Parmi toutes les options possibles et imaginables, il y a fort à parier que réinitialiser ses mots de passe ne fasse pas partie des premiers choix qui viennent à l’esprit des internautes.

Selon une récente étude menée par ExpressVPN, une personne passe en moyenne 3 minutes et 46 secondes à réinitialiser un mot de passe après chaque oubli.

Si le fait de perdre quelques minutes à cet effet semble anodin (et cela concerne tout le monde), la majorité des personnes interrogées admettent suivre les étapes de la procédure « J’ai oublié mon mot de passe » beaucoup plus souvent qu’elles ne le souhaiteraient.

Pourquoi oublions-nous nos mots de passe ?

Certaines habitudes peuvent vous pousser à oublier vos mots de passe, mais toutes ne sont pas mauvaises :



Définir des mots de passe complexes afin de renforcer la sécurité des comptes .

Se souvenir de nombreux mots de passe utilisés sur diverses plateformes.

Utiliser souvent des identifiants biométriques pour accéder à nos comptes au point d’en oublier nos données initiales d’identification.

Cela fait des dizaines d’années que nous réinitialisons nos mots de passe, et ce besoin n’est certainement pas près de disparaître. Ce processus est toujours un moyen sûr et facile pour les sites web de nous permettre d’accéder à nos comptes lorsque nous oublions nos mots de passe. Cependant, cela signifie que nous perdons plus de temps alors que nos vies évoluent et s’orientent de plus en plus vers le numérique.

Pour mieux comprendre les conséquences liées à la récupération d’un mot de passe oublié, ExpressVPN a interrogé 8 000 personnes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne. L’ensemble de ce panel donne un aperçu de l’utilisation courante des mots de passe, et ce que nous pourrions faire de ce temps s’il n’était pas perdu à cause de mots de passe oubliés.

Les internautes perdent plusieurs heures chaque année à réinitialiser leurs mots de passe

Alors que dans les quatre pays, le temps moyen pour changer un mot de passe était de 3 minutes et 46 secondes, les Français perdent entre 0 et 2 minutes à réinitialiser leurs mots de passe, quand les Américains sont ceux qui prennent le plus de temps (37 % d’entre eux déclarant qu’il leur faut plus de quatre minutes pour changer chaque mot de passe), tandis que 7 % y consacrent plus de 10 minutes.

Concernant la fréquence de changement des mots de passe, nous avons constaté que 53 % des Français interrogés réinitialisent leurs mots de passe au moins une fois par mois. Des résultats similaires sont constatés aux Etats-Unis (52 %) et au Royaume-Uni (50 %). En revanche, les Allemands semblent oublier moins souvent leurs mots de passe, puisque seuls 35 % d’entre eux les réinitialisent au moins une fois par mois.

Parmi les personnes interrogées en France, 18 % déclarent réinitialiser leurs mots de passe plus d’une fois par semaine, et 6 % admettent le faire au moins une fois par jour. Ce dernier chiffre représente un total impressionnant de 19 heures et 46 minutes par an pour une personne.

Pire encore, 3 % des Français admettent devoir réinitialiser leurs mots de passe oubliés plus de quatre fois par jour !

Les mots de passe oubliés le plus souvent : les comptes bancaires

Vous devez effectuer un transfert d’argent urgent en ligne… Vous allumez votre ordinateur portable, puis vous vous installez, prêt à vous connecter à votre compte bancaire. Sauf que vous n’y arrivez pas. Cela fait tellement longtemps que vous ne vous êtes pas connecté à votre compte que vous avez complètement oublié les identifiants.

Pour la majorité des personnes interrogées dans les quatre pays sondés, cette situation semble très familière. Près de 30 % d’entre elles citent les services bancaires en ligne comme le type de sites web ou d’applications dont elles oublient le plus souvent le mot de passe de connexion, avant les réseaux sociaux (24 %), les sites e-commerce (16 %), les sites et applications utilitaires (9 %) et les jeux en ligne (8 %).

Il est intéressant de noter que seulement 7 % des personnes interrogées indiquent que les comptes professionnels sont ceux qu’elles doivent réinitialiser le plus souvent. Cela s’explique probablement par le fait que les utilisateurs doivent se connecter fréquemment à leurs comptes professionnels, empêchant ainsi l’oubli de leurs mots de passe. Une autre raison possible est l’utilisation courante de gestionnaires de mots de passe ou de services d’authentification centralisés dans les entreprises permettant aux utilisateurs d’accéder à de nombreux comptes en se souvenant d’un seul mot de passe.

Dès lors, que fait-on lorsque l’on oublie un mot de passe ?

Récupération des mots de passe & gestion des situations résultant de l’oubli

Si les mots de passe sont oubliés facilement, plus des trois quarts des personnes interrogées sont sûres de connaître la réponse aux questions de sécurité qu’elles avaient préalablement définies. Quoi qu’il en soit, il existe de nombreux autres défis que les utilisateurs doivent relever lorsqu’ils oublient leurs mots de passe.

