoffs stieg das Publikum sogar auf 949.417 an.

Allein das Finale im Camp Nou wurde neben den 92.522 Zuschauern vor Ort von (in der Spitze) ca. 2,10 Mio. Zuschauern im Live-Stream verfolgt. Über den ganzen Verlauf der bisherigen Spiele konnte die Zahl der Peak-Views bei einem Vorrundenspiel noch übertroffen werden. So sorgte die Gast-Einwechslung von Ronaldinho in Woche acht für 2,11 Mio. Peak-Views! Die größte Rolle spielt dabei der Streaming-Dienst Twitch. Über ihn werden drei Viertel der insgesamt 47,06 Mio. angeschauten Stunden konsumiert (76,5 %), gefolgt von YouTube (15 %) und TikTok (8,4 %).

Kings League auf TikTok im Trend – das lockt Sponsoren an!

Auf TikTok rangierte die neue Liga im März sogar auf Platz 1, was die Anzahl der Post-Impressionen angeht (243 Mio.). Noch vor der MLB (129 Mio.), der Bundesliga (76,1 Mio.), NFL (72,9 Mio.) und NBA (69,5 Mio.).

Eine der genannten Besonderheiten der Kings League ist die direkte Mitwirkung der Fans. So werden beispielsweise auf Twitter über Regeländerungen, Merchandise-Entwürfe oder auch den wichtigsten Spieler (MVP) des Spieltages abgestimmt. Durchschnittlich nahmen hier bisher 55.685 Personen an den Befragungen teil, was dem Wunsch nach Mitbestimmung Ausdruck verleiht.

Logisch, dass diese starken Zahlen einige namhafte Sponsoren auf den Plan gerufen haben. Die prominentesten Unterstützer sind zurzeit CUPRA (Stadionpartner), Spotify, adidas und McDonalds. Die Namensrechte der Liga hat sich das Online-Jobportal InfoJobs gesichert. Informationen über etwaige Sponsoringsummen lassen Piqué und seine Investmentgruppe „Kosmos Group“ nicht nach außen dringen.

Dennoch bleibt festzuhalten: Die LaLiga ist in Spanien, stand jetzt, auf Social Media die Nummer 1. Kumuliert man die Follower auf Instagram, TikTok, Twitch, Twitter & YouTube, hat die Kings League mit 11 Mio. Followern gegenüber den 85 Mio. der LaLiga klar das Nachsehen. Kein Wunder, schließlich besteht die Primera Division schon seit 1928, die Kings League startete erst in diesem Jahr.

Was denken die deutschen Fußballfans?

Trotz des großen Erfolgs in Spanien und der Expansionspläne nach Lateinamerika ist die Berichterstattung in Deutschland noch verhalten. Sind das Traditionsbewusstsein und die allgegenwärtige Dominanz des klassischen Fußballs einfach zu groß? Nicht ganz: Bereits ein Drittel der Fußballfans kennt die Kings League (33 %), knapp ein Viertel interessiert sich bereits dafür (23 %). Dass die Marketing-Strategie mit Ihrer Ausrichtung auf die junge Zielgruppe auch in Deutschland Wirkung zeigt, zeigt der Altersvergleich. Die Bekanntheit von und das Interesse an der Liga folgt einem klaren Trend: je jünger die Befragten, desto höher die Werte.

Die repräsentative Umfrage der Sportmarketing-Agentur ONE8Y fand außerdem heraus, was die Menschen an der neuen Liga so fasziniert. Mehr Spannung, mehr Abwechslung, und am Ende natürlich: mehr Tore! Der Durchschnitt pro Spiel liegt in der Kings League bei 5,25 und ist damit deutlich höher als in der Bundesliga (3,02) und fast doppelt so hoch wie in der LaLiga (2,83). Frei nach dem Motto „Priorität hat das Spektakel“ (Oriol Querol, Mitgründer der Liga und Geschäftspartner Piqué‘s).

65 % der Kenner befürworten die Einführung der Kings League in Deutschland

Auch der Wunsch des Zusammenspiels von Profis und Amateuren ist im traditionellen Fußball undenkbar. Einmal das Kopfkino anschalten: wer wünscht sich nicht ein Comeback von Ailton, Claudio Pizzaro, Lukas Podolski oder Kevin Großkreutz, (…) unter der Leitung von Mario Basler oder Steffen Effenberg? Allein die Vorstellung lässt Fußballer-Herzen höher schlagen. Auch die Daten belegen: Die Einführung einer Kings League in Deutschland würde auf große Akzeptanz stoßen: so wünschen sich 65 % der Kenner ein solches Format in Deutschland.

5 Gründe für den Erfolg der Kings League

Selten hat eine neue Sportart, bzw. Variante einer Sportart, weltweit für eine solche Aufmerksamkeit gesorgt. Fast täglich werden Regeländerungen oder andere Erweiterungen bekannt gegeben, die sich ständig an die Bedürfnisse der Fans anpassen. So wird es im Mai auch eine Frauen-Variante, die „Queens League“ geben. Außerdem eine „Prince League“ für Junioren der Jahrgänge 2012–2014. Obwohl bisher nur in Spanien aktiv, nimmt die internationale Berichterstattung zu und eine Expansion nach Südamerika scheint der logische nächste Schritt. Wir haben fünf Gründe identifiziert, die den Erfolg des Formats ausmachen:

Internationalisierung 2024 – Neymar & Ronaldinho als Zugpferde in Brasilien

Laut CEO Querol sollen im nächsten Jahr weitere Märkte hinzukommen, vor allem in Südamerika. Passend dazu hat Superstar Neymar kürzlich bekannt gegeben, ein Team im brasilianischen Wettbewerb der Kings League anzuführen. Als Präsident wird er dabei mit niemand geringerem als Ronaldinho Gaucho konkurrieren, der bereits zuvor als erster Teambesitzer in Brasilien vorgestellt wurde.

Bei aller Euphorie für das mutige Format bleibt ein ausverkauftes Olympiastadion in Berlin aufgrund fehlender Expansionspläne nach Deutschland zurzeit noch Wunschdenken. Die deutschen Fans werden also weiterhin, immerhin kostenfrei, auf die Streaming-Plattform Twitch zurückgreifen müssen.

