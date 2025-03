Trenger du et VPN for Mac? Skaff deg ExpressVPN nå

Denne veiledningen vil vise deg hvordan du endrer DNS-innstillingene på din Mac-enhet.

Domenenavnsystemet (DNS) omdanner domenenavn til IP-adresser slik at nettleseren din kan lese dem og laste de riktige sidene. Når du er koblet til internett, bruker du som standard DNS-serverne til din internettilbyder (ISP), som kanskje ikke er sikre eller private. Dette kan potensielt eksponere dine DNS-forespørsler, inkludert din internettaktivitet, for tredjeparter. For å forhindre at DNS-forespørslene dine blir eksponert, koble til ExpressVPN, som har sine egne private, krypterte DNS-servere til å håndtere dine DNS-forespørsler.

Hvis du ønsker å bruke andre DNS-servere, kan du oppdatere DNS-innstillingene på din Mac-enhet.

Viktig: Når du er koblet til ExpressVPN, vil DNS-forespørslene dine gå gjennom ExpressVPNs DNS-servere. For å bruke andre DNS-servere på din Mac-enhet, må du være frakoblet fra ExpressVPN.

For å bruke andre DNS-servere på din Mac-enhet:

I ExpressVPN-appen, koble fra VPN. På Mac-en din, velg , deretter velg Systemvalg… > Nettverk.

I sidepanelet, velg din nåværende tilkobling. Klikk på Avansert…

Velg DNS-fanen. Klikk og skriv inn DNS-serveradressene du ønsker å bruke. (Du kan bruke 208.67.222.222 og 208.67.220.220. Dette er OpenDNS’ sikre DNS-servere.)

Klikk på OK > Bruk.

En merknad om PPPoE

Hvis du kobler til din ISP via en PPPoE-tilkobling (Point-to-Point Protocol over Ethernet), sett DNS-serverne på selve PPPoE-tilkoblingen, og start deretter datamaskinen på nytt for at DNS-innstillingene skal tre i kraft.

