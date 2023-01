Wir haben 4 Millionen aktive Abonnenten erreicht!

Seit der Gründung von ExpressVPN im Jahr 2009 ist es erfreulich zu beobachten, wie unsere Nutzerzahlen wachsen. Der stetige Anstieg ist das beste Feedback dafür, dass wir etwas richtig machen. Vor Kurzem haben wir einen neuen Meilenstein erreicht und die Marke von 4 Millionen aktiven Abonnenten überschritten.

Für uns ist das ein Anlass zum Feiern. In diesem Augenblick gibt es mehr als 4 Millionen Menschen, die unseren Dienst nutzen können, um mehr Privatsphäre und uneingeschränkten Zugang zum Internet zu erhalten. Das sind 4 Millionen, die mit weniger Sorgen und mehr Freude online gehen können.

Wir feiern unsere Kunden. Aber wer sind sie? Wir kennen Ihre Namen, wir wissen, dass Sie aus 180 Ländern auf der ganzen Welt kommen – aber viel mehr wissen wir nicht. Wir haben (aufgrund von Marktforschung) eine Vorstellung davon, warum Sie unser VPN nutzen, aber wir sind stolz darauf, dass wir so gut wie nichts über die einzelnen Nutzer wissen.

Alles, was wir wissen, ist, dass sie die Möglichkeit haben, sicherer im Internet zu surfen, zu streamen, zu spielen, zu kommunizieren und einzukaufen, und dass diese Sicherheit mit nur einem Tastendruck zu erreichen ist. Wenn Sie zu unseren Abonnenten gehören, danken wir Ihnen, dass Sie sich für uns entschieden haben, und wir werden weiter daran arbeiten, unsere Produkte zu Ihrem Schutz noch besser zu machen.

Wie sehen 4 Millionen aus?

Es kann schwierig sein, eine so große Zahl wie 4 Millionen vollständig zu erfassen. Hier haben wir noch einige Funfacts für Sie, damit Sie sich ein besseres Bild machen können.

Kroatien hat etwa 4 Millionen Einwohner, ebenso wie die Städte Los Angeles, Berlin und Taipeh.

Jedes Jahr werden in der EU etwa 4 Millionen Babys geboren. Die Zahl in den USA liegt darunter, aber nicht weit davon entfernt.

Man braucht etwa 4 Millionen Tropfen Wasser, um eine durchschnittliche Badewanne zu füllen. Dies gilt allerdings nur, wenn man sie bis zum Rand füllt, was im Allgemeinen nicht der Fall ist.

Im Jahr 2009 wurden mehr als 4 Millionen Dominosteine auf einmal umgestoßen – und damit wurde ein Weltrekord aufgestellt. Dies geschah am Domino Day, einem jährlichen Festival, das von 1998 bis 2009 organisiert wurde und bei dem Teams zusammenarbeiteten, um eine solche Meisterleistung zu vollbringen.

Die koreanische Boyband BTS erhielt in nur 13 Stunden 4 Millionen „Likes“ für ihren ersten TikTok-Post. Ihr Album Map of the Soul ist mit über 4 Millionen verkauften Exemplaren zugleich das meistverkaufte Album in Südkorea.

Das größte Passagierflugzeug, der Airbus A380, besteht aus etwa 4 Millionen Flugzeugteilen. Diese Zahl ist mit anderen großen Verkehrsflugzeugen vergleichbar.

Sagittarius A*, ein supermassereiches Schwarzes Loch im Zentrum der Milchstraße, ist 4 Millionen Mal so groß wie die Sonne. An unserem Himmel befindet es sich in Richtung des Sternbilds Schütze (Sagittarius).

Etwa 4 Millionen Menschen besuchen jedes Jahr den Yosemite-Nationalpark in den USA. Die Zahlen sind seit 2020 aufgrund der Einschränkungen im Zusammenhang mit Covid-19 deutlich zurückgegangen.

Wir machen weiter

Natürlich haben wir die nächste Million im Visier, während wir uns darauf konzentrieren, dass jeder einzelne Aspekt unserer Produkte auf erstklassigem Niveau bleibt. Dazu gehört die Instandhaltung des unserer Meinung nach sichersten VPNs auf dem Markt (mit einem Bug-Bounty-Programm in Höhe von 100.000 Dollar, die bis jetzt noch niemand eingefordert hat), die Sicherstellung eines reibungslosen Streamingerlebnisses für unsere Nutzer, die Entwicklung nützlicher neuer Funktionen und sogar die Herstellung unserer eigenen Hardware, während auch weiterhin alles einfach zu bedienen bleibt.

Wir können es unseren Abonnenten gar nicht oft genug sagen: Vielen Dank, dass Sie uns Ihre Cybersicherheit anvertrauen und Teil unseres Erfolgs ausmachen.