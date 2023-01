Het bewijs dat het leven kunst imiteert - of tenminste een bepaalde aflevering van 30 Rock; MILF Manor is precies waar het op lijkt. (Voor de niet-ingewijden, de term MILF staat voor "Mother I'd Like to F***.")

Acht "rijpe" vrouwen en acht jongere mannen worden samengebracht in een villa aan het strand in de hoop een duurzame band te vinden. Naast het leeftijdsverschil tussen mannen en vrouwen hebben de producenten van de show ook een "schokkende wending" beloofd. Velen hebben gespeculeerd dat de mannelijke deelnemers de zonen van de vrouwen zullen blijken te zijn, maar je zult moeten kijken om erachter te komen of het waar is!