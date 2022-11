Co Twoim zdaniem warto zrobić z czterema minutami wolnego czasu? Włożyć torebkę popcornu do mikrofalówki? Odpowiedzieć na kilka maili? Przeczytać parę stron ulubionej książki? A może spędzić chwilę z bliskimi?

Ze wszystkich scenariuszy, które przyszły nam do głowy, wątpimy, że resetowanie hasła jest najciekawszą możliwością.

A jednak, według ostatniej ankiety przeprowadzonej przez ExpressVPN, przeciętny użytkownik spędza trzy minuty i 46 sekund na resetowaniu hasła za każdym razem, gdy je zapomni.

Mimo że poświęcenie kilku minut może nie wydawać się dużym problemem (wszyscy byliśmy w takiej sytuacji – najprawdopodobniej więcej niż raz), większość respondentów przyznaje się do wykonywania czynności związanych z „zapomnieniem hasła” znacznie częściej niż by tego chciała.

Dlaczego zapominamy naszych haseł?

Istnieją pewne praktyki, które mogą zwiększyć nasze szanse na zapomnienie hasła, chociaż nie wszystkie z nich są złe:

Wymyślanie złożonych haseł w celu zwiększenia ochrony naszych kont.

Konieczność pamiętania wielu różnych haseł do różnych platform.

Poleganie w tak dużym stopniu na biometrii, że zapominamy danych logowania, które trzeba wpisać ręcznie.

Od dziesięcioleci resetujemy nasze hasła i ta potrzeba nie znika. To wciąż bezpieczny i łatwy sposób, aby strony internetowe umożliwiły Ci dostęp do Twojego konta, gdy zapomnisz hasła. Oznacza to jednak, że tracimy więcej czasu, ponieważ coraz więcej naszego życia przenosi się do sfery cyfrowej.

Aby lepiej zrozumieć konsekwencje konieczności resetowania zapomnianego hasła, ExpressVPN przebadał 8000 osób w USA, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech. Dzięki tej grupie możemy przyjrzeć się bliżej powszechnemu stosowaniu haseł, a także poznać odpowiedź na pytanie: co moglibyśmy zrobić z czasem straconym na resetowanie haseł?

Ludzie co roku tracą godziny na resetowanie haseł

Okazało się, że w czterech zbadanych krajach średni czas zmiany hasła wynosi trzy minuty i 46 sekund. Amerykanie poświęcają na to najwięcej czasu – 37% ankietowanych twierdzi, że zmiana każdego hasła zajmuje im ponad cztery minuty, a 7% – ponad 10 minut.

Zapytaliśmy też o częstotliwość. Wychodzi na to, że 52% respondentów z USA resetuje swoje hasła co najmniej raz w miesiącu – podobne wyniki uzyskaliśmy we Francji (53%) i Wielkiej Brytanii (50%). Niemcy rzadziej zapominają swoich haseł – tylko 35% z nich musi resetować je co najmniej raz w miesiącu.

Spośród naszych amerykańskich ankietowanych 21% twierdzi, że resetuje swoje hasła częściej niż raz w tygodniu, a 14% przyznaje się do resetowania haseł co najmniej raz dziennie. Ten ostatni wynik mówi nam, że jedna osoba poświęca w sumie 21 godzin każdego roku na resetowanie haseł. To zatrważające!

Co gorsza, 4% Amerykanów przyznaje, że musi resetować swoje zapomniane hasła więcej niż cztery razy dziennie, co daje nam aż trzy i pół dnia (lub 84 godziny) rocznie.

Których haseł najczęściej zapominamy? Do bankowości

Musisz wykonać pilny przelew. Odpalasz laptopa, nalewasz filiżankę kawy, po czym zasiadasz w swoim ulubionym fotelu z myślą o zalogowaniu się do aplikacji bankowej. Ups, jednak nic z tego. Od ostatniego logowania minęło tyle czasu, że nie pamiętasz hasła.

Dla dużej części badanych ze wszystkich czterech krajów ta sytuacja jest aż nazbyt znajoma. Blisko 30% respondentów wskazało bankowość internetową jako rodzaj strony internetowej lub aplikacji, w przypadku której najczęściej zapominają hasła do logowania – to częściej niż w przypadku mediów społecznościowych (24%), zakupów online (16%), stron i aplikacji użytkowych (9%) oraz gier online (8%).

Co ciekawe, tylko 7% ankietowanych podaje, że konta służbowe są tymi, które muszą resetować najczęściej. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, że użytkownicy muszą często logować się na swoje konta w pracy, co zapobiega zapominaniu haseł. Innym możliwym powodem jest powszechne stosowanie w pracy menedżerów haseł lub usług jednokrotnego logowania, które pozwalają użytkownikom na dostęp do wielu kont poprzez zapamiętanie tylko jednego hasła.

Co więc robimy, gdy zapomnimy hasła?

Odzyskiwanie hasła i kontrola uszkodzeń

Chociaż hasła łatwo się zapomina, ponad trzy czwarte respondentów jest przekonanych, że zna odpowiedzi na ustawione wcześniej pytania zabezpieczające. Niemniej istnieje wiele innych przeszkód, które użytkownicy napotykają w przypadku zapomnienia hasła.

