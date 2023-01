Et bevis på at livet imiterer kunst – eller i det minste en viss episode av 30 Rock – MILF Manor er akkurat hva det høres ut som. (For de uinnvidde står begrepet MILF for «Mother I'd Like to F***»).

Åtte «modne» kvinner og åtte yngre menn er samlet i en villa ved stranden i håp om å finne en varig forbindelse. I tillegg til premisset om aldersforskjellen for dating, har programmets produsenter også lovet en «sjokkerende vri». Mange har spekulert i at de mannlige deltakerne vil vise seg å være kvinnenes sønner, men du må se det for å finne ut om det er sant!