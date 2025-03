Om onze apps en configuraties te gebruiken moet je je eerst aanmelden voor een ExpressVPN-account.

Dit probleem is nu verholpen.

Versie 12.73.0 van onze Windows app verwijderde tijdelijk de split-tunneling functie terwijl we een probleem aanpakten dat ervoor kon zorgen dat sommige gebruikers’ DNS-verzoeken onbeschermd bleven. Vanaf versie 12.74.0 is split-tunneling hersteld. Het probleem dat de verwijdering veroorzaakte, is opgelost. Je kunt hier meer over lezen op onze blog.

Als je versie 12.73.0 gebruikt en je ziet split-tunneling niet beschikbaar, update dan naar de nieuwste versie.

Daarnaast ondersteunen we versie 10 van onze Windows app niet langer, met de laatste update zijnde Windows 10.53.0. Split-tunneling is permanent verwijderd uit versie 10.

Wat was precies het probleem?

We hebben twee bugs ontdekt met betrekking tot split-tunneling, die we nu hebben opgelost.

De eerste bug beïnvloedde alleen versie 12 van de Windows app.

Versies 12.23.1–12.72.0 van onze Windows app, gepubliceerd tussen 19 mei 2022 en 7 februari 2024, hadden een bug die ervoor zorgde dat de DNS-verzoeken van sommige gebruikers onbeschermd waren wanneer de gebruiker een van onze twee split-tunneling modes had gekozen, “Alleen geselecteerde apps mogen de VPN gebruiken.” In deze gevallen konden de apps die via de VPN werden geleid, onder bepaalde omstandigheden, DNS-verzoeken naar externe DNS-servers sturen in plaats van naar onze servers. Alle andere aspecten van VPN-bescherming (zoals encryptie) werden niet beïnvloed.

Versie 12.73.0 van onze Windows app verwijderde split-tunneling terwijl we het probleem aanpakten. Het is nu opgelost, en vanaf versie 12.74.0 is split-tunneling hersteld voor alle Windows-gebruikers.

Tijdens verder onderzoek en testen is een tweede bug ontdekt. Het beïnvloedde alleen Windows-gebruikers die andere VPN-apps op hun computer hadden geïnstalleerd en ook split-tunneling gebruikten. In deze gevallen konden de DNS-verzoeken van gebruikers onbeschermd blijven.

Dit probleem is een randgeval. We schatten dat het is voorgekomen bij minder dan 1% van de Windows-gebruikers. We geloven dat een nog kleinere proportie gebruikers de relevante interactie-apps op hun machines zouden hebben geïnstalleerd, dus de getroffen gebruikersgroep is kleiner dan een halve procent van de Windows-gebruikers.

Recente updates naar versie 12 van onze Windows-app hebben dit probleem opgelost, zoals geverifieerd door een onafhankelijk audit. We hebben de ondersteuning voor versie 10 van onze Windows app beëindigd, maar de laatste vrijgegeven versie bevat de split-tunneling functie niet.

Wat betekent het dat DNS-verzoeken onbeschermd zijn?

Wanneer de DNS-verzoeken van een gebruiker niet naar onze servers worden gestuurd en in plaats daarvan naar een derde partij gaan, betekent dat normaal gesproken de internetprovider, tenzij de gebruiker eerder anders heeft aangegeven. De provider kan de webdomeinen bepalen die door die gebruiker bezocht worden (bijv. google.com), maar niet de individuele webpagina’s, zoekopdrachten of ander online gedrag. Alle inhoud van het verkeer van de gebruiker blijft versleuteld door de VPN en is niet zichtbaar voor de provider of andere derden.

Is er iets dat ik moet doen?

Als je een gebruiker van versie 12 bent: We raden aan om te upgraden naar de laatste versie 12 app, als je app nog niet automatisch is bijgewerkt.

Als je een gebruiker van versie 10 bent: Je zou moeten upgraden naar versie 12 van de Windows app, omdat we versie 10 niet langer ondersteunen. Als je computer op Windows 7, 8 of 8.1 draait, moet je weten dat Microsoft geen kritieke beveiligingsupdates meer uitgeeft voor deze beëindigde besturingssystemen. Daarom dringen we er sterk op aan je besturingssysteem te upgraden naar Windows 10 of 11, wat je ook in staat stelt om versie 12 van onze Windows app te gebruiken.

Ik wil split-tunneling gebruiken. Wat kan ik doen?

Je moet updaten naar de nieuwste versie van onze versie 12 app voor Windows.