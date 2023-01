TLC (หรือที่รู้จักในชื่อ The Learning Channel) เป็นช่องเคเบิลของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นสถานที่จัดการแสดงของ MILF Manor คุณสามารถสตรีม TLC ออนไลน์ผ่าน go.tlc.com หรือผ่านแอป TLC GO ได้ โดยที่คุณจะต้องให้ข้อมูลประจำตัวของการสมัครสมาชิกเคเบิลหรือดาวเทียมของสหรัฐอเมริกา หรือบริการตัดสายสัญญาณ

บทพิสูจน์ว่าชีวิตเลียนแบบศิลปะหรืออย่างน้อยก็ในตอนหนึ่งของ 30 Rock—MILF Manor คือสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้น (สำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบ คำว่า MILF ย่อมาจาก “Mother I’d Like to F***”)

Need help? Chat with us!