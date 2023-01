Näin katsot MILF Manoria verkossa

Tämä on todiste siitä että elämä jäljittelee taidetta – tai vähintäänkin erästä 30 Rockin jaksoa. MILF Manor on juuri sitä, miltä se kuulostaakin. (Selvennyksenä perehtymättömille: termi MILF on lyhenne englanninkielisestä ilmauksesta "Mother I'd Like to F***.")

Kahdeksan "kypsää" naista ja kahdeksan nuorempaa miestä kootaan yhteen rantahuvilalle, ja kaikilla on tavoitteena löytää pitkäaikaisempi suhde. Osapuolten suuren ikäeron lisäksi ohjaajat ovat luvanneet paljastaa vielä toisen "shokeeraavan käänteen". Monet ovat epäilleet, että miesosallistujat paljastuvat naisten pojiksi, mutta sinun täytyy katsoa ja selvittää, onko se totta!