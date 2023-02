We hebben vier miljoen actieve gebruikers bereikt!

Sinds de oprichting van ExpressVPN in 2009 heeft het ons veel voldoening gegeven om te zien hoe het aantal van onze gebruikers toenam; de gestage groei is de beste feedback dat we iets goed doen. Onlangs hebben we een nieuwe mijlpaal bereikt: we hebben nu meer dan vier miljoen actieve abonnees.

Wij vinden dat dit iets is om te vieren. Precies op dit moment zijn er meer dan vier miljoen mensen die onze dienst kunnen gebruiken om hun privacy te verhogen en toegang te krijgen tot het volledige internet. Dat is vier miljoen mensen die met minder zorgen en meer plezier online kunnen gaan.

Wij vieren onze klanten. Maar wie zijn dat? We weten hoe jullie heten en we weten dat jullie afkomstig zijn uit 180 landen overal ter wereld — maar verder niet veel. We hebben een vermoeden waarom je onze VPN gebruikt (we doen marktonderzoek) maar we zijn er trots op dat we bijna niets weten over onze individuele gebruikers.

We weten alleen dat ze de mogelijkheid hebben om veiliger online te browsen, streamen, gamen, winkelen en communiceren, en dat ze om die veiligheid te krijgen alleen maar op één knop hoeven te drukken. Als jij een van onze abonnees bent, willen we je bedanken dat je voor ons hebt gekozen, en blijven we werken om onze producten voor jouw bescherming nog verder te verbeteren.

Hoe ziet vier miljoen eruit?

Het kan lastig zijn om je een getal met de grootte van vier miljoen voor te stellen. Hier volgen een paar wetenswaardigheden om je van een beetje context te voorzien — of om je nog meer in verwarring te brengen.

Kroatië heeft ongeveer vier miljoen inwoners, evenals de steden Los Angeles, Berlijn en Taipei.

In de EU worden elk jaar ongeveer vier miljoen baby’s geboren. In de VS iets minder maar het scheelt niet veel.

Er zijn ongeveer vier miljoen waterdruppels nodig om een gemiddelde badkuip te vullen. Maar alleen als je het helemaal tot de rand vult, en dat doet bijna niemand.

In 2009 zijn er in een keer meer dan vier miljoen dominostenen omgevallen en dat was een wereldrecord. Dit gebeurde op Domino Day, een festiviteit die tussen 1998 en 2009 elk jaar werd georganiseerd, en waar teams samenwerkten om dat record te halen.

De Koreaanse boyband BTS heeft in slechts dertien uur vier miljoen likes gescoord op hun allereerste TikTokpost. Het album van de band Map of the Soul is ook het bestverkochte album in Zuid-Korea; er zijn meer dan vier miljoen exemplaren verkocht.

Er zijn ongeveer vier miljoen onderdelen nodig voor een Airbus A380, het grootste passagiersvliegtuig ter wereld. Dit aantal is te vergelijken met andere grote commerciële vliegtuigen.

Sagittarius A*, een supermassief zwart gat in het centrum van de melkweg, is vier miljoen keer de massa van de zon. In onze hemel bevindt het zich in de richting van het sterrenbeeld Boogschutter.

Elk jaar bezoeken ongeveer vier miljoen mensen het Yosemite National Park in de VS. Door beperkingen wegens Covid-19 is dit aantal sinds 2020 aanzienlijk achteruit gegaan.

Blijven doorgaan

Natuurlijk hebben we onze zinnen gezet op het volgende miljoen, terwijl we ons richten op het handhaven van elk aspect van onze producten de beste in zijn klasse te houden. Dat omvat het onderhouden van wat wij beschouwen als de veiligste VPN die er bestaat (met een $100,000 bug bounty die nog moet worden opgeëist), ervoor te zorgen dat onze gebruikers prettig kunnen streamen, het toevoegen van nuttige functies, zelfs het ontwikkelen van onze eigen hardware, en alles tegelijkertijd heel makkelijk in het gebruik te houden.

We kunnen het onze abonnees niet vaak genoeg zeggen: bedankt dat je je cybersecurity aan ons toevertrouwt en deel uitmaakt van ons succes.