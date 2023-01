Jak sugeruje to sama nazwa, Hulu + Live TV to popularna usługa typu „cord-cutting”, która oferuje kilka kanałów telewizyjnych, w tym TLC. Po prostu wyszukaj TLC, aby obejrzeć program w niedzielne wieczory – pamiętaj jednak, że może być konieczne podanie prawidłowego kodu pocztowego w USA (np. 30301 lub 11222).

Discovery+ to internetowa usługa streamingowa The Discovery Channel. Fani MILF Manor mogą obejrzeć każdy odcinek na Discovery+ tego samego dnia, w którym zostanie wyemitowany w TLC. Dostępny jest też siedmiodniowy bezpłatny okres próbny. Discovery+ jest obecnie dostępne w USA , Wielkiej Brytanii , Danii , Finlandii , Indiach , Irlandii , Włoszech , Japonii , Holandii , Norwegii , Polsce , Szwecji i Hiszpanii .

TLC (The Learning Channel) to amerykański kanał telewizji kablowej, na którym można oglądać program MILF Manor. Możesz oglądać TLC online na go.tlc.com lub za pomocą aplikacji TLC GO – ale musisz podać dane uwierzytelniające abonament kablowy lub satelitarny w USA lub usługę typu „cord-cutting”.

Premiera MILF Manor miała miejsce w niedzielę, 15 stycznia 2023 o 22:00 ET , a nowe odcinki pojawiają się co tydzień o tej samej porze.

Osiem „dojrzałych” kobiet i ośmiu młodszych mężczyzn spotyka się w willi na plaży w nadziei na zbudowanie trwałego związku. Oprócz zapowiedzi dotyczących randkowania między osobami z różnicą wieku, producenci serialu obiecali także „szokujący zwrot akcji”. Wielu spekulowało, że męscy zawodnicy okażą się synami kobiet, ale musisz zobaczyć to na własne oczy, aby przekonać się, czy to prawda!

Dowód na to, że życie to sztuka, a przynajmniej odcinek 30 Rock – MILF Manor jest dokładnie tym, czym się wydaje. (Dla niewtajemniczonych termin MILF oznacza „Matkę, którą chciałbym p*******.”)

Tak, to prawda: pojawił się zupełnie nowy serial randkowy o nazwie MILF Manor i jest tak pikantny, jak można się spodziewać. Oto wszystko, co należy wiedzieć o oglądaniu online serialu MILF Manor.

