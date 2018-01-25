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Bu rehber, indirdiğiniz veya indirmeyi düşündüğünüz ExpressVPN uygulamasının ya da tarayıcı eklentisinin orijinal olup olmadığını nasıl anlayacağınızı gösterecek. Sahte ExpressVPN uygulamaları veya tarayıcı eklentileriyle karşılaşırsanız ya da ExpressVPN uygulamalarını veya tarayıcı eklentilerini indirdiğiniz kaynağı doğrulayamıyorsanız, ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Sahte ExpressVPN uygulamaları veya tarayıcı eklentilerini kullanmanın riskleri Orijinal ExpressVPN uygulamaları veya tarayıcı eklentileri nasıl edinilir

Sahte ExpressVPN uygulamaları veya tarayıcı eklentilerini kullanmanın riskleri

Sahte ExpressVPN ürünlerini kullanmak tehlikelidir. Bu uygulamalar ve eklentiler şunları yapabilir:

  • İnternet trafiğinizi şifrelemeyebilir veya korumayabilir
  • Trafiğinizi ve verilerinizi bilinmeyen yerlere gönderebilir
  • Cihazınıza gereksiz yazılımlar veya kötü amaçlı yazılımlar yükleyebilir
  • ExpressVPN hesap bilgilerinizi çalmaya çalışabilir

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Orijinal ExpressVPN uygulamaları veya tarayıcı eklentileri nasıl edinilir

ExpressVPN Windows uygulamasını ExpressVPN web sitesinden indirdiğinizden emin olun.İndirdiğiniz ExpressVPN Windows uygulamasının orijinal olduğunu doğrulamak için:

  1. Yükleyici dosyasına sağ tıklayın ve Özellikler seçeneğini seçin.
  2. Dijital İmzalar sekmesine tıklayın ve imzalayanın Expressco Services LLC olarak göründüğünden emin olun.ExpressVPN uygulaması yükleyici dosyasının Özellikler penceresinin ekran görüntüsü

Yardıma mı ihtiyacınız var? Destek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN Mac uygulamasını ExpressVPN web sitesinden indirdiğinizden emin olun.İndirdiğiniz ExpressVPN Mac uygulamasının orijinal olduğunu doğrulamak için:

  1. İndirme tamamlandıktan sonra yükleyiciyi açın.
  2. Sağ üst köşedeki "Kilit" simgesi. simgesine tıklayın. Sağ üst köşedeki kilit simgesine tıklayın.
  3. Geliştirici Kimliği Yükleyici: Expressco Services, LLC (TC292Y5427) olarak göründüğünden emin olun.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Destek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
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ExpressVPN Android uygulamasını Google Play Store, Samsung Store veya Amazon Appstore’dan indirdiğinizden emin olun. Uygulamayı indirmeden önce, cihazınızın uygulama mağazasında sağlayıcı adının ExpressVPN olarak göründüğünü kontrol edin.Sağlayıcı adının 'ExpressVPN' olarak göründüğünden emin olun.
Cihazınızın uygulama mağazasına erişemiyorsanız veya ExpressVPN uygulamasını mağazada bulamıyorsanız, ExpressVPN Android uygulaması APK dosyasını ExpressVPN web sitesinden indirin.

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ExpressVPN iOS uygulamasını Apple App Store’dan indirdiğinizden emin olun.

İndirmeyi düşündüğünüz ExpressVPN iOS uygulamasının orijinal olduğunu doğrulamak için:

  1. App Store’daki uygulama sayfasında aşağı kaydırarak Bilgi bölümüne gidin.
  2. Sağlayıcı olarak Expressco Services, LLC adını gördüğünüzden emin olun.App Store'daki ExpressVPN uygulama bilgileri ekran görüntüsü.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Destek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN Linux uygulamasını ExpressVPN web sitesinden indirdiğinizden emin olun.

İndirdiğiniz ExpressVPN Linux uygulamasının orijinal olup olmadığını nasıl doğrulayacağınızı öğrenmek için buraya tıklayın.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Destek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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ExpressVPN’i router’ınız için ExpressVPN web sitesinden indirdiğinizden emin olun.

Yardıma mı ihtiyacınız var? Destek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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Önemli: Microsoft Edge için özel bir ExpressVPN tarayıcı eklentisi bulunmamaktadır. Microsoft Edge mağazasındaki ExpressVPN adına sahip herhangi bir tarayıcı eklentisini indirmeyin. Bunun yerine Chrome için ExpressVPN tarayıcı eklentisini Edge tarayıcınızda kullanabilirsiniz.

ExpressVPN tarayıcı eklentisini şu kaynaklardan indirdiğinizden emin olun:

Yardıma mı ihtiyacınız var? Destek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.

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