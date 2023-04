WARNUNG: Der folgende Artikel enthält Spoiler für Succession Staffel 4 (bis Folge 3).

Die vierte Staffel der Hitserie Succession (auf HBO) ist in vollem Gange. Als Schöpfer Jesse Armstrong sagte, dass es die letzte sein würde, wurde es sehr wahrscheinlich, dass wir endlich eine echte Nachfolge in Succession zu sehen bekommen würden. Nach der berühmt-berüchtigten Folge 3, „Connors Hochzeit“, können wir definitiv sagen, dass jemand die Rolle des CEO von Waystar Royco übernehmen muss.

Schon in der ersten Folge von Succession schien der Tod des Medienmoguls Logan Roy (Brian Cox) unausweichlich. Stattdessen lernten wir Logans geschäftlichen Tyrannen durch eine Reihe von gesundheitlichen Problemen, von denen er sich immer wieder zu erholen schien, irgendwie lieb gewinnen. Bis der CEO von Waystar Royco schließlich in seinem Privatjet tot umfiel – nicht auf dem Weg zur Hochzeit seines ältesten Sohnes, sondern auf der Jagd nach einem weiteren Geschäft. Sein Ableben – es gab keinen Vorlauf, keinen Zusammenbruch des unzerbrechlichen Logan Roy, denn wie im richtigen Leben klopft der Tod plötzlich an die Tür – sorgte für eine Stunde intensives und unglaubliches Fernsehen. Und so führt „Connors Hochzeit“ jetzt die IMDb-Tabelle der besten TV-Episoden der Geschichte mit einer perfekten Punktzahl an und übertrifft Serien wie Game of Thrones und Breaking Bad.

Es mag sich ein wenig verfrüht anfühlen, aber die Show muss weitergehen, was uns zu der Millionen-Dollar-Frage führt: Wie geht es mit Waystar Royco weiter? Wer von Logan Roys Kindern, (Ex-)Geliebten, Mitarbeitern und Geschäftsverbindungen wird nach all den geplatzten Geschäften und Betrügereien, den Skandalen und dem Gerangel in der Lage sein, seinen Platz einzunehmen? Wir haben die Hauptanwärter anhand ihrer Persönlichkeiten, ihrer Führungsqualitäten und ihres Vermächtnisses bewertet. Bekommt der Sieger alles und geben die Verlierer klein bei?

Succession: Stammbaum der Familie und des Unternehmens

Wollen Sie wissen, wie jeder Charakter mit Logan Roy in Verbindung steht? Bevor wir uns der Frage widmen, wer am ehesten die Führung von Waystar Royco übernehmen wird, möchten wir Ihnen noch einmal alle Personen vorstellen, die an dieser epischen Schlacht beteiligt sind. Wir haben ein Diagramm der Familienmitglieder und Geschäftspartner erstellt, die in Succession aufgetaucht sind.

Wer wird der Nachfolger in Succession Staffel? Unsere Vorhersage

11. Connor Roy

Persönlichkeit

Connor Roy (Alan Ruck) ist der älteste Sohn von Logan und der Halbbruder von Kendall, Roman und Shiv. Er ist nicht wirklich in das Geschäft involviert, obwohl er gelegentlich geäußert hat, dass er es sein sollte. Connor lebt auf einer Ranch außerhalb des Trubels von Manhattan und hat aus Mangel an Anerkennung in seiner Familie seinen Ehrgeiz in den Versuch gelenkt, der nächste Präsident der USA zu werden.

Was für ihn spricht

Wahrscheinlich die am wenigsten toxische, ehrlichste Beziehung in der Serie, und mit dem Tod seines Vaters vielleicht ein paar Mitleidsstimmen, die ihn als Präsidentschaftskandidaten halten werden. Und jetzt, wo der alte Mann, der „ihn nie mochte“, nicht mehr da ist, könnte ihm das erlauben, endlich einen Platz am Tisch zu bekommen?

Was gegen ihn spricht

Ja, wir glauben es auch nicht. Der Halbbruder ist eine zu unbedeutende Persönlichkeit (die anderen brauchten 15 Minuten, um sich daran zu erinnern, dass sie ihn über das Ableben seines Vaters informieren sollten) und wird wahrscheinlich am Rande bleiben, in der Hoffnung, genug Geld für seine Kampagne und seine liebevolle Frau Willa zu verdienen.

