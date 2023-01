Nous avons atteint les 4 millions d’utilisateurs actifs !

Depuis la création d’ExpressVPN en 2009, il a été gratifiant de voir le nombre d’utilisateurs augmenter; l’augmentation constante est le meilleur moyen pour nous de savoir que nous faisons quelque chose de bien. Nous avons récemment atteint une étape majeure en dépassant les 4 millions d’utilisateurs actifs.

Pour nous, il s’agit d’une occasion à célébrer. En ce moment, il y a plus de 4 millions de personnes qui peuvent utiliser notre service pour améliorer leur niveau de confidentialité et accéder à internet sans restrictions. Il s’agit ainsi de 4 millions de personnes qui peuvent aller en ligne avec plus de quiétude et profiter d’une meilleure expérience de navigation.

Nous célébrons nos utilisateurs. Mais, qui sont-ils ? Nous connaissons vos noms, nous savons que vous venez de 180 pays à travers le monde – mais rien de plus. Nous avons une idée de la raison pour laquelle vous utilisez notre VPN (à travers des études de marché), mais nous sommes fiers d’affirmer que nous ne connaissons presque rien de nos utilisateurs individuels.

Tout ce que nous savons, c’est qu’ils ont l’option de naviguer, de streamer, de faire du gaming, de faire des achats et de communiquer en ligne avec plus de sécurité, et jouir de cette sécurité est aussi facile que de cliquer sur un bouton. Si vous faites partie de nos abonnés, nous vous remercions de nous avoir choisi, et nous continuerons de travailler afin de rendre nos produits encore meilleurs pour votre protection.

4 millions – c’est quoi ?

Il peut être difficile de s’imaginer ce qu’un chiffre aussi grand que 4 millions peut représenter. Voici quelques faits qui vous donneront plus de contexte.

La Croatie a une population d’environ 4 millions de personnes, tout comme les villes de Los Angeles, de Berlin et de Taipei.

4 millions de bébés naissent tous les ans dans l’Union Européenne. Le chiffre est moins élevé aux États-Unis mais n’est pas très éloigné.

Il faut environ 4 millions de gouttes d’eau pour remplir une baignoire de taille moyenne. C’est le cas, uniquement si vous faites un remplissage à ras bord, ce que généralement personne ne fait.

En 2009, plus de 4 millions de dominos ont été renversés en une fois, ce qui a été un record mondial. Cela s’est passé le jour du “Domino Day”, un festival annuel organisé de 1998 à 2009, durant lequel des équipes travaillent ensemble pour atteindre un tel exploit.

Le groupe de musique coréen BTS a reçu 4 millions de “likes” en 13 heures sur leur première publication TikTok. L’album “Map of the soul” du groupe est également n° 1 des ventes d’album musical en Corée, avec plus de 4 millions d’unités vendus.

Il y a environ 4 millions de pièces détachées dans l’avion Airbus A380, le plus grand avion commercial existant. Ce chiffre est comparable pour d’autres grands jets commerciaux.

Sagittaire A*, un trou noir supermassif située au centre de la voie lactée représente 4 millions de fois la masse du soleil. Dans notre ciel, il est localisé en direction de la constellation du Sagittaire.

Environ 4 millions de personnes visitent le parc national Yosemite chaque année aux États-Unis. Ce chiffre a baissé de manière significative depuis 2020 en raison des restrictions liées au Covid-19.

Nous continuons d’avancer

Naturellement, nous avons pour ambition d’atteindre le prochain million. En effet, nous nous efforçons de faire en sorte que chaque aspect de notre produit soit le meilleur de sa catégorie. Cela inclut le maintien de ce que nous considérons être le VPN le plus sécurisé du marché (avec une prime aux bug de 100,000 $ qui n’a pas encore été réclamée), assurant que nos utilisateurs puissent regarder du streaming en toute fluidité, ajoutant de nouvelles fonctionnalités utiles, voire jusqu’à concevoir notre propre matériel informatique, tout en faisant en sorte que tout soit facile d’utilisation.

Nous ne pourrons jamais assez le dire à nos utilisateurs : Merci de nous faire confiance pour votre sécurité en ligne et merci de faire partie de notre succès.