Questo problema è stato ora risolto.

La Versione 12.73.0 della nostra app per Windows ha temporaneamente rimosso la funzione di split-tunneling mentre affrontavamo un problema che poteva lasciare alcune richieste DNS degli utenti non protette. A partire dalla Versione 12.74.0, lo split-tunneling è stato ripristinato. Il problema che ha portato alla sua rimozione è stato risolto. Puoi leggere di più su questo sul nostro blog.

Se stai usando la Versione 12.73.0 e non vedi lo split-tunneling disponibile, ti invitiamo ad aggiornare all’ultima versione.

Inoltre, non supportiamo più la Versione 10 della nostra app per Windows, con l’ultima versione finale essendo Windows 10.53.0. Lo split-tunneling è stato rimosso definitivamente dalla Versione 10.

Qual era esattamente il problema?

Abbiamo trovato due bug relativi allo split tunneling, che ora abbiamo risolto.

Il primo bug ha colpito solo la Versione 12 dell’app per Windows.

Le Versioni 12.23.1–12.72.0 della nostra app per Windows, pubblicate tra il 19 maggio 2022 e il 7 febbraio 2024, avevano un bug che permetteva ad alcune richieste DNS degli utenti di andare non protette quando l’utente aveva scelto uno dei nostri due modi di split-tunneling, “Consenti solo alle app selezionate di usare la VPN.” In questi casi, le app instradate tramite la VPN potrebbero, in determinate circostanze, inviare richieste DNS a server DNS di terze parti invece che ai nostri server. Tutti gli altri aspetti della protezione VPN (ad esempio, la crittografia) non sono stati impattati.

La Versione 12.73.0 della nostra app per Windows ha rimosso lo split-tunneling mentre affrontavamo il problema. Ora è stato risolto, e a partire dalla Versione 12.74.0, lo split-tunneling è stato ripristinato per tutti gli utenti Windows.

Durante ulteriori indagini e test, è stato scoperto un secondo bug. Ha colpito solo gli utenti Windows che avevano altre app VPN installate sul loro computer e che stavano anche usando lo split-tunneling. In questi casi, le richieste DNS degli utenti potrebbero andare non protette.

Questo problema è un caso limite. Stimiamo che potrebbe essersi verificato per meno dell’1% degli utenti Windows. Crediamo che una porzione ancora più piccola di utenti avrebbe avuto le app interagenti pertinenti installate sui loro computer, quindi il gruppo di utenti interessato è inferiore al mezzo per cento degli utenti Windows.

Gli aggiornamenti recenti alla Versione 12 della nostra app per Windows hanno risolto questo problema, come verificato da un audit indipendente. Abbiamo terminato il supporto per la Versione 10 della nostra app per Windows, ma l’ultima versione rilasciata non contiene la funzione di split-tunneling.

Cosa significa per le richieste DNS andare non protette?

Quando le richieste DNS di un utente non vengono inviate ai nostri server e invece vanno a un terzo, normalmente significa l’ISP dell’utente, a meno che l’utente non abbia indicato diversamente in precedenza. L’ISP è in grado di determinare i domini web visitati da quell’utente (ad esempio, google.com), ma non alcuna pagina individuale, ricerca o altro comportamento online. Tutti i contenuti del traffico dell’utente restano crittografati dalla VPN e non visibili dall’ISP o da qualsiasi altro terzo.

C’è qualcosa che devo fare?

Se sei un utente della Versione 12: Ti consigliamo di aggiornare all’ultima Versione 12 dell’app, se la tua app non si è già aggiornata automaticamente.

Se sei un utente della Versione 10: Dovresti passare alla Versione 12 dell’app per Windows, dato che non supportiamo più la Versione 10. Se il tuo computer esegue Windows 7, 8 o 8.1, dovresti sapere che Microsoft non rilascia più aggiornamenti di sicurezza critici per questi sistemi operativi dismessi. Pertanto ti invitiamo caldamente ad aggiornare il tuo sistema operativo a Windows 10 o 11, il che ti permetterà anche di iniziare a usare la Versione 12 della nostra app per Windows.

Voglio usare lo split-tunneling. Cosa posso fare?

Dovresti aggiornare all’ultima versione della nostra Versione 12 dell’app per Windows.