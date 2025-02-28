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Bu sorun şimdi çözüldü.

Windows uygulamamızın 12.73.0 sürümü, bazı kullanıcıların DNS isteklerini korumasız bırakabilen bir sorunu ele alırken ayrık tünelleme özelliğini geçici olarak kaldırdı. 12.74.0 sürümü ile birlikte, ayrık tünelleme yeniden restore edilmiştir. Kaldırılmasına neden olan sorun düzeltilmiştir. Bu konu hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz blogumuzda.

12.73.0 sürümünü kullanıyorsanız ve ayrık tünellemenin sizin için mevcut olmadığını görüyorsanız, lütfen en son sürüme güncelleyin.

Ayrıca, Windows uygulamamızın 10. Sürümünü artık desteklemiyoruz, son güncelleme Windows 10.53.0’dır. Ayrık tünelleme 10. Sürümdan kalıcı olarak kaldırılmıştır.

Sorun tam olarak neydi?

Ayrık tünelleme ile ilgili iki hata bulduk ve şimdi düzelttik.

İlk hata yalnızca Windows uygulamasının 12. Sürümünü etkiledi.

Mayıs 19, 2022 ile 7 Şubat 2024 arasında yayımlanan Windows uygulamamızın 12.23.1–12.72.0 sürümleri, kullanıcıların “Yalnızca seçilen uygulamaların VPN kullanmasına izin verin.” ayrık tünelleme modlarından birini seçmiş olmaları durumunda bazı kullanıcıların DNS isteklerinin korumasız kalmasına izin veren bir hata içeriyordu. Bu durumlarda, VPN üzerinde yönlendirilen uygulamalar, bazı koşullar altında, DNS isteklerini sunucularımız yerine üçüncü taraf DNS sunucularına gönderebilir. VPN korumasının diğer tüm unsurları (örneğin, şifreleme) etkilenmedi.

Sorunu ele alırken 12.73.0 sürümü ayrık tünellemeyi kaldırdı. Şimdi sorun çözüldü ve 12.74.0 sürümünden itibaren ayrık tünelleme tüm Windows kullanıcıları için restore edildi.

Daha fazla araştırma ve test sırasında ikinci bir hata keşfedildi. Bu yalnızca bilgisayarlarında başka VPN uygulamaları kurulu olan ve ayrıca ayrık tünelleme kullanan Windows kullanıcılarını etkiledi. Bu durumlarda kullanıcıların DNS istekleri korumasız kalabilirdi.

Bu sorun bir uç durumdur. Bu hatanın Windows kullanıcılarının %<b>1</b>’inden daha azında meydana gelmiş olabileceğini tahmin ediyoruz. İlgili etkileşime giren uygulamalar bilgisayarlarına kurulmuş olan kullanıcıların daha küçük bir kısmının etkilendiğini düşünüyoruz, dolayısıyla etkilenen kullanıcı grubu Windows kullanıcılarının yarım yüzde oranından daha küçüktür.

Windows uygulamamızın 12. sürümüne yakın zamanda yapılan güncellemeler, bağımsız bir denetim tarafından doğrulandığı üzere bu sorunu çözmüştür, bağımsız bir denetim tarafından doğrulandı. Windows uygulamamızın 10. sürümüne olan desteğimizi sonlandırdık, ancak en son yayımlanan sürüm ayrık tünelleme özelliğini içermiyor.

DNS isteklerinin korumasız kalması ne anlama geliyor?

Bir kullanıcının DNS istekleri sunucularımıza gönderilmez ve bunun yerine üçüncü bir tarafa giderse, bu genellikle kullanıcının daha önce farklı bir ayar yapmamış olması durumunda, kullanıcının İSS’si anlamına gelir. İSS, bu kullanıcının ziyaret ettiği web alan adlarını (örneğin, google.com) belirleyebilir, ancak herhangi bir bireysel web sayfasını, aramayı veya diğer çevrimiçi davranışları belirleyemez. Kullanıcının trafiğinin tüm içerikleri, VPN tarafından şifrelenerek İSS veya diğer herhangi bir üçüncü taraf tarafından görüntülenemez kalır.

Yapmam gereken bir şey var mı?

Eğer bir 12 sürüm kullanıcısıysanız: Eğer uygulamanız henüz otomatik olarak güncellenmediyse, en son Sürüm 12 uygulamasına yükseltmenizi öneririz.

Eğer bir 10 sürüm kullanıcısıysanız: 10. Sürümünü artık desteklemediğimiz için Windows uygulamasının 12. sürümüne yükseltmelisiniz. Bilgisayarınız Windows 7, 8 veya 8.1 çalıştırıyorsa, Microsoft’un artık bu sonlandırılan işletim sistemleri için kritik güvenlik güncellemeleri yayınlamadığını bilmelisiniz. Bu nedenle, işletim sisteminizi Windows 10 veya 11’e yükseltmenizi şiddetle öneririz, bu da Windows uygulamamızın 12. sürümünü kullanmaya başlamanızı sağlar.

Ayrık tünellemeyi kullanmak istiyorum. Ne yapabilirim?

Windows için en son Sürüm 12 uygulamamıza yükseltmelisiniz.