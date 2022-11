Pesquisa: Quanto tempo você perde redefinindo suas senhas?

Uma pesquisa recente da ExpressVPN explora com que frequência as pessoas esquecem suas senhas e quanto tempo elas desperdiçam para redefini-las, tempo que poderia ser melhor gasto melhorando o bem-estar mental e físico.

O que você faria se tivesse um pouco menos de quatro minutos extras para gastar? Você colocaria um saco de pipoca no microondas, responderia alguns emails, leria algumas páginas do seu livro favorito ou passaria algum tempo com parentes ou amigos?

De todas as opções possíveis, duvidamos que redefinir sua senha tenha sido uma delas.

No entanto, de acordo com uma pesquisa recente realizada pela ExpressVPN, uma pessoa gasta em média três minutos e 46 segundos para redefinir uma senha cada vez que a esquece.

Embora sacrificar alguns minutos possa não parecer grande coisa (todos nós já passamos por isso, provavelmente mais de uma vez), a maioria dos entrevistados que pesquisamos admite seguir as etapas “esqueci minha senha” com muito mais frequência do que gostaria.

Por que esquecemos nossas senhas?

Existem certas práticas que podem aumentar nossas chances de esquecer nossas senhas, e nem todas são ruins:

Definir senhas complexas para tornar nossas contas mais seguras

Ter que se lembrar de inúmeras senhas diferentes em várias plataformas

Confiar tanto em logins biométricos para entrar em nossas contas digitais que esquecemos nossos dados de login manual

Estamos redefinindo nossas senhas há décadas e isso não vai mudar. Ainda é uma maneira segura e fácil para os sites permitirem que você acesse sua conta se esquecer sua senha. Mas isso significa que mais tempo é perdido quanto mais nos movemos para a esfera digital.

Para entender melhor as consequências de ter que redefinir uma senha esquecida, a ExpressVPN entrevistou 8.000 pessoas nos EUA, Reino Unido, França e Alemanha. Este grupo fornece informações sobre o uso de senhas, bem como o que todos nós poderíamos fazer com o tempo perdido devido a senhas esquecidas.

Pessoas perdem horas todos os anos redefinindo senhas

Enquanto em quatro países o tempo médio para alterar uma senha foi de três minutos e 46 segundos, os americanos demoram mais, com 37% dizendo que levam mais de quatro minutos para alterar uma senha e 7% levando mais de 10 minutos.

Quando questionados sobre a frequência, descobrimos que 52% dos entrevistados dos EUA redefiniram suas senhas pelo menos uma vez por mês, com números semelhantes na França (53%) e no Reino Unido (50%). Mas os alemães parecem esquecer suas senhas com menos frequência e apenas 35% precisam redefini-las pelo menos uma vez por mês.

Dos entrevistados nos EUA, 21% dizem que redefinem suas senhas mais de uma vez por semana, e 14% admitem redefinir suas senhas pelo menos uma vez por dia. A pesquisa revela ainda impressionantes 21 horas gastas a cada ano por uma pessoa.

Pior ainda, 4% dos americanos confessam que redefinem suas senhas esquecidas mais de quatro vezes por dia, o que totaliza três dias e meio (ou 84 horas) por ano.

As senhas que mais esquecemos: bancárias

Você precisa fazer uma transferência urgente de dinheiro online. Você liga seu laptop, enche uma xícara de café e se acomoda em sua cadeira favorita, pronto para fazer login em seu aplicativo bancário. Mas você não consegue. Já passou tanto tempo desde a última vez que você entrou na sua conta que esqueceu completamente qual era a senha.

Para uma grande parte dos entrevistados dos quatro países, esta situação é muito comum. Cerca de 30% citam o banco online como o tipo de site ou aplicativo para o qual é mais provável que eles esqueçam suas senhas de login, mais do que redes sociais (24%), compras online (16%), sites e aplicativos de serviços públicos (9%) e jogos online (8%).

Curiosamente, apenas 7% dos entrevistados relatam que as contas de trabalho são as que eles precisam redefinir com mais frequência. Isso provavelmente ocorre porque os usuários precisam fazer login em suas contas de trabalho com frequência, evitando que esqueçam suas senhas. Outra razão possível é o uso de gerenciadores de senhas ou serviços de logon único no trabalho, ambos permitindo que os usuários acessem inúmeras contas lembrando apenas uma senha.

Então, o que fazemos quando esquecemos uma senha?

Recuperação de senha e controle de danos

Embora as senhas sejam facilmente esquecidas, mais de três quartos dos entrevistados afirmam que lembram a resposta às perguntas de segurança que haviam criado anteriormente. Seja como for, há muitos outros obstáculos que os usuários encontram quando uma senha é esquecida.

