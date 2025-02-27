Mac için VPN'e mi ihtiyacınız var? Hemen ExpressVPN Edinin

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Bu kılavuz, Mac cihazınızda DNS ayarlarını nasıl değiştireceğinizi gösterecektir.

Alan Adı Sistemi (DNS), tarayıcınızın onları okuması ve doğru sayfaları yüklemesi için alan adlarını IP adreslerine çevirir. İnternete bağlı olduğunuzda, varsayılan olarak internet servis sağlayıcınızın (İSS) DNS sunucularını kullanırsınız, bu sunucular güvenli veya özel olmayabilir. Bu, internet etkinliğiniz dahil olmak üzere DNS sorgularınızı üçüncü taraflara açığa çıkarabilir. DNS sorgularınızın açığa çıkmasını önlemek için, DNS sorgularınızı kendi özel, şifreli DNS sunucuları ile işleyen ExpressVPN’e bağlanın.

Başka DNS sunucuları kullanmak istiyorsanız, Mac cihazınızda DNS ayarlarını güncelleyebilirsiniz.

Önemli: ExpressVPN’e bağlı olduğunuzda, DNS sorgularınız ExpressVPN’in DNS sunucularından geçecektir. Mac cihazınızda başka DNS sunucularını kullanabilmek için ExpressVPN’den bağlantıyı kesmeniz gerekmektedir.

Mac cihazınızda başka DNS sunucuları kullanmak için:

ExpressVPN uygulamasında, VPN’den bağlantıyı kesin. Mac’inizde öğesini seçin, ardından Sistem Tercihleri… > Ağ seçeneğini seçin.

Kenardaki panelden mevcut bağlantınızı seçin. Gelişmiş seçeneğine tıklayın

DNS sekmesini seçin. öğesine tıklayın ve kullanmak istediğiniz DNS sunucu adreslerini girin. (208.67.222.222 ve 208.67.220.220 kullanabilirsiniz. Bunlar OpenDNS’in güvenli DNS sunucularıdır.)

Tamam > Uygula seçeneğine tıklayın.

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PPPoE ile ilgili bir not

İSS’nize PPPoE (Ethernet Üzerinden Noktadan Noktaya Protokolü) bağlantısı ile bağlanıyorsanız, DNS sunucularını PPPoE bağlantısında ayarlayın ve DNS ayarlarının etkili olması için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

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