Dette problem er nu blevet løst.

Version 12.73.0 af vores Windows-app fjernede midlertidigt split-tunneling-funktionen, mens vi løste et problem, der kunne have efterladt nogle brugeres DNS-forespørgsler ubeskyttede. Begyndende med Version 12.74.0 er split-tunneling blevet genoprettet. Problemet, der foranledigede fjernelsen, er blevet rettet. Du kan læse mere om dette på vores blog.

Hvis du bruger Version 12.73.0 og ikke kan se split-tunneling tilgængeligt for dig, skal du opdatere til den nyeste version.

Derudover støtter vi ikke længere Version 10 af vores Windows-app, med den sidste opdatering værende Windows 10.53.0. Split-tunneling er blevet permanent fjernet fra Version 10.

Hvad præcist var problemet?

Vi fandt to fejl relateret til split-tunneling, som vi nu har rettet.

Den første fejl påvirkede kun Version 12 af Windows-appen.

Versioner 12.23.1–12.72.0 af vores Windows-app, udgivet mellem 19. maj 2022 og 7. februar 2024, havde en fejl, der tillod nogle brugeres DNS-forespørgsler at gå ubeskyttede, når brugeren havde valgt en af vores to split-tunneling-modes, “Tillad kun udvalgte apps at bruge VPN”. I disse tilfælde kunne de apps, der blev dirigeret gennem VPN’en, under nogle omstændigheder sende DNS-forespørgsler til tredjeparts DNS-servere i stedet for vores servere. Alle andre aspekter af VPN-beskyttelse (f.eks. kryptering) var ikke påvirkede.

Version 12.73.0 af vores Windows-app fjernede split-tunneling, mens vi løste problemet. Det er nu blevet løst, og startende med Version 12.74.0 er split-tunneling blevet genoprettet til alle Windows-brugere.

Under yderligere undersøgelse og test blev en anden fejl opdaget. Det påvirkede kun Windows-brugere, som havde andre VPN-apps installeret på deres computer og brugte også split-tunneling. I disse tilfælde kunne brugernes DNS-forespørgsler gå ubeskyttede.

Dette problem er en edge case. Vi estimerer, at det kunne have forekommet for mindre end 1% af Windows-brugerne. Vi mener, at en endnu mindre andel af brugerne ville have haft de relevante interagerende apps installeret på deres maskiner, så den berørte brugergruppe er mindre end en halv procent af Windows-brugerne.

Seneste opdateringer til Version 12 af vores Windows-app har løst dette problem, som verificeret af en uafhængig audit. Vi har afsluttet supporten for Version 10 af vores Windows-app, men den sidste udgave indeholder ikke split-tunneling-funktionen.

Hvad betyder det, at DNS-forespørgsler går ubeskyttede?

Når en brugers DNS-forespørgsler ikke sendes til vores servere og i stedet går til en tredjepart, betyder det normalt brugerens internetudbyder, medmindre brugeren har angivet andet tidligere. Internetudbyderen kan bestemme de webdomæner, som brugeren besøger (f.eks. google.com), men ikke individuelle websider, søgninger eller anden onlineadfærd. Alt indhold i brugerens trafik forbliver krypteret af VPN’en og er usynligt for internetudbyderen eller enhver anden tredjepart.

Er der noget, jeg skal gøre?

Hvis du er en Version 12-bruger: Vi anbefaler, at du opgraderer til den nyeste Version 12 app, hvis din app ikke allerede er opdateret automatisk.

Hvis du er en Version 10-bruger: Du bør opgradere til Version 12 af Windows-appen, da vi ikke længere understøtter Version 10. Hvis din computer kører Windows 7, 8 eller 8.1, skal du vide, at Microsoft ikke længere udgiver kritiske sikkerhedsopdateringer til disse udgåede operativsystemer. Derfor opfordrer vi dig stærkt til at opgradere dit operativsystem til Windows 10 eller 11, hvilket også vil gøre det muligt for dig at begynde at bruge Version 12 af vores Windows-app.

Jeg vil gerne bruge split-tunneling. Hvad kan jeg gøre?

Du bør opdatere til den nyeste version af vores Version 12 app til Windows.