Plus de 65 % des personnes interrogées en France révèlent avoir été privées de l’accès à leurs comptes après avoir saisi un mot de passe incorrect. Cela peut avoir différentes significations selon le compte : attendre un certain temps avant d’être autorisé à réessayer de rentrer un mot de passe ; être obligé de réinitialiser les identifiants ; devoir contacter le service client par d’autres moyens tels que le téléphone ou l’e-mail.

La procédure à suivre n’est pas toujours évidente. Au total, 9 % des personnes interrogées en France déclarent avoir demandé de l’aide à un ami, 16 % à un membre de leur famille et 12 % à un représentant du service client lorsqu’elles avaient oublié un mot de passe.

Lorsqu’ils parviennent à réinitialiser leurs mots de passe oubliés, les Français sont les plus pragmatiques et préfèrent adopter une méthode mnémotechnique plus simple consistant à apporter une modification mineure à leurs mots de passe originaux lors de la réinitialisation. Par contre, plus de 40 % des personnes interrogées aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Allemagne déclarent créer manuellement un mot de passe entièrement nouveau et unique ou à l’aide d’un générateur de mots de passe aléatoires, étant la meilleure pratique.

Bien qu’il soit fortement recommandé de ne jamais réutiliser les mots de passe, 16 % des Allemands, 12 % des Français et plus de 10 % des Américains et des Britanniques admettent réutiliser le mot de passe d’un autre compte pour réinitialiser un mot de passe oublié.

La réinitialisation d’un mot de passe est une frustration majeure

Qu’y a-t-il de plus frustrant que de devoir constamment réinitialiser un mot de passe ? Pour les Américains, les Britanniques et les Français qui ont participé à l’enquête, il n’y a quasiment pas grand chose.

La plupart des personnes interrogées (35 %) mentionnent la lenteur de la connexion internet comme la seule difficulté qu’elles considèrent plus agaçante que l’oubli d’un mot de passe en ligne. Cette frustration est suivie par la réinitialisation d’un mot de passe et voir s’afficher l’information qu’il ne doit pas être le même que la précédent (25 %).

La majorité des participants français mentionnent seulement une connexion internet lente (35 %) comme étant plus frustrante qu’un oubli de mot de passe en ligne (28 %). Suivent ensuite à égalité la perte de leurs clés de voiture (28 %), puis les embouteillages (19 %).

La plupart d’entre nous n’aiment pas les activités qui nous font perdre du temps. En effet, nous savons par nature que ce temps pourrait être mieux utilisé autrement. Mais pour quoi faire exactement ?

Du temps mieux utilisé

Nous avons demandé aux personnes interrogées ce qu’elles feraient durant le temps qu’il leur faudrait pour réinitialiser leurs mots de passe. La majorité des Français ont répondu qu’ils préféreraient :



Passer du temps avec leur famille et leurs amis ( 32 %)

Lire un livre (15 %)

Faire une petite promenade (13 %)

Organiser leur vie quotidienne (8 %)

S’essayer à un nouveau passe-temps (11 %)

Ainsi, au lieu de ressentir la peur, l’anxiété et la frustration qui accompagnent l’oubli d’un mot de passe, la plupart d’entre nous préféreraient participer à des activités qui contribuent à notre bien-être mental et physique. C’est logique.

Quel est le seul bémol ? Près de 31 % des personnes interrogées estiment que la réinitialisation d’un mot de passe fait partie de la vie quotidienne, tandis que 17 % pensent qu’il n’y a rien à faire pour éviter de réinitialiser nos mots de passe. Pourtant, c’est loin d’être le cas.

Le moyen le plus simple de mémoriser vos mots de passe

Pendant les deux dernières décennies, on nous a répété qu’il fallait créer des mots de passe complexes contenant une combinaison aléatoire de majuscules, de minuscules et de symboles, car ils seraient plus difficiles à décrypter. C’est ainsi que des mots de passe comme KJaerz&53$*647> sont devenus le Saint Graal de l’authentification.

On peut débattre des avantages des symboles et se demander si quatre mots communs aléatoires comme correct horse battery staple (correct cheval batterie agrafe) est une bonne combinaison ? mais une chose est sûre : les mots de passe doivent être longs (nous recommandons 17 caractères) et uniques (ils ne doivent pas être identiques. Ils doivent être différents d’un compte à l’autre). Le problème est de s’en souvenir. Les mots de passe sécurisés sont pratiquement impossibles à retenir, surtout si vous en avez plusieurs.

En savoir plus sur les gestionnaires de mots de passe !

Non seulement les experts considèrent les gestionnaires de mots de passe comme le moyen le plus fiable pour sauvegarder les mots de passe grâce à un système de chiffrement avancé, mais l’utilisation de tels programmes vous permet de ne retenir qu’un seul mot de passe principal, qui vous donnera accès à tous vos autres mots de passe.

La plupart des gestionnaires de mots de passe vous aident à saisir automatiquement les données de connexion pour accéder aux sites et services que vous utilisez, ce qui est plus pratique.

Finalement, quel est le moyen le plus simple de se souvenir de ses mots de passe ? Il semble que la réponse soit de ne pas avoir à s’en souvenir du tout.

Garder des mots de passe compliqués est un élément clé pour assurer la sécurité protection de vos informations. Pour une sécurité optimale, nous recommandons l’utilisation d’un VPN.