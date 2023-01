TLC (también conocido como The Learning Channel) es un canal de televisión por cable de los Estados Unidos; casa de la serie MILF Manor. Usted puede hacer streaming online de TLC en go.tlc.com o en la aplicación TLC GO. Aunque le van a solicitar que ingrese las credenciales de una suscripción de televisión por cable o satelital o de un servicio de “corte de cable” de los Estados Unidos.

Como prueba de que la vida imita al arte (o al menos, a cierto episodio de 30 Rock), MILF Manor es exactamente lo que parece. Si no lo entiende, las siglas MILF vienen del inglés y significan ”madre con la me acostaría”.