10. Stewy Hosseini

Persönlichkeit

Stewy Hosseini (Arian Moayed) ist Kendalls charismatischer und intelligenter Freund in der Hochfinanz, der sich selbst immer an die erste Stelle setzt (wissen Sie noch, wie er Kendall dazu gebracht hat, ihm einen Sitz im Vorstand zu geben?

Warum er am Ende die Nase vorn haben wird

Stewy und das Vater-Tochter-Gespann Sandy (Larry Pine) und Sandi Furness (Hope Davis) haben drei Sitze im Vorstand, was ihnen helfen kann, die Wahl des nächsten Geschäftsführers oder jede andere wichtige Geschäftsentscheidung zu beeinflussen. Und da Sandy Logans Erbe zerstören will, wäre Stewy definitiv die bessere Alternative zu den Roy-Kindern.

Warum er scheitern wird

Ihre gemeinsamen Bemühungen, mehr Geld von GoJo-Besitzer Lukas Matsson (Aleksander Skarsgård) zu bekommen, könnten den Deal auch komplett platzen lassen.

9. Kendall Roy

Persönlichkeit

Obwohl es ihm wahrscheinlich nicht bewusst ist, ist Kendall Roy (Jeremy Strong) anspruchsvoll und egoistisch, wenn auch mit einem leichten Sinn für Menschlichkeit. Er kämpft mit seiner Sucht, hat einen Minderwertigkeitskomplex und kämpft um die Position des CEO, obwohl ihm das Gefühl vermittelt wird, dass er nie gut genug sein wird, um in die Fußstapfen seines Vaters zu treten.

Seine Vorzüge

Er hat einen Killerinstinkt und war kurz davor, das Unternehmen zu übernehmen, indem er seinen Vater bei zahlreichen Gelegenheiten strategisch übertrumpfte. Sogar am Tag seines Todes schafft er den Spagat zwischen Trauer und Geschäftssinn.

Seine Achillesferse

Nun, er hat einen Mann getötet.

8. Shiv Roy

Persönlichkeit

Siobhan Roy (Sarah Snook) ist eine geborene Führungspersönlichkeit, hat aber mehr Erfahrung darin, dieses Talent in der Politik einzusetzen. Als einzige Tochter fühlt sie sich übergangen, wenn es um das Geschäft geht. Sie kämpft um die Anerkennung ihres Vaters, gibt ihre politische Karriere auf und zeigt manipulative und giftige Züge bei ihrem Versuch, an die Spitze zu gelangen.

Was sie erfolgreich macht

Ihre Erfahrung als Spin-Doktor kommt ihr zugute, als sie auf der Pressekonferenz zu Logans Tod auf der Bühne steht und die Erklärung der Familie verliest. Das machte sie sofort zum öffentlichen Gesicht von Waystar Royco.

Was sie vermissen lässt

Geschäftliches Taktgefühl. Das hat sie in der Vergangenheit schon ein paar in Ungnade fallen lassen, und in letzter Zeit schien sie die Geschwister mit übereilten und impulsiven finanziellen Entscheidungen rund um die Pierce- und GoJo-Geschäfte in den Untergang zu führen. Und dann ist da noch ihr entfremdeter Ehemann Tom Wambsgans (Matthew Macfayden): Er könnte eine Schulter zum Ausheulen und wieder ein Sprungbrett sein, aber er könnte sie auch in den Abgrund ziehen (mit ihm, je nachdem, welche Leichen im Keller liegen).

7. Marcia Roy

Persönlichkeit

Marcia Roy (Hiam Abbass) ist ein Sidekick mit ausgeprägter Hauptcharakter-Energie. Sie hat in die Familie eingeheiratet und ist (oder war) Logan Roy treu ergeben, was bei seinen Kindern nicht immer gut ankommt. Sie agiert meist im Hintergrund und neigt dazu, sich zurückzuhalten, tut dies aber mit einer strategischen und rücksichtslosen Haltung, die nicht zu unterschätzen ist.

Wie sie ein Comeback schaffen kann

Marcia ist sich sicher, dass sie aus Europa zurückkehren wird, um ihr reiches Erbe einzufordern – schließlich hat sie die Scheidungspapiere nie unterschrieben. Ihr Sohn Amir leitet eine europäische Waystar-Abteilung, aber die belastenden Informationen, die beide über Kendall haben – sie gehören zu den wenigen, die von der Ermordung des Kellners wissen –, könnten Mutter und Sohn vielleicht helfen, in diesem Familienunternehmen aufzusteigen.

