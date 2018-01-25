Из этого руководства вы узнаете, как убедиться, что приложение или расширение для браузера ExpressVPN, которое вы загружаете или собираетесь загрузить, является подлинным. Если вам попалось поддельное приложение или расширение ExpressVPN, или если вы не можете проверить подлинность источника загрузки приложения или расширения ExpressVPN, .

Риски использования поддельных приложений или расширений ExpressVPN

Пользоваться поддельными продуктами ExpressVPN опасно. Эти приложения и расширения могут:

не шифровать и не защищать ваш интернет-трафик;

отправлять ваш трафик и данные на неустановленные адреса;

устанавливать нежелательное или вредоносное ПО на ваше устройство;

пытаться украсть ваши учетные данные ExpressVPN.

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Как скачать подлинные приложения или расширения ExpressVPN

Приложение ExpressVPN для Windows

Убедитесь, что загружаете приложение ExpressVPN для Windows с официального сайта ExpressVPN. Чтобы проверить подлинность загружаемого приложения ExpressVPN для Windows: Нажмите правой кнопкой мыши на файл установщика и выберите Свойства. Откройте вкладку Цифровые подписи и убедитесь, что в графе «Имя подписавшего» указано Expressco Services LLC. Нужна помощь? . Наверх

Приложение ExpressVPN для Mac

Убедитесь, что загружаете приложение ExpressVPN для Mac с официального сайта ExpressVPN. Чтобы проверить подлинность загружаемого приложения ExpressVPN для Mac: После завершения загрузки откройте файл установщика. Нажмите в правом верхнем углу окна.

Убедитесь, что там написано Developer ID Installer: Expressco Services, LLC (TC292Y5427). Нужна помощь? . Наверх

Приложение ExpressVPN для Android

Убедитесь, что загружаете приложение ExpressVPN для Android из магазина приложений Google Play, Samsung Store или Amazon Appstore. Перед загрузкой убедитесь, что в магазине приложений вашего устройства в качестве поставщика приложения указан сервис ExpressVPN. Если вы не можете получить доступ к магазину приложений для вашего устройства или не можете найти в магазине приложение ExpressVPN, загрузите APK-файл с приложением ExpressVPN для Android с официального сайта ExpressVPN. Нужна помощь? . Наверх

Приложение ExpressVPN для iOS

Убедитесь, что загружаете приложение ExpressVPN для iOS из магазина Apple App Store. Чтобы проверить подлинность загружаемого приложения ExpressVPN для iOS: Откройте страницу приложения в App Store, прокрутите вниз до раздела Информация. Убедитесь, что в графе «Поставщик» написано Expressco Services, LLC. Нужна помощь? . Наверх

Приложение ExpressVPN для Linux

ExpressVPN для роутеров

Убедитесь, что загружаете ExpressVPN для роутеров с официального сайта ExpressVPN. Нужна помощь? . Наверх

Расширения ExpressVPN для браузеров

Важно! У ExpressVPN нет отдельного расширения для браузера Microsoft Edge. Не загружайте никакие расширения из магазина Microsoft Edge, которые якобы принадлежат ExpressVPN. Вы можете скачать и использовать У ExpressVPN нет отдельного расширения для браузера Microsoft Edge. Не загружайте никакие расширения из магазина Microsoft Edge, которые якобы принадлежат ExpressVPN. Вы можете скачать и использовать расширение ExpressVPN для Chrome в своем браузере Edge. Убедитесь, что загружаете расширение ExpressVPN для браузера: с официального сайта ExpressVPN или

из официального магазина вашего браузера Chrome или Firefox.

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