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Bu kılavuz, Mac cihazınızda DNS ayarlarını nasıl değiştireceğinizi gösterecektir.

Alan Adı Sistemi (DNS), tarayıcınızın onları okuması ve doğru sayfaları yüklemesi için alan adlarını IP adreslerine çevirir. İnternete bağlı olduğunuzda, varsayılan olarak internet servis sağlayıcınızın (İSS) DNS sunucularını kullanırsınız, bu sunucular güvenli veya özel olmayabilir. Bu, internet etkinliğiniz dahil olmak üzere DNS sorgularınızı üçüncü taraflara açığa çıkarabilir. DNS sorgularınızın açığa çıkmasını önlemek için, DNS sorgularınızı kendi özel, şifreli DNS sunucuları ile işleyen ExpressVPN’e bağlanın.

Başka DNS sunucuları kullanmak istiyorsanız, Mac cihazınızda DNS ayarlarını güncelleyebilirsiniz.

Önemli: ExpressVPN’e bağlı olduğunuzda, DNS sorgularınız ExpressVPN’in DNS sunucularından geçecektir. Mac cihazınızda başka DNS sunucularını kullanabilmek için ExpressVPN’den bağlantıyı kesmeniz gerekmektedir.

Mac cihazınızda başka DNS sunucuları kullanmak için:

  1. ExpressVPN uygulamasında, VPN’den bağlantıyı kesin.
  2. Mac’inizde öğesini seçin, ardından Sistem Tercihleri… > seçeneğini seçin.
    Ağ'ı seçin.
  3. Kenardaki panelden mevcut bağlantınızı seçin.
  4. Gelişmiş seçeneğine tıklayın
    Geçerli internet bağlantınızı seçin, ardından “Gelişmiş” seçeneğine tıklayın.
  5. DNS sekmesini seçin.
  6. Ekle simgesi. öğesine tıklayın ve kullanmak istediğiniz DNS sunucu adreslerini girin. (208.67.222.222 ve 208.67.220.220 kullanabilirsiniz. Bunlar OpenDNS’in güvenli DNS sunucularıdır.)
    Tercih ettiğiniz DNS sunucu adreslerini girin.
  7. Tamam > Uygula seçeneğine tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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PPPoE ile ilgili bir not

İSS’nize PPPoE (Ethernet Üzerinden Noktadan Noktaya Protokolü) bağlantısı ile bağlanıyorsanız, DNS sunucularını PPPoE bağlantısında ayarlayın ve DNS ayarlarının etkili olması için bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Hemen yardım almak için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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