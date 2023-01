MILF Manor er et bevis på, at livet imiterer kunst - eller i det mindste en episode fra tv-serien 30 Rock. Det nye realityprogram er præcis, hvad det lyder til at være. (For dem, der ikke ved det, står ”MILF” for " Mother I’d Like to F***.”)

Otte modne kvinder og otte yngre mænd samles i en villa ved stranden i håbet om at finde den eneste ene. Udover det faktum, at der er en betydelig aldersforskel mellem de deltagende kvinder og mænd, har showets producere også lovet et "chokerende twist." Mange gætter på, at de mandlige deltagere viser sig at være kvindernes sønner, men du bliver nødt til at selv at se med for at finde ud af, om det er sandt eller ej!