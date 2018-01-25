Из этого руководства вы узнаете, как убедиться, что приложение или расширение для браузера ExpressVPN, которое вы загружаете или собираетесь загрузить, является подлинным. Если вам попалось поддельное приложение или расширение ExpressVPN, или если вы не можете проверить подлинность источника загрузки приложения или расширения ExpressVPN, свяжитесь со службой поддержки ExpressVPN.
Содержание
Риски использования поддельных приложений и расширений ExpressVPN
Как скачать подлинные приложения или расширения ExpressVPN
Риски использования поддельных приложений или расширений ExpressVPN
Пользоваться поддельными продуктами ExpressVPN опасно. Эти приложения и расширения могут:
- не шифровать и не защищать ваш интернет-трафик;
- отправлять ваш трафик и данные на неустановленные адреса;
- устанавливать нежелательное или вредоносное ПО на ваше устройство;
- пытаться украсть ваши учетные данные ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Как скачать подлинные приложения или расширения ExpressVPN
Приложение ExpressVPN для Windows
Убедитесь, что загружаете приложение ExpressVPN для Windows с официального сайта ExpressVPN.
Чтобы проверить подлинность загружаемого приложения ExpressVPN для Windows:
- Нажмите правой кнопкой мыши на файл установщика и выберите Свойства.
- Откройте вкладку Цифровые подписи и убедитесь, что в графе «Имя подписавшего» указано Expressco Services LLC.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Убедитесь, что загружаете приложение ExpressVPN для Mac с официального сайта ExpressVPN.
Чтобы проверить подлинность загружаемого приложения ExpressVPN для Mac:
- После завершения загрузки откройте файл установщика.
- Нажмите в правом верхнем углу окна.
- Убедитесь, что там написано Developer ID Installer: Expressco Services, LLC (TC292Y5427).
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Приложение ExpressVPN для Android
Убедитесь, что загружаете приложение ExpressVPN для Android из магазина приложений Google Play, Samsung Store или Amazon Appstore. Перед загрузкой убедитесь, что в магазине приложений вашего устройства в качестве поставщика приложения указан сервис ExpressVPN.
Если вы не можете получить доступ к магазину приложений для вашего устройства или не можете найти в магазине приложение ExpressVPN, загрузите APK-файл с приложением ExpressVPN для Android с официального сайта ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Убедитесь, что загружаете приложение ExpressVPN для iOS из магазина Apple App Store.
Чтобы проверить подлинность загружаемого приложения ExpressVPN для iOS:
- Откройте страницу приложения в App Store, прокрутите вниз до раздела Информация.
- Убедитесь, что в графе «Поставщик» написано Expressco Services, LLC.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Приложение ExpressVPN для Linux
Убедитесь, что загружаете приложение ExpressVPN для Linux с официального сайта ExpressVPN.
Узнайте, как проверить подлинность загружаемого приложения ExpressVPN для Linux.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Убедитесь, что загружаете ExpressVPN для роутеров с официального сайта ExpressVPN.
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.
Расширения ExpressVPN для браузеров
Убедитесь, что загружаете расширение ExpressVPN для браузера:
- с официального сайта ExpressVPN или
- из официального магазина вашего браузера
Нужна помощь? Обратитесь в службу поддержки ExpressVPN.