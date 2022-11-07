Harcamak için dört dakikadan biraz daha kısa bir süreniz olsaydı ne yapardınız? Mikrodalga fırında patlamış mısır mı yapardınız, birkaç e-postaya yanıt mı verirdiniz, sevdiğiniz kitabın birkaç sayfasını mı okurdunuz yoksa sevdiğiniz insanlarla kaliteli bir zaman mı geçirmek isterdiniz?

Akla gelen tüm bu senaryolar arasında şifrenizi sıfırlamanın olduğunu hiç zannetmiyoruz.

Ancak, ExpressVPN tarafından yakın zamanda gerçekleştirilen bir ankete göre; bir insan, şifresini unuttuğu hesabı sıfırlamak için her seferinde ortalama üç dakika 46 saniye harcıyor.

Her ne kadar birkaç dakika harcamak bir sorunmuş gibi görünmese de (hepimiz bunu yaşadık—büyük ihtimalle de birden fazla defa), anketimize katılanların çoğunluğu “şifremi unuttum” adımlarını birden fazla defa kullandıklarını itiraf etti.

Şifrelerimizi neden unutuyoruz?

Şifrelerimizi unutma ihtimalini artıran birkaç uygulama bulunuyor ve hepsi de kötü değil:

Hesaplarımızı daha güvenli yapmak için karmaşık şifreler belirlemek

Çeşitli platformlardaki birçok farklı şifreyi hatırlamak zorunda olmak

Dijital hesaplarımıza giriş yapmak için biyometriye çok bel bağlayıp manuel giriş bilgilerimizi unutmak

Şifrelerimizi on yıllardır sıfırlıyoruz ve bu ihtiyaç sona ermeyecek. Bu yöntem hâlâ şifreyi unutmanız durumunda web sitelerinin hesabınıza erişim sağlamak için güvenli ve kolay bir yöntemdir. Ancak bu, hayatlarımız dijital dünyaya daha çok taşındıkça daha fazla zaman kaybetmemiz anlamına geliyor.

ExpressVPN, unutulan bir şifreyi sıfırlamanın sonuçlarını daha iyi anlamak amacıyla ABD, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya’da 8.000 kişinin katıldığı bir anket gerçekleştirdi. Bu grup, yaygın şifre kullanımının yanı sıra, unuttuğumuz şifreler için kaybettiğimiz zamanda neler yapabileceğimiz konularında içgörü sunuyor.

İnsanlar şifreleri sıfırlamak için her yıl saatler harcıyor

Dört ülkede, bir şifre değiştirmek için gereken ortalama süre üç dakika 46 saniye iken, bu süre ABD’de daha uzun sürüyor ve katılımcıların %37’si şifre değiştirmenin dört dakikadan uzun sürdüğünü, %7’si ise 10 dakikadan sürdüğü belirtti.

Sıklık konusu sorulduğunda, ABD’li katılımcıların %52’sinin şifrelerini ayda en az bir defa sıfırladıklarını öğrendik—bu sonuç Fransa (%53) ve Birleşik Krallık (%50) ile benzerlik gösteriyor. Ancak Almanların şifrelerini daha az sıklıkta unuttukları ortaya çıktı ve yalnızca %35’i şifrelerini ayda en az bir defa sıfırladıklarını belirtti.

ABD’li katılımcılarımız arasından %21’i şifrelerini haftada birden fazla değiştirdiğini belirtti, %14’ü ise günde en az bir defa sıfırladıklarını kabul etti. Bu son rakam, bir insanın her yıl 21 saat harcamasına denk geliyor.

Daha da kötüsü, ABD’lilerin %4’ü unuttukları şifrelerini günde dörtten fazla defa sıfırladıklarını itiraf etti. Bu, yılda üç buçuk güne (veya 84 saate) denk geliyor.

En sık unuttuğumuz şifreler: bankacılık

Acil bir para transferi yapmanız gerekiyor. Bilgisayarınızı açtınız, kahvenizi koydunuz, koltuğunuza oturdunuz ve banka hesabına girmek için hazırsınız. Ama giremiyorsunuz. Hesabınıza giriş yapmayalı o kadar uzun zaman oldu ki şifrenizi tamamen unuttunuz.

Dört ülkedeki katılımcıların büyük bir çoğunluğu için bu durum çok tanıdık. %30’a yakını internet bankacılığı bilgilerinin en çok unuttukları web sitesi veya uygulama türü olduğunu aktardı. Bu rakam; sosyal medya (%24), internetten alışveriş (%16), yardımcı siteler ve uygulamalar (%9) ve çevrimiçi oyun (%8) için rakamlardan daha büyük.

İlginç bir şekilde, katılımcıların yalnızca %7’si en sık sıfırlamaları gereken şifrenin iş hesapları için olduğunu bildirdi. Kullanıcıların iş hesaplarına sıklıkla girmelerinin gerekmesi bunun muhtemel nedenidir ve bu da o şifreyi unutmalarını engelliyor. Başka olası bir neden ise, çalışma hayatında şifre yöneticilerinin veya tek seferlik giriş hizmetlerinin yaygın olarak kullanılması olabilir ve bunların her ikisi de kullanıcıların tek bir şifreyi hatırlayarak çok sayıda hesaba erişebilmesini sağlar.

Peki, bir şifreyi unuttuğumuzda ne yapıyoruz?

Şifre kurtarma ve hasar kontrolü

Şifreler kolay unutulsa da ankete katılanların dörtte üçünden fazlası daha önce belirledikleri güvenlik sorularının yanıtını bilme konusunda kendinden emin. Bu doğru bile olsa, kullanıcılar şifrelerini unuttuğunda diğer birçok engelle karşılaşıyor.

