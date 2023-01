Preuve que la vie ressemble parfois à de l'art - ou du moins à un certain épisode de 30 Rock - Dans MILF Manor, on sait exactement à quoi s'attendre ! (Pour les non-initiés, le terme MILF signifie "Mother I'd Like to F***").

Huit femmes mûres ainsi que huit hommes plus jeunes sont réunis dans une villa en bord de mer dans l'espoir de trouver une relation durable. Outre la différence d'âge, les producteurs de l'émission ont également promis un "rebondissement choc". Certains pensent que les candidats masculins pourraient être les fils des femmes, mais vous devrez suivre la série pour savoir ce qu'il en est !