Deze handleiding laat zien hoe je kunt controleren of de ExpressVPN-app of browserextensie die je downloadt of wilt downloaden authentiek is. Als je nep-ExpressVPN-apps of browserextensies tegenkomt, of als je de bron die de ExpressVPN-apps of browserextensies aanbiedt niet kunt verifiëren, .

De risico’s van het gebruik van nep-ExpressVPN-apps of browserextensies

Het is gevaarlijk om nagemaakte ExpressVPN-producten te gebruiken. Deze apps en extensies kunnen:

Je internetverkeer niet versleutelen of beveiligen

Je verkeer en gegevens naar onbekende locaties sturen

Ongewenste software of malware aan je apparaat toevoegen

Je ExpressVPN-accountgegevens stelen

Hoe je authentieke ExpressVPN-apps of browserextensies download

ExpressVPN Windows-app

Zorg ervoor dat je de ExpressVPN Windows-app downloadt van de ExpressVPN-website. Om te controleren of de ExpressVPN Windows-app die je downloadt authentiek is: Rechtsklik op het installatiebestand en selecteer Eigenschappen. Klik op het tabblad Digitale handtekeningen en controleer of je Expressco Services LLC ziet als naam van de ondertekenaar.

ExpressVPN Mac-app

Zorg ervoor dat je de ExpressVPN Mac-app downloadt van de ExpressVPN-website. Om te controleren of de ExpressVPN Mac-app die je downloadt authentiek is: Open het installatiebestand zodra de download is voltooid. Klik op rechtsboven.

Controleer of je Developer ID Installer: Expressco Services, LLC (TC292Y5427) ziet.

ExpressVPN Android-app

Zorg ervoor dat je de ExpressVPN Android-app downloadt uit de Google Play Store, Samsung Store of Amazon Appstore. Controleer vóór het downloaden of ExpressVPN als providernaam wordt weergegeven in de appstore van je apparaat. Als je geen toegang hebt tot de appstore van je apparaat of de ExpressVPN-app niet kunt vinden, download dan de ExpressVPN Android-app APK van de ExpressVPN-website.

ExpressVPN iOS-app

Zorg ervoor dat je de ExpressVPN iOS-app downloadt uit de Apple App Store. Om te controleren of de ExpressVPN iOS-app die je wilt downloaden authentiek is: Ga op de App Store-pagina van de app naar beneden naar Informatie. Controleer of je Expressco Services, LLC als provider ziet.

ExpressVPN Linux-app

ExpressVPN voor routers

Zorg ervoor dat je ExpressVPN voor routers downloadt van de ExpressVPN-website.

ExpressVPN-browserextensies

Belangrijk: Er is geen speciale ExpressVPN-browserextensie voor Microsoft Edge. Download geen browserextensie uit de Microsoft Edge Store die beweert van ExpressVPN te zijn. Je kunt de Er is geen speciale ExpressVPN-browserextensie voor Microsoft Edge. Download geen browserextensie uit de Microsoft Edge Store die beweert van ExpressVPN te zijn. Je kunt de ExpressVPN-browserextensie voor Chrome gebruiken in je Edge-browser. Zorg ervoor dat je de ExpressVPN-browserextensie downloadt van: De ExpressVPN-website, of

De webstore van je browser Chrome Firefox

