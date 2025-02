Este guia mostrará a você como saber se o aplicativo ou extensão de navegador da ExpressVPN que você está baixando ou pretende baixar é autêntico. Se você encontrar aplicativos ou extensões de navegador falsos da ExpressVPN, ou se não conseguir verificar a origem que oferece os aplicativos ou extensões da ExpressVPN para download, .

É perigoso usar produtos falsificados da ExpressVPN. Esses aplicativos e extensões podem:

Aplicativo da ExpressVPN para Windows

Aplicativo ExpressVPN para Mac

Aplicativo da ExpressVPN para Android

Certifique-se de baixar o aplicativo da ExpressVPN para Android na Google Play Store, Samsung Store ou Amazon Appstore. Antes de baixar o aplicativo da ExpressVPN para Android no seu dispositivo, verifique se o nome do provedor exibido na loja de aplicativos do seu dispositivo é ExpressVPN.

Se você não conseguir acessar a loja de aplicativos do seu dispositivo ou não encontrar o aplicativo da ExpressVPN nela, baixe o APK do aplicativo da ExpressVPN para Android diretamente do site do ExpressVPN.