Oder ein Fluchtversuch

Vielleicht will sie wirklich nur ihr Geld nehmen und zu ihrem Einkaufsbummel in Italien zurückkehren. Die Kinder mochten sie sowieso nicht.

6. Tom Wambsgans

Persönlichkeit

Obwohl er von Logan Roy eingeschüchtert wurde, gelang es Tom, sich durch seine ständige Demütigung einen Platz im inneren Kreis des Medienmoguls zu sichern (er saß sogar im Flugzeug, als Logan starb). Eine ähnliche Machtdynamik herrscht auch in seiner Ehe mit Shiv, in der er sich verbiegt, um die Beziehung aufrechtzuerhalten. Zu Menschen, die er als minderwertig betrachtet, verhält er sich genauso ausfällig wie die Roys zu ihm. Er ist ein berechnender Mann mit vielen Gesichtern.

Worauf er aufbauen kann

Tom hat sich bei Waystar Royco heimlich hochgearbeitet und ist zu Logans rechter Hand geworden, während er die Geschwister verriet und dabei seine Ehe mit Logans Tochter Shiv opferte. Er hatte von Anfang an ein Auge auf den CEO-Posten geworfen, und nichts scheint ihm im Weg zu stehen – abgesehen von dem, was er Greg im „“Logistik““-Ordner hat verschwinden lassen.

Was ihn zu Fall bringen wird

Unter Tränen wird ihm klar, dass er jetzt seinen Beschützer verloren hat, den Mann, für den er so hart gearbeitet hat, um ihm nahe zu kommen. Und das, bevor Logan überhaupt dazu kam, Tom eine echte Beförderung zu geben. Seine Macht wurde nie gefestigt und es fehlt ihm an Charisma und Unterstützung, um die Hauptrolle zu bekommen.

5. Gerri Kellman

Persönlichkeit

Gerri Kellman (J. Smith-Cameron) ist eine der wichtigsten Mitarbeiterinnen von Waystar Royco. Sie ist hochintelligent, geschäftstüchtig, eiskalt und weiß, wie man aus einem Machtkampf als Siegerin hervorgeht.

Was sie zu einer Gewinnerin macht

Offiziell ist sie immer noch allgemeiner Rechtsbeistand von Waystar Royco, und sie hat das Unternehmen selbst in den schwierigsten Situationen zum Erfolg geführt. Außerdem kann sie die unangemessenen Fotos, die Roman ihr geschickt hat, dazu nutzen, ihre Position zu sichern, indem sie ihn verklagt.

Was sie zu einer Verliererin macht

Wurde sie als Bedrohung wahrgenommen, als Verräterin, oder hat Romans sexuelles Fehlverhalten ihrem eiskalten Ruf einen Schlag versetzt? Was auch immer der Grund war, Logan Roy wollte Kellman aus dem Weg räumen. Andererseits wissen nur eine Handvoll Leute, dass er sie feuern wollte, also hat sie vielleicht Glück gehabt.

4. Cousin Greg

Persönlichkeit

Gregory Hirsch (Nicholas Braun) ist der nervöse, unbeholfene Enkel von Logans Bruder Ewan Roy. Oberflächlich betrachtet wirkt er sehr unbeholfen und kann sich nicht wehren, wenn er von seiner eigenen Familie schikaniert wird. Aber das könnte dazu führen, dass man seine trügerischen, durchtriebenen Fähigkeiten übersieht.

Was für ihn spricht

Als Toms Assistent und Schützling hat Greg einen gewissen Einfluss in der Firma erlangt. Da er schon früher Kopien von skandalösen Dokumenten angefertigt hat, wird er wahrscheinlich dasselbe tun und sich den Rücken freihalten, nachdem Tom ihn erneut losgeschickt hat, um seine Spuren zu verwischen. Vielleicht wird er die Macht, die diese Informationen über viele an der Firma Beteiligte haben, ausnutzen und den Traum vom CEO an sich reißen.

