Bu rehber, indirdiğiniz veya indirmeyi düşündüğünüz ExpressVPN uygulamasının ya da tarayıcı eklentisinin orijinal olup olmadığını nasıl anlayacağınızı gösterecek. Sahte ExpressVPN uygulamaları veya tarayıcı eklentileriyle karşılaşırsanız ya da ExpressVPN uygulamalarını veya tarayıcı eklentilerini indirdiğiniz kaynağı doğrulayamıyorsanız, .

Sahte ExpressVPN uygulamaları veya tarayıcı eklentilerini kullanmanın riskleri

Sahte ExpressVPN ürünlerini kullanmak tehlikelidir. Bu uygulamalar ve eklentiler şunları yapabilir:

İnternet trafiğinizi şifrelemeyebilir veya korumayabilir

Trafiğinizi ve verilerinizi bilinmeyen yerlere gönderebilir

Cihazınıza gereksiz yazılımlar veya kötü amaçlı yazılımlar yükleyebilir

ExpressVPN hesap bilgilerinizi çalmaya çalışabilir

Yardıma mı ihtiyacınız var?

Başa dön

Orijinal ExpressVPN uygulamaları veya tarayıcı eklentileri nasıl edinilir

ExpressVPN Windows uygulaması

Yükleyici dosyasına sağ tıklayın ve Özellikler seçeneğini seçin. Dijital İmzalar sekmesine tıklayın ve imzalayanın Expressco Services LLC olarak göründüğünden emin olun. ExpressVPN Windows uygulamasını ExpressVPN web sitesinden indirdiğinizden emin olun.İndirdiğiniz ExpressVPN Windows uygulamasının orijinal olduğunu doğrulamak için: Yardıma mı ihtiyacınız var? Başa dön

ExpressVPN Mac uygulaması

İndirme tamamlandıktan sonra yükleyiciyi açın. Sağ üst köşedeki simgesine tıklayın. Geliştirici Kimliği Yükleyici: Expressco Services, LLC (TC292Y5427) olarak göründüğünden emin olun. ExpressVPN Mac uygulamasını ExpressVPN web sitesinden indirdiğinizden emin olun.İndirdiğiniz ExpressVPN Mac uygulamasının orijinal olduğunu doğrulamak için: Yardıma mı ihtiyacınız var?

Başa dön

ExpressVPN Android uygulaması

ExpressVPN iOS uygulaması

ExpressVPN iOS uygulamasını Apple App Store’dan indirdiğinizden emin olun. İndirmeyi düşündüğünüz ExpressVPN iOS uygulamasının orijinal olduğunu doğrulamak için: App Store’daki uygulama sayfasında aşağı kaydırarak Bilgi bölümüne gidin. Sağlayıcı olarak Expressco Services, LLC adını gördüğünüzden emin olun. Yardıma mı ihtiyacınız var? Başa dön

ExpressVPN Linux uygulaması

ExpressVPN Linux uygulamasını ExpressVPN web sitesinden indirdiğinizden emin olun. İndirdiğiniz ExpressVPN Linux uygulamasının orijinal olup olmadığını nasıl doğrulayacağınızı öğrenmek için buraya tıklayın. Yardıma mı ihtiyacınız var? Başa dön

Router’lar için ExpressVPN

ExpressVPN’i router’ınız için ExpressVPN web sitesinden indirdiğinizden emin olun. Yardıma mı ihtiyacınız var? Başa dön

ExpressVPN tarayıcı eklentileri

Önemli: Microsoft Edge için özel bir ExpressVPN tarayıcı eklentisi bulunmamaktadır. Microsoft Edge mağazasındaki ExpressVPN adına sahip herhangi bir tarayıcı eklentisini indirmeyin. Bunun yerine Microsoft Edge için özel bir ExpressVPN tarayıcı eklentisi bulunmamaktadır. Microsoft Edge mağazasındaki ExpressVPN adına sahip herhangi bir tarayıcı eklentisini indirmeyin. Bunun yerine Chrome için ExpressVPN tarayıcı eklentisini Edge tarayıcınızda kullanabilirsiniz. ExpressVPN tarayıcı eklentisini şu kaynaklardan indirdiğinizden emin olun: ExpressVPN web sitesi veya

Tarayıcının web mağazası Chrome Firefox

Yardıma mı ihtiyacınız var? Başa dön