Aircove'la tanışın
Güvenlik uzmanları tarafından geliştirilen Aircove, ExpressVPN'in yerleşik VPN'li Wi-Fi 6 yönlendirici serisidir.* Herhangi bir yönlendirici internet erişimi sağlayabilirken, Aircove serimiz bir adım daha ileri gider: ExpressVPN'in tüm avantajlarını ağınızdaki her şeye anında getirir. —akıllı ev aletleri ve izleme aletleri dahil. Bağlıysa, korunuyordur.
*VPN özellikleri için aktif bir ExpressVPN aboneliği gereklidir; yeni kullanıcılar için 30 günlük ücretsiz deneme süresi mevcuttur.
Yeni
Aircove Go
Daha küçük alanlar ve seyahat için
Otel, tatil evi veya küçük apartman dairesi; nerede olursanız olun, cep boyutundaki VPN yönlendiricimizle tüm cihazlarınızı korumak bundan daha kolay olamazdı.
Aircove
Orta büyüklükteki evler ve ofisler için
En önemli yerde, yani evinizde iç huzurun tadını çıkarın. Aircove, ailenizin tüm cihazlarını, hatta evcil hayvan kameranızı ve akıllı kapı zilinizi bile korumanın en iyi yoludur.
Aircove farkını yaşayın
Cihaz grupları
Cihazlarınızı, her birinin kendi konumu ve ayarları olacak şekilde gruplar halinde sıralayın.
Gelişmiş koruma
İzleyicileri, kötü amaçlı siteleri ve sinir bozucu reklamları engelleyin.
Ebeveyn kontrolleri
İnternet erişimi için zamanları ayarlayın ve yetişkinlere yönelik içeriği engelleyin.
Her şeyde VPN
Her cihazı, hatta normalde VPN çalıştıramayan cihazları bile koruyun.
Misari Wi-Fi Ağı
Yalnızca misafirler için ayrı bir Wi-Fi ağı oluşturarak Wi-Fi'ınızı güvenli bir şekilde paylaşın.
Gelişmiş özellikler
WPA3 Wi-Fi güvenliği, dinamik DNS, port yönlendirme ve Lightway Passthrough.
… ve çok daha fazlasını görün. Aircove'un nasıl çalıştığını okuyun.
Aircove ailesiyle tanışın
Kişisel koruma balonunuz
VPN güvenliğinin karmaşık olması gerekmez. Aircove çalışırken, tüm Wi-Fi ağınız koruma altındadır - ve arkadaşlarınız ve aileniz VPN'inizi paylaşabilir! Çünkü Aircove, ExpressVPN'e tek bir abonelikle aynı anda bağlanabilen sekiz cihazdan biri olarak sayılır.
Hatta yalnızca misafirler için ayrı bir Wi-Fi ağı oluşturabilirsiniz. Gizliliğinizi korumak amacıyla, bu misafir ağına bağlı olan cihazlar ana ağınızdaki diğer cihazlar ile iletişim kuramaz. Ancak yine de ExpressVPN'in tüm korumalarından faydalanabilirler!
Aircove size hangi cihazların hangi VPN sunucusu konumuna bağlanacağı veya VPN'e ya da internete bağlı olup olmayacağı üzerinde tam kontrol sağlar. Ve gelişmiş koruma özellikleri ile, ebeveyn kontrolleri ayarlayabilir ve böylece ailenizi kötü amaçlı ve müstehcen içeriklerden koruyabilirsiniz.
Her aile için esneklik
Tüm cihazlarınız için en fazla beş grup oluşturun. Aileniz veya arkadaşlarınız için bir grup, tüm izleme cihazlarınız için bir grup veya yalnızca sizin için bir grup. Aynı anda en fazla beş farklı VPN konumuna bağlanabilirsiniz ve bir grubun konumunu değiştirmek diğer bağlantılarınızı kesintiye uğratmaz.
Her grup için bir VPN konumu ayarlayın veya şunu seçin:
Ağ koşullarına göre sizin için en iyi konumu seçen Akıllı Konum
VPN yok, bir cihazın internete bağlanmasını istediğinizde ancak VPN kullanmadığınızda
İnternet yok, Bireysel cihazların internete erişmesini engellemek istediğinizde
Varsa hangi gelişmiş koruma ayarları uygulanacak
Sorunsuz bağlantı
Aircove Go'nun özel Wi-Fi bağlantısı özelliği, internete başka bir Wi-Fi ağı üzerinden bağlanmanıza olanak tanır. Böylece her yeni otel odasında, kiralık tatil evinde veya ortak çalışma alanında Ethernet kablonuz olmadan kolayca bağlanabilirsiniz. Aircove Go USB-C ile çalıştığı için, bir fiş azalacak demektir.
Hangi Aircove'u almalısınız?
Seçim yapmanıza yardımcı olacak Aircove Go ve Aircove karşılaştırmasına genel bakış. Tüm özellikleri görün.