Warum er es nicht schaffen wird

Sein Schicksal ist eng mit dem von Tom verknüpft, und da Logan weg ist, ist unklar, wo sein Mentor steht. Aber nach seinem früheren unverbindlichen Hin und Her zwischen Team Tom und Team Kendall – wobei er letzteres verraten hat – ist es unwahrscheinlich, dass die Geschwister ihn überhaupt wieder willkommen heißen würden. Vielleicht muss er sich aber auch für niemanden entscheiden, um es zu schaffen.

3. Roman Roy

Persönlichkeit

Roman „Romulus“ Roy (Kieran Culkin) ist der jüngste Sohn von Logan. Er ist zutiefst unsicher, was sich in unhöflichem, herabsetzendem Verhalten und einer Vorliebe für Demütigungen äußert – sowohl bei sich selbst als auch bei anderen. Er hat einen großartigen Geschäftsinstinkt und einen bösen Sinn für Humor, aber seine Unreife und Ängstlichkeit halten ihn zurück.

Warum er am Ende die Nase vorn haben wird

Er hat gelernt, seinen passiven Anspruch beiseite zu schieben und seine gewiefte Taktik einzusetzen, um einige Geschäfte für das Unternehmen abzuschließen. Er hat ein Auge fürs Geschäft und warnte vor dem hohen Pierce-Preis und dem Risiko des GoJo-Geschäfts, das er mitvermittelt hat. Er schien Logan näher zu stehen und Matsson mag ihn. Ob das Unternehmen nun in der Familie bleibt oder an GoJo geht, Roman ist in der Pole Position.

Warum nicht

Er zweifelt immer noch daran, dass die Beziehung zu seinem Vater wirklich echt ist, und hat Schuldgefühle wegen seiner letzten Sprachnachricht. Roman könnte zu unsicher sein, um die Krone zu beanspruchen. Und dass er der Bote ist, der Gerri mitteilt, dass sie gefeuert ist, hat ihre ohnehin schon angeschlagene Beziehung endgültig zerstört. Er könnte seinen Fels in der Brandung verloren haben. Dieser Fels ist zufällig in der Lage, ihn zu verklagen, weil er ihr explizite Fotos geschickt hat.

2. Lukas Matsson

Persönlichkeit

Ein unberechenbarer, unverblümter schwedischer Tech-Milliardär mit einer trollenden Online-Persönlichkeit. Lukas Matsson ist der Eigentümer von GoJo, einem trendigen Streaming-Dienst, der Waystar Royco kaufen sollte. Matsson spielt nach seinen eigenen Regeln, die ziemlich rücksichtslos und impulsiv sein können. Er ist leicht gelangweilt und hat gesagt, dass er sich mehr für das Scheitern als für den Erfolg interessiert.

Warum er den Einsatz erhöhen wird

Der GoJo-Deal liegt immer noch auf dem Tisch, und Matsson ist der klare Favorit für die Leitung des Unternehmens, das er übernehmen wird. Da die Aktien von Waystar Royco stark gefallen sind und der Preis für Pierce viel zu hoch war, sollten die Kinder ihre Pläne, Matsson zu einem besseren Angebot zu drängen, aufgeben.

Warum er folden wird

Er hat bereits gewarnt, dass er aussteigen wird, wenn jemand den Deal stört. Aber es ist auch möglich, dass die Roy-Kinder versuchen werden, selbst auszusteigen, weil sie lieber Waystar Royco übernehmen wollen, als das Geld zu nehmen, um ihr eigenes Medienimperium aufzubauen.

1. Waystar Royco geht unter

Wenn es Waystar Royco nicht mehr gibt, gibt es auch keine Nachfolge. Und das könnte der plausibelste Ausgang der Serie sein. Das Familienunternehmen war bereits in Schwierigkeiten, was Logan sogar zu dem verzweifelten Versuch trieb, sich bei seinen Kindern zu entschuldigen, um sich ihrer Unterstützung bei der Rettung des GoJo-Geschäfts zu versichern. Wenn die Übernahme scheitert, wird auch das Unternehmen scheitern. Und genau darauf dürften die Strategien der Roy-Kinder hinauslaufen: entweder Matsson wegzudrängen, indem man auf mehr Geld drängt, oder sich zurückzuziehen, um das Unternehmen in der Familie zu halten – was aber mit einem geplatzten Pierce-Deal, fallenden Aktienkursen und niemandem, der das sinkende Schiff zum Erfolg führt, endet.

Es sind nur noch sechs Episoden der letzten Staffel von Succession übrig – wer ist Ihr Favorit?