Ponad 76% amerykańskich respondentów powiedziało, że zdarzyło im się zablokować konto po wprowadzeniu błędnego hasła. Może to oznaczać różne konsekwencje w zależności od rodzaju konta: czekanie przez pewien okres czasu, zanim będzie można spróbować ponownie wpisać hasło; konieczność zresetowania hasła; kontakt z firmą za pomocą takich metod jak telefon lub e-mail.

Nie zawsze wiadomo, co robić dalej. 48% amerykańskich respondentów twierdzi, że w przypadku zapomnienia hasła poprosili o pomoc przyjaciela (10%), członka rodziny (16%) lub przedstawiciela obsługi klienta (21%).

Gdy już uda się zresetować zapomniane hasło, ponad 40% Amerykanów, Brytyjczyków i Niemców twierdzi, że ręcznie tworzy całkowicie nowe, unikalne hasło lub korzysta z generatora losowych haseł, co akurat jest najlepszą praktyką. Badani przez nas Francuzi wolą jednak pójść na łatwiznę (co jest już mniej bezpieczne) i wprowadzają niewielkie zmiany w oryginalnym haśle.

Mimo że zaleca się, aby nigdy „nie poddawać haseł recyklingowi”, 16% Niemców, 12% Francuzów oraz ponad 10% Amerykanów i Brytyjczyków przyznaje się do ponownego użycia hasła, zapożyczając je z innego konta.

Resetowanie hasła to największa frustracja

Co jest bardziej frustrujące niż konieczność ciągłego resetowania hasła? Dla naszych amerykańskich, brytyjskich i francuskich ankietowanych – niewiele.

Większość respondentów (35%) wymienia wolne połączenie internetowe jako jedyną rzecz, która jest dla nich bardziej irytująca niż zapomnienie hasła. Kolejną przyczyną frustracji jest resetowanie hasła tylko po to, by dowiedzieć się, że nie może być ono takie samo jak stare (25%).

Z kolei większość niemieckich ankietowanych uważa wolne połączenie internetowe (34%), zgubienie kluczyków do samochodu (34%) i stanie w korku (25%) za bardziej frustrujące niż zapomnienie hasła (19%).

Większość z nas gardzi wykonywaniem zadań, które uważamy za stratę czasu. To dlatego, że z natury wiemy, że jest to czas, który mógłby zostać lepiej spożytkowany. No właśnie: lepiej, czyli jak?

Lepiej spożytkowany czas

Zapytaliśmy naszych respondentów, co by zrobili, gdyby odzyskali czas stracony na resetowanie haseł. Najwięcejz nich twierdzi, że:

Spędziliby czas z rodziną i przyjaciółmi (30%)

Poczytaliby książkę (16%)

Poszliby na krótki spacer (14%)

Zajęliby się domowymi sprawunkami (12%)

Zaczęliby nowe hobby (8%)

Tak więc, zamiast odczuwać strach, niepokój i frustrację, które towarzyszą zapomnieniu hasła, większość z nas wolałaby wykonywać działania, które przyczyniają się do naszego dobrego samopoczucia (zarówno psychicznego, jak i fizycznego). To ma sens.

Jednakże blisko 32% respondentów uważa, że resetowanie hasła wpisuje się w prozę życia, a kolejne 20% twierdzi, że nie można nic zrobić, aby uniknąć konieczności resetowania haseł. Nic bardziej mylnego.

Najprostszy sposób na zarządzanie hasłami

Przez większą część ostatnich dwóch dekad kazano nam formułować skomplikowane hasła, które zawierają losowy ciąg dużych i małych liter wymieszanych z symbolami, ponieważ wówczas hasła będą trudniejsze do złamania. W rezultacie hasła takie jak „KJaerz&53$*647>” stały się Świętym Graalem uwierzytelniania.

Możemy dyskutować nad zaletami dodawania znaków i symboli, ale jedno wiemy na pewno: hasła powinny być długie (zalecamy 17 znaków) i unikalne (nie mogą się powtarzać na różnych kontach). Problemem jest ich zapamiętanie. Silne hasła są praktycznie niemożliwe do zapamiętania, zwłaszcza gdy masz ich wiele.

Na pomoc przychodzi menedżer haseł.

Eksperci uważają menedżery haseł za najbezpieczniejszy sposób ich przechowywania. Oferują one silne szyfrowanie, a dodatkowo wystarczy, że zapamiętasz tylko jedno hasło główne, aby uzyskać dostęp do wszystkich pozostałych.

Ponadto większość menedżerów haseł automatycznie wypełnia pola logowania na stronach i usługach, z których korzystasz, co zapewnia Ci jeszcze większą wygodę.

Jaki jest więc najłatwiejszy sposób na zapamiętanie haseł? Wydaje się, że najłatwiej jest w ogóle nie musieć ich pamiętać.

Wybór bezpiecznych haseł to najlepszy sposób na zapewnienie ochrony Twoich danych. Aby jednak chronić się jeszcze bardziej, pobierz VPN, aby korzystać z Internetu swobodnie i bezpiecznie.