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Это руководство покажет вам как изменить настройки DNS на вашем устройстве Mac.

Система доменных имен (DNS) преобразует доменные имена в IP-адреса, чтобы ваш браузер мог их прочесть и загрузить нужные страницы. Когда вы подключаетесь к Интернету, по умолчанию используются DNS-серверы вашего интернет-провайдера (ISP), которые могут быть не безопасными или не обеспечивать конфиденциальность. Это может потенциально подвергнуть ваши DNS-запросы, включая вашу интернет-активность, воздействию третьих лиц. Чтобы предотвратить раскрытие ваших DNS-запросов, подключитесь к ExpressVPN, который имеет собственные частные, зашифрованные DNS-серверы для обработки ваших DNS-запросов.

Если вы хотите использовать другие DNS-серверы, вы можете обновить настройки DNS на вашем устройстве Mac.

Важно: Когда вы подключены к ExpressVPN, ваши DNS-запросы будут проходить через DNS-серверы ExpressVPN. Чтобы использовать другие DNS-серверы на вашем устройстве Mac, вы должны отключиться от ExpressVPN.

Чтобы использовать другие DNS-серверы на вашем устройстве Mac:

В приложении ExpressVPN отключитесь от VPN. На вашем Mac выберите , затем выберите Системные настройки…> Сеть.

В боковой панели выберите текущее соединение. Нажмите Продвинутые…

Выберите вкладку DNS. Нажмите и введите адреса DNS-серверов, которые вы хотите использовать. (Вы можете использовать 208.67.222.222 и 208.67.220.220.) Это защищённые DNS-серверы OpenDNS.)

Нажмите ОК > Применить.

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Заметка о PPPoE

Если вы подключаетесь к своему провайдеру, используя соединение PPPoE (Протокол PPPoE по Ethernet), настройте DNS-серверы на самом PPPoE-соединении, затем перезагрузите компьютер, чтобы изменения вступили в силу.

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