Mais de 76% dos entrevistados dos EUA revelam que foram bloqueados de suas contas depois de inserir uma senha incorretamente. Isso pode significar coisas diferentes, dependendo da conta: esperar um tempo antes de poder tentar novamente; ser forçado a redefinir a senha; ter que entrar em contato com a empresa por outros métodos, como telefone ou email.

Nem sempre é simples o que fazer a seguir. 48% dos entrevistados dos EUA dizem que pediram ajuda a um amigo (10%), parente (16%) ou suporte ao cliente (21%) ao esquecer uma senha.

Quando conseguem redefinir suas senhas esquecidas, mais de 40% dos entrevistados americanos, britânicos e alemães dizem que criam manualmente uma senha totalmente nova e exclusiva ou usam um gerador de senhas aleatórias, que é a melhor prática. Os franceses que entrevistamos, no entanto, preferem adotar uma abordagem mais fácil (embora menos segura), fazendo uma pequena alteração em sua senha original quando criam uma nova.

Apesar de ser fortemente recomendado que você nunca recicle senhas, 16% dos entrevistados alemães, 12% dos franceses e mais de 10% dos americanos e britânicos admitem reutilizar uma senha de outra conta ao redefinir uma esquecida.

Redefinir uma senha é uma das principais frustrações

O que é mais frustrante do que ter que redefinir constantemente uma senha? Para nossos participantes americanos, britânicos e franceses, pouca coisa.

A maioria dos entrevistados (35%) cita que somente uma conexão de Internet lenta é mais irritante do que esquecer uma senha online. Essa frustração é seguida pela redefinição de uma senha e ser informado que ela não pode ser a mesma que a antiga (25%).

Por outro lado, a maioria dos participantes alemães afirma que uma conexão de Internet lenta (34%), perder a chave do carro (34%) e ficar parado no trânsito (25%) são mais frustrantes do que esquecer uma senha de um serviço online (19%).

A maioria de nós não gosta de fazer tarefas que consideramos perda de tempo. Isso acontece porque lá no fundo sabemos que poderíamos empregar melhor nosso tempo fazendo outra coisa. Mas onde exatamente?

Tempo melhor gasto

Perguntamos aos nossos entrevistados o que fariam com o tempo poupado para redefinir suas senhas. A maioria diz que iria:

Passar o tempo com familiares e amigos (30%)

Ler um livro (16%)

Fazer uma caminhada curta (14%)

Realizar alguma pequena tarefa (12%)

Experimentar um novo hobby (8%)

Assim, em vez de se abalar pelo sentimento de medo, ansiedade e frustração que toma conta de nós ao esquecermos uma senha, a maioria preferiria participar de atividades que contribuem para o nosso bem-estar mental e físico. Faz sentido.

A única ressalva? Cerca de 32% dos entrevistados acreditam que redefinir uma senha faz parte da vida, enquanto outros 20% sentem que não há nada que possam fazer para evitar a necessidade de redefinir senhas. No entanto, essa ideia não poderia estar mais distante da verdade.

A maneira mais fácil de administrar suas senhas

Durante a maior parte das últimas duas décadas, fomos aconselhados a formular senhas complicadas, com uma sequência aleatória de letras maiúsculas e minúsculas misturadas com símbolos, porque elas seriam mais difíceis de quebrar. Isso transformou senhas como “KJaerz&53 $*647>” no Santo Graal da autenticação.

Embora possamos discutir os méritos de adicionar símbolos e se algo como “básico de bateria de cavalo correto” seria uma boa opção de senha, uma coisa é certa: elas devem ser longas (recomendamos 17 caracteres) e únicas (não devem ser reutilizadas em outras contas). O problema é lembrá-las. Senhas fortes são virtualmente impossíveis de lembrar, especialmente quando você tem várias.

Entra o gerenciador de senhas.

Os especialistas não apenas consideram os gerenciadores de senhas a maneira mais segura de armazenar senhas, graças à criptografia forte, mas o uso de um gerenciador permite que você se lembre apenas de uma única senha principal, que lhe dará acesso a todas as suas outras senhas.

Além disso, a maioria dos gerenciadores de senhas preenche automaticamente os campos de login para sites e serviços que você usa, proporcionando maior conveniência.

Então, qual é a maneira mais fácil de lembrar suas senhas? Parece que a resposta é não ter que se lembrar delas.

Ter senhas fortes é um fator essencial para manter suas informações protegidas e seguras. A VPN é o complemento ideal para sua segurança. Não perca a oportunidade de ter o nível de proteção que a combinação desses dois elementos proporciona.