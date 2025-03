Aby korzystać z naszych aplikacji i konfiguracji, najpierw zarejestruj się w celu utworzenia konta ExpressVPN.

Ten problem został już rozwiązany.

Wersja 12.73.0 naszej aplikacji dla Windows tymczasowo usunęła funkcję dzielonego tunelowania, gdy zajmowaliśmy się problemem, który mógł zostawić niektóre żądania DNS użytkowników bez ochrony. Począwszy od wersji 12.74.0, dzielone tunelowanie zostało przywrócone. Problem, który spowodował jego usunięcie, został naprawiony. Możesz przeczytać więcej na ten temat na naszym blogu.

Jeśli używasz wersji 12.73.0 i nie widzisz dostępnego dzielonego tunelowania, zaktualizuj do najnowszej wersji.

Dodatkowo, zamykamy wsparcie dla wersji 10 naszej aplikacji dla Windows, a ostateczna aktualizacja to Windows 10.53.0. Dzielone tunelowanie zostało trwale usunięte z wersji 10.

Na czym dokładnie polegał problem?

Znaleźliśmy dwa błędy związane z dzielonym tunelowaniem, które zostały teraz naprawione.

Pierwszy błąd dotyczył tylko wersji 12 aplikacji dla Windows.

Wersje 12.23.1–12.72.0 naszej aplikacji dla Windows opublikowane między 19 maja 2022 a 7 lutego 2024 miały błąd, który pozwalał na niechronione przesyłanie niektórych żądań DNS użytkowników, gdy wybrali jeden z dwóch trybów dzielonego tunelowania, „Zezwól tylko wybranym aplikacjom na korzystanie z VPN”. W takich przypadkach aplikacje przesyłane przez VPN mogły, w szczególnych okolicznościach, wysyłać żądania DNS do zewnętrznych serwerów DNS zamiast naszych. Wszystkie inne aspekty ochrony VPN (np. szyfrowanie) nie były naruszone.

Wersja 12.73.0 naszej aplikacji dla Windows usunęła dzielone tunelowanie, gdy zajmowaliśmy się problemem. Problem został teraz rozwiązany, a od wersji 12.74.0 dzielone tunelowanie zostało przywrócone wszystkim użytkownikom systemu Windows.

Podczas dalszego badania i testowania, odkryto drugi błąd. Dotyczył on wyłącznie użytkowników Windows, którzy mieli zainstalowane inne aplikacje VPN na swoim komputerze i jednocześnie korzystali z dzielonego tunelowania. W takich przypadkach żądania DNS użytkowników mogły pozostać niechronione.

Ten problem jest przypadkiem krawędziowym. Szacujemy, że mógł wystąpić u mniej niż 1% użytkowników Windows. Uważamy, że jeszcze mniejsza część użytkowników miała zainstalowane aplikacje interaktywne na ich komputerach, więc grupa użytkowników dotkniętych problemem jest mniejsza niż pół procenta użytkowników Windows.

Ostatnie aktualizacje do wersji 12 naszej aplikacji dla Windows rozwiązały ten problem, co zostało potwierdzone przez niezależny audyt. Zakończyliśmy wsparcie dla wersji 10 naszej aplikacji dla Windows, ale ostatnia wydana wersja nie zawiera funkcji dzielonego tunelowania.

Co to znaczy, że żądania DNS są niechronione?

Gdy żądania DNS użytkownika nie są wysyłane do naszych serwerów, lecz idą do strony trzeciej, normalnie oznacza to dostawcę usług internetowych użytkownika, chyba że użytkownik określił inaczej. Dostawca usług internetowych jest w stanie zidentyfikować odwiedzane strony internetowe przez użytkownika (np. google.com), ale nie poszczególne strony, wyszukiwania czy inne działania online. Wszystkie treści ruchu użytkownika pozostają zaszyfrowane przez VPN i niewidoczne dla dostawcy usług internetowych lub jakiejkolwiek innej trzeciej strony.

Czy istnieje coś, co muszę zrobić?

Jeśli jesteś użytkownikiem wersji 12: Zalecamy, abyś zaktualizował do najbardziej aktualnej wersji 12 aplikacji, jeśli Twoja aplikacja nie zaktualizowała się automatycznie.

Jeśli jesteś użytkownikiem wersji 10: Powinieneś zaktualizować do wersji 12 aplikacji dla Windows, ponieważ nie wspieramy już wersji 10. Jeśli Twój komputer działa na Windows 7, 8 lub 8.1, powinieneś wiedzieć, że Microsoft nie wydaje już krytycznych aktualizacji zabezpieczeń dla tych wycofanych systemów operacyjnych. Dlatego stanowczo zachęcamy do uaktualnienia systemu operacyjnego do Windows 10 lub 11, co również umożliwi rozpoczęcie korzystania z wersji 12 naszej aplikacji dla Windows.

Chcę korzystać z dzielonego tunelowania. Co mogę zrobić?

Powinieneś zaktualizować do najnowszej wersji naszej wersji 12 aplikacji dla Windows.