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Эта проблема теперь решена.

В версии 12.73.0 нашего приложения для Windows была временно удалена функция раздельного туннелирования для решения проблемы, которая могла оставить некоторые DNS-запросы пользователей незащищёнными. Начиная с версии 12.74.0, раздельное туннелирование было восстановлено. Проблема, вызвавшая его удаление, была устранена. Вы можете узнать больше об этом в нашем блоге.

Если вы используете версию 12.73.0 и у вас не отображается доступность функции раздельного туннелирования, пожалуйста, обновитесь до последней версии.

Кроме того, мы больше не поддерживаем версию 10 нашего приложения для Windows, последнее обновление которой — Windows 10.53.0. Раздельное туннелирование было удалено из версии 10 навсегда.

В чём именно была проблема?

Мы обнаружили две ошибки, связанные с раздельным туннелированием, которые на данный момент исправлены.

Первая ошибка затрагивала только версию 12 приложения для Windows.

Версии 12.23.1–12.72.0 нашего приложения для Windows, опубликованные в период с 19 мая 2022 года по 7 февраля 2024 года, содержали ошибку, позволяющую некоторым DNS-запросам пользователей оставаться незащищенными, если пользователь выбирал один из наших двух режимов раздельного туннелирования, «Только выбранные приложения могут использовать VPN». В таких случаях приложения, перенаправляемые через VPN, могли отправлять DNS-запросы на сторонние DNS-серверы вместо наших серверов. Все остальные аспекты защиты VPN (например, шифрование) не были затронуты.

Версия 12.73.0 нашего приложения для Windows удалила раздельное туннелирование, пока мы устраняли проблему. Сейчас проблема решена, и начиная с версии 12.74.0, раздельное туннелирование было восстановлено для всех пользователей Windows.

В ходе дальнейшего расследования и тестирования была обнаружена вторая ошибка. Она затрагивала только тех пользователей Windows, у которых были установлены другие VPN-приложения и которые также использовали раздельное туннелирование. В этих случаях DNS-запросы пользователей могли оставаться незащищёнными.

Эта проблема является краевым случаем. Мы предполагаем, что она могла возникнуть менее чем у 1% пользователей Windows. Мы считаем, что ещё меньшая доля пользователей имела установленные взаимодействующие приложения на своих компьютерах, поэтому группа затронутых пользователей меньше половины процента пользователей Windows.

Недавние обновления версии 12 нашего приложения для Windows устранили эту проблему, что подтверждено независимым аудитом. Мы прекратили поддержку версии 10 нашего приложения для Windows, но последняя выпущенная версия не содержит функцию раздельного туннелирования.

Что значит, когда DNS-запросы остаются незащищёнными?

Когда DNS-запросы пользователя не отправляются на наши серверы, а попадают к третьей стороне, это обычно означает, что запросы идут к интернет-провайдеру пользователя, если пользователь не указал иное ранее. Интернет-провайдер может определить, какие веб-домены посетил пользователь (например, google.com), но не отдельные веб-страницы, поисковые запросы или другие действия онлайн. Все содержимое трафика пользователя остаётся зашифрованным с помощью VPN и недоступным для провайдера или какой-либо другой третьей стороны.

Нужно ли мне что-то делать?

Если вы используете версию 12: мы рекомендуем вам обновиться до последней версии приложения 12, если ваше приложение ещё не обновилось автоматически.

Если вы используете версию 10: Вам следует обновиться до версии 12 приложения для Windows, так как мы больше не поддерживаем версию 10. Если ваш компьютер работает под управлением Windows 7, 8 или 8.1, вы должны знать, что Microsoft больше не выпускает критические обновления безопасности для этих устаревших операционных систем. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам обновить операционную систему до Windows 10 или 11, что позволит вам также начать использовать версию 12 нашего приложения для Windows.

Я хочу использовать раздельное туннелирование. Что я могу сделать?

Вам следует обновиться до последней версии нашего приложения версии 12 для Windows.