Desde a fundação da ExpressVPN em 2009, tem sido gratificante ver o nosso número de usuários crescer; o aumento constante é o melhor feedback de que estamos fazendo algo certo. Recentemente, atingimos um novo marco, ultrapassando 4 milhões de assinantes ativos.

Para nós, é uma ocasião que merece ser comemorada. Neste preciso momento, há mais de 4 milhões de pessoas que podem usar nosso serviço para aumentar sua privacidade e acessar a internet em sua totalidade. São 4 milhões de pessoas que podem ficar online com menos preocupações e maior satisfação.

Nós celebramos os nossos clientes. Mas quem são eles? Conhecemos seus nomes, sabemos que vêm de 180 países ao redor do mundo — mas não muito mais do que isto. Temos uma ideia do porquê você usa nossa VPN (através de pesquisa de mercado), mas temos orgulho em saber quase nada sobre os usuários individualmente.

Tudo o que sabemos é que eles têm a opção de navegar, assistir, jogar, fazer compras e se comunicar online com mais segurança e que alcançar esta segurança é tão fácil quanto tocar um botão. Se você é um de nossos assinantes, agradecemos por nos escolher e continuaremos trabalhando para tornar nossos produtos ainda melhores para sua proteção.

Como são 4 milhões de pessoas?

Pode ser difícil imaginar um número tão grande quanto 4 milhões. Aqui estão alguns fatos mais divertidos para se ter uma noção — ou confundir ainda mais sua mente.

A Croácia tem uma população de cerca de 4 milhões de habitantes, assim como as cidades de Los Angeles, Berlim e Taipei.

Cerca de 4 milhões de bebês nascem a cada ano na U.E. O número nos E.U.A. é mais baixo, mas não muito distante.

São necessárias, em média, cerca de 4 milhões de gotas de água para encher uma banheira. Isto se você a encher até a borda, o que geralmente não acontece.

Em 2009, mais de 4 milhões de dominós foram derrubados de uma só vez, estabelecendo um recorde mundial. Isto aconteceu no Domino Day, um festival anual organizado de 1998 a 2009, no qual as equipes trabalharam juntas na tentativa de realizar essa proeza.

A boy band coreana BTS recebeu 4 milhões de “likes” na sua primeira postagem no TikTok em apenas 13 horas. O álbum Map of the Soul da banda é também o álbum mais vendido na Coreia do Sul, com mais de 4 milhões de unidades vendidas.

Existem aproximadamente 4 milhões de peças em um Airbus A380, a maior aeronave de passageiros. O número é parecido para outros grandes jatos comerciais.

Sagitário A*, um buraco negro gigantesco no centro da Via Láctea, corresponde a 4 milhões de vezes a massa do sol. Em nosso céu, ele está localizado na direção da constelação de Sagitário.

A cada ano, cerca de 4 milhões de pessoas visitam o Parque Nacional Yosemite dos E.U.A. Os números caíram significativamente desde 2020 devido às restrições relacionadas à Covid-19.

Sempre em frente

É claro que temos como meta o próximo milhão, pois nos concentramos em manter cada aspecto de nossos produtos como melhores da categoria. Isso inclui manter o que consideramos ser a VPN mais segura (com uma recompensa de US$ 100.000 por bug, que ainda não foi reivindicada), adicionando novos recursos úteis e até mesmo fazendo nosso próprio hardware, tudo isso enquanto mantemos tudo fácil de usar.

Não poderíamos dizer isso o suficiente para os nossos assinantes: Obrigado por nos confiar a sua cibersegurança e por fazer parte do nosso sucesso.