TLC (a.k.a The Learning Channel) är en amerikansk kabelkanal där MILF Manor visas. Du kan streama TLC online via go.tlc.com eller med TLC GO-appen. Du behöver emellertid ange uppgifter till ett amerikanskt kabel- eller satellitabonnemang eller dito streamingtjänst.

Som bevis på att livet imiterar konsten – eller åtminstone ett visst avsnitt av 30 Rock – är MILF Manor precis vad det låter som (för den oinvigda står MILF för “Mother I’d Like to F***.”)

Where to stream MILF Manor

