Dette problemet er nå løst.

Versjon 12.73.0 av vår Windows-app fjernet midlertidig split-tunneling-funksjonen mens vi løste et problem som kunne ha etterlatt noen brukeres DNS-forespørsler ubeskyttet. Fra og med versjon 12.74.0 er split-tunneling gjenopprettet. Problemet som førte til at den ble fjernet, er rettet. Du kan lese mer om dette på vår blogg.

Hvis du bruker versjon 12.73.0 og ikke ser split-tunneling tilgjengelig for deg, vennligst oppdater til den nyeste versjonen.

I tillegg, vi støtter ikke lenger versjon 10 av vår Windows-app, med den siste oppdateringen som var Windows 10.53.0. Split-tunneling er permanent fjernet fra versjon 10.

Hva var egentlig problemet?

Vi fant to feil relatert til split-tunneling, som vi nå har løst.

Den første feilen påvirket bare versjon 12 av Windows-appen.

Versjoner 12.23.1–12.72.0 av vår Windows-app, publisert mellom 19. mai 2022 og 7. feb. 2024, hadde en feil som tillot noen brukeres DNS-forespørsler å gå ubeskyttet når brukeren hadde valgt en av våre to split-tunneling-modus: “Bare tillat utvalgte apper å bruke VPN-et.” I disse tilfellene kunne appene som ble rutet gjennom VPN, under visse omstendigheter sende DNS-forespørsler til tredjeparts DNS-servere i stedet for våre servere. Alle andre aspekter ved VPN-beskyttelse (f.eks. kryptering) ble ikke påvirket.

Versjon 12.73.0 av vår Windows-app fjernet split-tunneling mens vi løste problemet. Det er nå løst, og fra og med versjon 12.74.0 er split-tunneling gjenopprettet for alle Windows-brukere.

Under videre undersøkelser og testing ble det oppdaget en annen feil. Den påvirket bare Windows-brukere som hadde andre VPN-apper installert på datamaskinen sin og også brukte split-tunneling. I disse tilfellene kunne brukernes DNS-forespørsler gå ubeskyttet.

Dette problemet er et sjeldent tilfelle. Vi estimerer at det kunne ha skjedd for mindre enn 1 % av Windows-brukerne. Vi tror at en enda mindre andel av brukerne ville ha hatt de relevante interaksjonsappene installert på sine maskiner, så den berørte brukergruppen er mindre enn en halv prosent av Windows-brukerne.

Nylige oppdateringer til versjon 12 av vår Windows-app har løst dette problemet, som bekreftet av en uavhengig revisjon. Vi har avsluttet support for versjon 10 av vår Windows-app, men den siste utgitte versjonen inneholder ikke split-tunneling-funksjonen.

Hva betyr det at DNS-forespørsler går ubeskyttet?

Når en brukers DNS-forespørsler ikke sendes til våre servere og i stedet går til en tredjepart, betyr det vanligvis brukerens ISP, med mindre brukeren har angitt noe annet tidligere. ISP-en er i stand til å bestemme webdomenene som brukeren besøker (f.eks. google.com), men ikke individuelle nettsider, søk eller annen online atferd. All innhold i brukerens trafikk forblir kryptert av VPN og utilgjengelig for ISP eller noen annen tredjepart.

Er det noe jeg trenger å gjøre?

Hvis du er en versjon 12-bruker: Vi anbefaler at du oppgraderer til den siste versjonen 12 app, hvis din app ikke allerede har oppdatert automatisk.

Hvis du er en versjon 10-bruker: Du bør oppgradere til versjon 12 av Windows-appen, siden vi ikke lenger støtter versjon 10. Hvis datamaskinen din kjører Windows 7, 8 eller 8.1, bør du vite at Microsoft ikke lenger utgir kritiske sikkerhetsoppdateringer for disse utgåtte operativsystemene. Derfor oppfordrer vi sterkt til at du oppgraderer operativsystemet ditt til Windows 10 eller 11, som også vil tillate deg å begynne å bruke versjon 12 av vår Windows-app.

Jeg vil bruke split-tunneling. Hva kan jeg gjøre?

Du bør oppdatere til den nyeste versjonen av vår versjon 12 app for Windows.