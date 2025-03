Para utilizar nossos aplicativos e configurações, por favor, primeiro crie uma conta na ExpressVPN.

Este problema já foi resolvido.

A versão 12.73.0 do nosso aplicativo para Windows removeu temporariamente o recurso de split tunneling enquanto lidávamos com um problema que poderia deixar algumas solicitações de DNS dos usuários desprotegidas. A partir da Versão 12.74.0, o split tunneling foi restaurado. O problema que motivou sua remoção foi corrigido. Você pode ler mais sobre isso em nosso blog.

Se você estiver usando a Versão 12.73.0 e não ver o split tunneling disponível para você, por favor atualize para a versão mais recente.

Além disso, nós não estamos mais dando suporte à Versão 10 do nosso aplicativo para Windows, com a atualização final sendo o Windows 10.53.0. O split tunneling foi permanentemente removido da Versão 10.

Qual foi exatamente o problema?

Encontramos dois bugs relacionados ao split tunneling, que agora foram corrigidos.

O primeiro bug afetou apenas a Versão 12 do aplicativo para Windows.

As versões 12.23.1–12.72.0 do nosso aplicativo para Windows, publicadas entre 19 de maio de 2022 e 7 de fevereiro de 2024, tinham um bug que permitia que algumas solicitações de DNS dos usuários não fossem protegidas quando o usuário havia escolhido um de nossos dois modos de split tunneling, “Permitir apenas aplicativos selecionados para usar a VPN.” Nesses casos, os aplicativos que estavam sendo roteados através da VPN poderiam, em algumas circunstâncias, enviar solicitações de DNS para servidores DNS de terceiros em vez de nossos servidores. Todos os outros aspectos da proteção VPN (por exemplo, criptografia) não foram impactados.

A versão 12.73.0 do nosso aplicativo para Windows removeu o split tunneling enquanto lidávamos com o problema. Ele agora foi resolvido, e a partir da Versão 12.74.0, o split tunneling foi restaurado para todos os usuários do Windows.

Durante investigações e testes adicionais, um segundo bug foi descoberto. Ele afetou apenas usuários do Windows que tinham outros aplicativos VPN instalados em seus computadores e também estavam usando o split tunneling. Nesses casos, as solicitações de DNS dos usuários poderiam ficar desprotegidas.

Este problema é um caso especial. Estimamos que ele possa ter ocorrido para menos de 1% dos usuários do Windows. Acreditamos que uma proporção ainda menor de usuários teria os aplicativos interagindo relevantes instalados em suas máquinas, então o grupo de usuários afetados é menor que meio por cento dos usuários do Windows.

Atualizações recentes para a Versão 12 do nosso aplicativo para Windows resolveram este problema, conforme verificado por uma auditoria independente. Encerramos o suporte para a Versão 10 do nosso app para Windows, mas a última versão lançada não contém o recurso de split-tunneling.

O que significa que as solicitações de DNS não estejam protegidas?

Quando as solicitações de DNS de um usuário não são enviadas para nossos servidores e, em vez disso, vão para um terceiro, normalmente isso significa o ISP do usuário, a menos que o usuário tenha designado de outra forma anteriormente. O ISP é capaz de determinar os domínios da web visitados por aquele usuário (por exemplo, google.com), mas não quaisquer páginas individuais, pesquisas ou outros comportamentos online. Todo o conteúdo do tráfego do usuário permanece criptografado pela VPN e invisível para o ISP ou qualquer outro terceiro.

Há algo que eu precise fazer?

Se você for um usuário da Versão 12: Recomendamos que você faça upgrade para a versão mais recente do aplicativo Versão 12, se o seu aplicativo ainda não foi atualizado automaticamente.

Se você for um usuário da Versão 10: Você deve fazer upgrade para a Versão 12 do aplicativo para Windows, pois não damos mais suporte à Versão 10. Se o seu computador estiver rodando Windows 7, 8 ou 8.1, você deve saber que a Microsoft não está mais lançando atualizações de segurança críticas para esses sistemas operacionais descontinuados. Portanto, recomendamos fortemente que você atualize seu sistema operacional para Windows 10 ou 11, o que também permitirá que você comece a usar a Versão 12 do nosso aplicativo para Windows.

Eu quero usar split tunneling. O que eu deveria fazer?

Você deve atualizar para a versão mais recente do nosso aplicativo Versão 12 para Windows.