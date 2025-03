Brug for en VPN til Mac? Få ExpressVPN nu

Elsker du ExpressVPN? Vil du have en gratis måned? Henvis en ven nu

Denne guide vil vise dig hvordan du ændrer DNS-indstillingerne på din Mac-enhed.

Domain Name System (DNS) omdanner domænenavne til IP-adresser, så din browser kan læse dem og indlæse de korrekte sider. Når du er forbundet til internettet, bruger du som standard DNS-serverne fra din internetudbyder (ISP), som måske ikke er sikre eller private. Dette kan potentielt afsløre dine DNS-forespørgsler, inklusive din internetaktivitet, til tredjeparter. For at forhindre dine DNS-forespørgsler i at blive afsløret, kan du forbinde til ExpressVPN, som har sine egne private, krypterede DNS-servere til at håndtere dine DNS-forespørgsler.

Hvis du vil bruge andre DNS-servere, kan du opdatere DNS-indstillingerne på din Mac-enhed.

Vigtigt: Når du er forbundet til ExpressVPN, vil dine DNS-forespørgsler gå gennem ExpressVPN’s DNS-servere. For at bruge andre DNS-servere på din Mac-enhed, skal du være afkoblet fra ExpressVPN.

For at bruge andre DNS-servere på din Mac-enhed:

I ExpressVPN appen, afkobl fra VPN’en. På din Mac, vælg , så vælg Systemindstillinger… > Netværk.

I sidebaren, vælg din nuværende forbindelse. Klik på Avanceret…

Vælg fanen DNS. Klik på og indtast DNS-serveradresserne, du vil bruge. (Du kan bruge 208.67.222.222 og 208.67.220.220. Disse er OpenDNS’ sikre DNS-servere.)

Klik på OK > Anvend.

Behov for hjælp? .

Tilbage til toppen

En note om PPPoE

Hvis du er forbundet til din internetudbyder via en PPPoE (Point-to-Point Protokol over Ethernet) forbindelse, skal du indstille DNS-serverne på selve PPPoE-forbindelsen og derefter genstarte din computer for at DNS-indstillingerne kan træde i kraft.

Behov for hjælp? .

Tilbage til toppen