Bu rehber, indirdiğiniz veya indirmeyi düşündüğünüz ExpressVPN uygulamasının ya da tarayıcı eklentisinin orijinal olup olmadığını nasıl anlayacağınızı gösterecek. Sahte ExpressVPN uygulamaları veya tarayıcı eklentileriyle karşılaşırsanız ya da ExpressVPN uygulamalarını veya tarayıcı eklentilerini indirdiğiniz kaynağı doğrulayamıyorsanız, ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
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Sahte ExpressVPN uygulamaları veya tarayıcı eklentilerini kullanmanın riskleri Orijinal ExpressVPN uygulamaları veya tarayıcı eklentileri nasıl edinilir
Sahte ExpressVPN uygulamaları veya tarayıcı eklentilerini kullanmanın riskleri
Sahte ExpressVPN ürünlerini kullanmak tehlikelidir. Bu uygulamalar ve eklentiler şunları yapabilir:
- İnternet trafiğinizi şifrelemeyebilir veya korumayabilir
- Trafiğinizi ve verilerinizi bilinmeyen yerlere gönderebilir
- Cihazınıza gereksiz yazılımlar veya kötü amaçlı yazılımlar yükleyebilir
- ExpressVPN hesap bilgilerinizi çalmaya çalışabilir
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Orijinal ExpressVPN uygulamaları veya tarayıcı eklentileri nasıl edinilir
- Yükleyici dosyasına sağ tıklayın ve Özellikler seçeneğini seçin.
- Dijital İmzalar sekmesine tıklayın ve imzalayanın Expressco Services LLC olarak göründüğünden emin olun.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Destek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
- İndirme tamamlandıktan sonra yükleyiciyi açın.
- Sağ üst köşedeki simgesine tıklayın.
- Geliştirici Kimliği Yükleyici: Expressco Services, LLC (TC292Y5427) olarak göründüğünden emin olun.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Destek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
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Cihazınızın uygulama mağazasına erişemiyorsanız veya ExpressVPN uygulamasını mağazada bulamıyorsanız, ExpressVPN Android uygulaması APK dosyasını ExpressVPN web sitesinden indirin.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Destek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
ExpressVPN iOS uygulamasını Apple App Store’dan indirdiğinizden emin olun.
İndirmeyi düşündüğünüz ExpressVPN iOS uygulamasının orijinal olduğunu doğrulamak için:
- App Store’daki uygulama sayfasında aşağı kaydırarak Bilgi bölümüne gidin.
- Sağlayıcı olarak Expressco Services, LLC adını gördüğünüzden emin olun.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Destek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
ExpressVPN Linux uygulamasını ExpressVPN web sitesinden indirdiğinizden emin olun.
İndirdiğiniz ExpressVPN Linux uygulamasının orijinal olup olmadığını nasıl doğrulayacağınızı öğrenmek için buraya tıklayın.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Destek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
ExpressVPN’i router’ınız için ExpressVPN web sitesinden indirdiğinizden emin olun.
Yardıma mı ihtiyacınız var? Destek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.
ExpressVPN tarayıcı eklentileri
ExpressVPN tarayıcı eklentisini şu kaynaklardan indirdiğinizden emin olun:
- ExpressVPN web sitesi veya
- Tarayıcının web mağazası
Yardıma mı ihtiyacınız var? Destek için ExpressVPN Destek Ekibi ile iletişime geçin.