EN İYİSİ
Daha küçük evler, oteller, kiralık tatil yerleri, karavanlar ve ortak çalışma alanları
Wİ-Fİ STANDARDI
Çift bantlı Wi-Fi 6
KAPSAMI
~70 m2 ~750 ft²
ETHERNET BAĞLANTISI
3 gigabit portlar
Wi-Fi Link
MAKSİMUM VPN HIZI
330 Mbps
AĞIRLIK
250 gram
EN İYİSİ
Orta büyüklükteki evler, apartmanlar ve ofisler
Wİ-Fİ STANDARDI
Çift bantlı Wi-Fi 6
KAPSAMI
~150 m2 ~1,600 ft²
ETHERNET BAĞLANTISI
5 gigabit portlar
Wi-Fi Link
MAKSİMUM VPN HIZI
330 Mbps
AĞIRLIK
450 gram
Daha küçük evler, oteller, kiralık tatil yerleri, karavanlar ve ortak çalışma alanları
Orta büyüklükteki evler, apartmanlar ve ofisler
Çift bantlı Wi-Fi 6
~70 m2 ~750 ft²
~150 m2 ~1,600 ft²
3 gigabit portlar
5 gigabit portlar
Evet
Hayır
330 Mbps
250 gram
450 gram
^Menzil ve performans aynı zamanda internet servis sağlayıcınıza, cihaz kullanımınıza, ev düzeninize, inşaat malzemelerinize, engellere ve diğer faktörlere de bağlıdır.
*İnternete Ethernet kablosu kullanmak yerine başka bir Wi-Fi ağı üzerinden bağlanmanızı sağlayan bir özel Aircove Go özelliği.
İnsanlar Aircove'u seviyor
"...Çok sayıda cihazınız varsa mükemmel seçenek çünkü istediğiniz sayıda cihazı aynı anda VPN'e bağlayabilirsiniz."
- CNET
"Evdeki cihazlarınızın gizliliği konusunda endişeleriniz varsa bu akıllıca bir alışveriştir."
- 9to5Mac
"Kurulumu son derece kolay, birkaç dakika içinde kullanmaya başlayabiliyorsunuz ki bu da çok iyi bir değer."
"Artık ailem için kendi kişisel güvenliğimden vazgeçme konusunda endişelenmeme gerek yok."
- Stephan, Aircove kullanıcısı
"ExpressVPN Aircove, yönlendiricinin hızı, kurulum kolaylığı ve güvenliği açısından en iyi seçimimizdir."
- ZDNET
"Tak ve çalıştır gerçekten doğru kelime."
- Devon, Aircove kullanıcısı
"Yeni bir VPN yönlendirici türü. ... Hayranların favorisi olduğunu hayal edebiliyorum."
"Bağladığınız her cihazı koruyan harika bir yönlendirici arıyorsanız Aircove son derece kullanıcı dostu bir seçenek."
Bazı zamanlar uzman sitelere bizi müşterilere önermeleri için ücret ödüyoruz ve müşteri yorumları en çok memnun kalan müşterilerimiz arasından seçilmektedir.
SSS
Aircove, yerleşik VPN korumasıyla tamamlanmış öncü VPN yönlendirici serimizdir. Kutudan çıktığı gibi ExpressVPN'e bağlanmak üzere tasarlanmış ilk ve tek kablosuz internet yönlendiricisi olarak Aircove'u 2022'nin sonlarında piyasaya sürdük. 2024 yılında, Aircove ile aynı VPN entegrasyonuna sahip, ancak artık daha fazla taşınabilirlik ve yeni özel özelliklere sahip bir seyahat Wi-Fi yönlendiricisi olan Aircove Go'yu tanıttık.
Aircove serisi, VPN desteğinin yanı sıra yerleşik gelişmiş koruma özellikleriile de geliyor: Threat Manager, bir reklam engelleyici ve ebeveyn denetimleri. Bunlar, nerede olursanız olun, kullanımı kolay tek bir yönlendiriciyle her zaman açık koruma sağlayarak VPN ile sorunsuz çalışacak şekilde tasarlanmıştır.
Herhangi bir yönlendirici internet erişimi sağlayabilirken, Aircove VPN yönlendirici serimiz daha da ileri gidiyor: ExpressVPN'in tüm avantajlarını ağınızdaki her şeye anında getiriyor. Bağlıysa, korunuyordur. İstemiyorsanız ExpressVPN'i başka bir cihaza yüklemenize gerek yoktur.
Aircove ayrıca güvenlik ön planda tutularak inşa edilmiştir. Siber güvenlik firması Cure53 tarafından gerçekleştirilen bir denetim, ev VPN yönlendiricimiz Aircove'un güçlü bir güvenlik seviyesine sahip olduğunu doğruladı.
Aircove ve Aircove Go'yu ExpressVPN üzerinden veya aşağıda listelenen ülkelerdeki Amazon sitesinden satın alabilirsiniz.
