Questa guida ti mostrerà come capire se l’app o l’estensione del browser di ExpressVPN che stai scaricando o che intendi scaricare è autentica. Se ti imbatti in app o estensioni del browser false di ExpressVPN, o se non riesci a verificare la fonte che offre il download, .

I rischi nell’uso di app o estensioni del browser false di ExpressVPN

Utilizzare prodotti ExpressVPN contraffatti è pericoloso. Queste app ed estensioni potrebbero:

Non crittografare né proteggere il tuo traffico internet

Inviare il tuo traffico e i tuoi dati a destinazioni non dichiarate

Aggiungere bloatware o malware al tuo dispositivo

Rubare le credenziali del tuo account ExpressVPN

Come ottenere app o estensioni del browser autentiche di ExpressVPN

App ExpressVPN per Windows

Assicurati di scaricare l'app ExpressVPN per Windows dal sito web di ExpressVPN. Per verificare che l'app ExpressVPN per Windows che stai scaricando sia autentica: Fai clic con il tasto destro sul file di installazione e seleziona Proprietà. Fai clic sulla scheda Firme digitali e verifica che il nome del firmatario sia Expressco Services LLC.

App ExpressVPN per Mac

Assicurati di scaricare l’app ExpressVPN per Mac dal sito web di ExpressVPN. Per verificare che l’app ExpressVPN per Mac che stai scaricando sia autentica: Dopo aver completato il download, apri il file di installazione. Fai clic su in alto a destra.

Assicurati di vedere Developer ID Installer: Expressco Services, LLC (TC292Y5427).

App ExpressVPN per Android

Assicurati di scaricare l'app ExpressVPN per Android dal Google Play Store, Samsung Store o Amazon Appstore. Prima di scaricare l'app ExpressVPN per Android sul tuo dispositivo, assicurati di vedere ExpressVPN come nome del provider nel negozio di app del tuo dispositivo. Se non riesci ad accedere al negozio di app del tuo dispositivo o non riesci a trovare l'app ExpressVPN, scarica l'APK dell'app ExpressVPN per Android dal sito web di ExpressVPN.

App ExpressVPN per iOS

Assicurati di scaricare l'app ExpressVPN per iOS dall'App Store di Apple. Per verificare che l'app ExpressVPN per iOS che stai per scaricare sia autentica: Nella pagina dell'app sull'App Store, scorri verso il basso fino a Informazioni. Assicurati di vedere Expressco Services, LLC come provider.

App ExpressVPN per Linux

ExpressVPN per router

Assicurati di scaricare ExpressVPN per router dal sito web di ExpressVPN.

Estensioni del browser ExpressVPN

Importante: Non esiste un’estensione del browser ExpressVPN dedicata per Microsoft Edge. Non scaricare alcuna estensione dal Microsoft Edge Store che afferma di essere di ExpressVPN. Puoi scaricare e usare l’ Non esiste un’estensione del browser ExpressVPN dedicata per Microsoft Edge. Non scaricare alcuna estensione dal Microsoft Edge Store che afferma di essere di ExpressVPN. Puoi scaricare e usare l’ estensione del browser ExpressVPN per Chrome sul tuo browser Edge. Assicurati di scaricare l’estensione del browser ExpressVPN da: Il sito web di ExpressVPN, oppure

Il web store del browser Chrome Firefox

Il web store del browser Chrome Firefox