ABD’li katılımcıların %75’inden fazlası, şifrelerini yanlış girdikten sonra hesaplarının kilitlendiğini belirtti. Bu, hesaba bağlı olarak farklı şeyler anlamına geliyor: tekrar denemeden önce bir süre beklemek; sıfırlamak zorunda kalmak; şirket ile telefon veya e-posta gibi farklı yöntemler üzerinden erişmek zorunda kalmak.

Yapılması gereken bir sonraki şey her zaman belli değil. ABD’li katılımcıların %48’i şifrelerini unuttuklarında yardım için bir arkadaşa (%10), bir aile üyesine (%16) veya müşteri temsilcisine (%21) danıştıklarını bildirdi.

Unuttukları şifreyi sıfırlamayı başardıklarında; Amerikalı, Britanyalı ve Almanyalı katılımcıların %40’ından fazlası manuel olarak tamamen yeni, özgün bir şifre oluşturduklarını veya bunu şifre oluşturucu kullanarak yaptıklarını belirtti ki bu, en faydalı yöntemdir. Ancak Fransızlar ise şifrelerini sıfırlarken daha kolay (ve daha az güvenli) bir yaklaşımla asıl şifrelerinde küçük bir değişiklik yaparak sıfırladıklarını belirtti.

Şifreleri tekrar kullanmamamız gerektiği şiddetle önerilmesine rağmen Almanların %16’sı, Fransızların %12’si ve %10’dan fazla Amerikalı ve Britanyalı katılımcılar, şifrelerini sıfırladıkları zaman farklı bir hesaptaki şifreyi kullandıklarını ifade etti.

Şifre sıfırlamak en sinir bozucu şey

Bir şifreyi sürekli sıfırlamak kadar sinir bozucu bir şey var mı? Amerikalı, Britanyalı ve Fransız katılımcılarımız için pek fazla bir şey yok.

Katılımcıların çoğu (%35), çevrimiçi hesap şifresini sıfırlamaktan daha sinir bozucu tek şeyin yavaş internet hızı olduğunu belirtti. Bunu, şifre sıfırlarken yeni şifrenin eski şifre ile aynı olamayacağının söylenmesi takip ediyor (%25).

Buna karşılık, Alman katılımcıların birçoğu yavaş internet hızını (%34), araba anahtarını kaybetmeyi (%34) ve trafikte beklemeyi (%25) bir şifreyi unutmaktan (%19) daha sinir bozucu buluyor.

Zaman kaybı olarak düşündüğümüz şeyleri yaparken bundan nefret etmek içimize işlemiş durumda. Bunun nedeni, bu zamanın daha iyi şeyler için harcanabileceğini biliyor olmamızdır. Peki bu zamanı nerede harcarız?

Daha iyi harcanan zaman

Katılımcılarımıza şifrelerini sıfırlarken kaybettikleri zamanı geri kazansalar ne yapacaklarını sorduk. Çoğu şunları yapacağını söyledi:

Aile ve arkadaşlarla zaman geçirmek (30%)

Bir kitap okumak (16%)

Kısa bir yürüyüşe çıkmak (14%)

Günlük işleri yapmak (12%)

Yeni bir hobi denemek (8%)

Yani, şifre unutmanın oluşturduğu korku, endişe ve gerilimi hissetmek yerine çoğumuz bu sürede fiziksel ve zihinsel sağlığımıza katkıda bulunan aktivitelere katılmayı tercih ediyor. Bu da çok mantıklı.

Aksi olan tek şey, katılımcıların %32’ye yakını bir şifre sıfırlamayı hayatın normal bir parçası olarak görürken, diğer %20’si şifreleri sıfırlamaktan kaçınmak için bir şey yapamayacaklarını düşünüyor.

Şifrelerinizi kaydetmenin en kolay yolu

Son 20 yılın büyük çoğunluğunda; büyük ve küçük harflerden ve sembollerden oluşan rastgele karakterler içeren karmaşık şifreler oluşturmamız gerektiği söylendi çünkü kırılmaları daha zor olur. Bu durum, “KJaerz&53$*647>” gibi şifrelerin kimlik doğrulamanın kutsal hedefi olmasıyla sonuçlandı.

Sembol eklemenin doğruluğunu ve “correct horse battery staple” gibi bir şeyin aynı derecede iyi olup olmadığını tartışabiliriz ancak bir şey kesin: şifreler uzun (17 karakter olmasını öneriyoruz), ve özgün (diğer hesaplarda kullanılmamalı) olmalıdır. Tek sorun onları hatırlamak. Güçlü şifreleri hatırlamak, özellikle de birçok şifreye sahip olduğunuzda, neredeyse imkansızdır.

Burada devreye şifre yöneticisi devreye giriyor.

Uzmanlar, şifre yöneticilerinin, güçlü şifreleme sayesinde, şifreleri saklamak için en güvenli yöntem olduğu gerçeğiyle birlikte, bir şifre yöneticisi kullanmanın tek bir şifreyi hatırlayarak diğer tüm şifrelerinize erişim sağlayabileceğinizi belirtmektedir.

Ek olarak, çoğu şifre yöneticisi kullandığınız siteler ve hizmetler için giriş alanlarını otomatik olarak doldurur, böylece büyük bir kolaylık sağlar.

Yani, şifreleri hatırlamanın en kolay yolu neymiş? Görünen o ki bunun cevabı, onları hatırlamak zorunda olmamakmış.

Güvenli şifreler seçmek, bilgilerinizin korunduğundan emin olmak için harika bir yöntemdir. Ancak kendinizi daha da iyi korumak isterseniz özgür ve güvenli bir şekilde gezinmek için VPN indirin.