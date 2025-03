Pour utiliser nos applis et configurations, veuillez d'abord créer un compte ExpressVPN.

Ce problème a maintenant été résolu.

La version 12.73.0 de notre appli Windows a temporairement retiré la fonctionnalité Split Tunneling pendant que nous traitions un problème qui aurait pu laisser les requêtes DNS de certains utilisateurs non protégées. À partir de la Version 12.74.0, la fonctionnalité Split Tunneling a été restaurée. Le problème qui a causé son retrait a été corrigé. Vous pouvez en lire plus à ce sujet sur notre blog.

Si vous utilisez la Version 12.73.0 et que la fonctionnalité Split Tunneling n’est pas disponible, veuillez mettre à jour vers la dernière version.

De plus, nous ne supportons plus la Version 10 de notre appli Windows, la dernière mise à jour étant Windows 10.53.0. La fonctionnalité Split Tunneling a été définitivement retirée de la Version 10.

Quel était exactement le problème ?

Nous avons trouvé deux bugs liés à la fonctionnalité Split Tunneling, que nous avons désormais corrigés.

Le premier bug affectait uniquement la Version 12 de l’appli Windows.

Les versions 12.23.1–12.72.0 de notre appli Windows, publiées entre le 19 mai 2022 et le 7 février 2024, avaient un bug qui permettait que les requêtes DNS de certains utilisateurs soient envoyées sans protection lorsque l’utilisateur avait choisi l’un de nos deux modes de Split Tunneling, « Seules les applis sélectionnées peuvent utiliser le VPN ». Dans ces cas, les applis routées par le VPN pouvaient, dans certaines circonstances, envoyer des requêtes DNS à des serveurs DNS tiers au lieu de nos serveurs. Tous les autres aspects de la protection VPN (par exemple, le chiffrement) n’ont pas été impactés.

La version 12.73.0 de notre appli Windows a retiré la fonctionnalité Split Tunneling pendant que nous traitions le problème. Il a maintenant été résolu, et à partir de la Version 12.74.0, la fonctionnalité Split Tunneling a été rétablie pour tous les utilisateurs Windows.

Une enquête et des tests supplémentaires ont permis de découvrir un second bug. Il n’affectait que les utilisateurs Windows qui avaient d’autres applis VPN installées sur leur ordinateur et utilisaient également la fonctionnalité Split Tunneling. Dans ces cas, les requêtes DNS des utilisateurs pouvaient être envoyées sans protection.

Ce problème est un cas limite. Nous estimons qu’il pourrait s’être produit pour moins de 1 % des utilisateurs Windows. Nous pensons qu’une proportion encore plus faible d’utilisateurs aurait eu les applis interactives concernées installées sur leurs machines, donc le groupe d’utilisateurs affecté est inférieur à un demi pour cent des utilisateurs Windows.

Les mises à jour récentes de la Version 12 de notre appli Windows ont résolu ce problème, comme vérifié par un audit indépendant. Nous avons arrêté le support pour la Version 10 de notre appli Windows, mais la dernière version publiée ne contient pas la fonctionnalité Split Tunneling.

Que signifie le fait que les requêtes DNS ne soient pas protégées ?

Lorsque les requêtes DNS d’un utilisateur ne sont pas envoyées à nos serveurs et vont plutôt vers un tiers, cela signifie normalement le FAI de l’utilisateur, sauf si l’utilisateur a désigné autrement auparavant. Le FAI est capable de déterminer les domaines web visités par cet utilisateur (par exemple, google.com), mais pas les pages web individuelles, les recherches, ou d’autres comportements en ligne. Tout le contenu du trafic de l’utilisateur reste crypté par le VPN et non visualisable par le FAI ou tout autre tiers.

Y a-t-il quelque chose que je dois faire ?

Si vous êtes un utilisateur de la Version 12 : Nous vous recommandons de mettre à jour vers la dernière version 12 de l’appli, si votre appli ne s’est pas déjà mise à jour automatiquement.

Si vous êtes un utilisateur de la Version 10 : Vous devriez mettre à jour vers la Version 12 de l’appli Windows, car nous ne supportons plus la Version 10. Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7, 8 ou 8.1, vous devez savoir que Microsoft ne publie plus de mises à jour critiques de sécurité pour ces systèmes d’exploitation abandonnés. Par conséquent, nous vous recommandons fortement de mettre à jour votre système d’exploitation vers Windows 10 ou 11, ce qui vous permettra également de commencer à utiliser la Version 12 de notre appli Windows.

Je souhaite utiliser la fonctionnalité Split Tunneling. Que puis-je faire ?

Vous devriez mettre à jour vers la dernière version de notre Version 12 de l’appli pour Windows.