Avustralya
Avusturya
Belçika
Bulgaristan
Kanada
Hırvatistan
Kıbrıs
Çekya
Danimarka
Estonya
Fransa
Finlandiya
Almanya
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İtalya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Malta
Hollanda
Yeni Zelanda (yalnızca ExpressVPN üzerinden)
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Sırbistan
Slovakya
Slovenya
İspanya
İsveç
İsviçre (yalnızca ExpressVPN üzerinden)
Birleşik Krallık
ABD
Amazon ve ExpressVPN mağazasında, Aircove ve Aircove Go için birçok ürün bulabilirsiniz. Bölgelere özel düzenlemeler nedeniyle, Kuzey Amerika içindeki ve dışındaki müşteriler için ayrı listeler bulunmaktadır ancak özellik olarak aynıdırlar.
Aircove ve Aircove Go, ExpressVPN önceden yüklenmiş olarak gelse de, VPN avantajlarından yararlanmak istiyorsanız yönlendiricinizi devam eden bir abonelikle etkinleştirmeniz gerekir. Yeni bir ExpressVPN kullanıcısıysanız, satın aldığınız yönlendiriciyle birlikte 30 günlük ücretsiz ExpressVPN denemesinden yararlanacaksınız.
Ancak etkin bir ExpressVPN aboneliği olmasa bile yönlendiriciniz standart Wi-Fi ve ağ işlevlerini yerine getirmeye devam edecek ve gelişmiş koruma özellikleri normal şekilde çalışacaktır.
Threat Manager'i, reklam engelleyiciyi veya ebeveyn denetimlerini kullanmak için ayrı bir aboneliğe ihtiyacım var mı?
Hayır, bu özellikler Aircove veya Aircove Go yönlendiricinize dahildir.
Aircove/Aircove Go'nun Threat Manager'ini, reklam engelleyicisini ve ebeveyn denetimlerini VPN olmadan kullanabilir miyim?
Evet, bu özellikler VPN ile veya VPN olmadan kullanılabilir.
Taşınabilir/seyahat VPN yönlendiricisi, VPN bağlantısını destekleyecek şekilde önceden yapılandırılmış, kompakt ve seyahat dostu bir cihazdır.
Hareket halindeyken internet bağlantılarının güvenliğini ve gizliliğini geliştirmek isteyen kullanıcılar için, özellikle oteller, havaalanları, kafeler ve diğer kamusal alanlardaki herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlanırken, taşınabilir/seyahat VPN yönlendiricisi şarttır.
VPN korumasına ihtiyaç duyan birden fazla cihazınız varsa, Aircove Go gibi yerleşik VPN'li taşınabilir bir Wi-Fi yönlendirici yararlı olabilir çünkü VPN'i tek tek cihazlarda yapılandırmak yerine birden fazla cihazı aynı anda VPN'e bağlayabilirsiniz. Taşınabilir bir VPN yönlendirici ayrıca bağlantınıza ekstra bir güvenlik katmanı ekleyerek sizi potansiyel olarak güvenli olmayan herkese açık Wi-Fi ağlarından korur.
Taşınabilir bir VPN yönlendiriciniz olduğunda, tüm cihazlarınız ağı otomatik olarak hatırlayacak ve yeniden katılacaktır. Yani her yeni otel odasında, kiralık tatil yerleri veya ortak çalışma alanında, yalnızca VPN yönlendiricinizi bağlamanız yeterlidir; sahip olduğunuz diğer tüm cihazlar, ayrıca oturum açmanıza gerek kalmadan bağlanır.
Evet, otellerde ve tatil evlerinde herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlanırken taşınabilir bir VPN yönlendirici kullanılması önerilir.
Otellerdeki herkese açık Wi-Fi ağları daha az güvenli olabilir ve bu da verilerinizi bilgisayar korsanlığı veya gözetleme gibi potansiyel tehditlere karşı savunmasız hale getirebilir. Bir VPN yönlendirici internet bağlantınızı şifreler ve IP adresinizi maskeleyerek otelin ağ yöneticileri gibi üçüncü tarafların çevrimiçi etkinliğinizi izlemesini veya gözetlemesini engeller.
VPN'e ayrı bir uygulama aracılığıyla bağlanmak yerine VPN yönlendirici kullanmak, bağlı tüm cihazlarınızın anında ve otomatik olarak güvenliğini sağlamanıza olanak tanır. Bu size seyahat ederken işinize yarayabilecek benzersiz bir rahatlık sağlar!
Kurulum talimatları kullandığınız yönlendiriciye ve VPN hizmetine göre değişiklik gösterir ancak genel olarak Aircove Go gibi VPN bağlantılarını destekleyen bir seyahat yönlendiricisinin yanı sıra yönlendirici bağlantılarını destekleyen bir VPN hizmetine abone olmanız gerekir.
Evet, Aircove'u evinizde kullanıyorsanız internete bağlanmak için bir İSS'ye ihtiyacınız olacaktır. İSS'niz evinizin internete erişimini sağlarken Aircove internet erişimini tüm bağlı cihazlarınıza dağıtır.
Bunların içeriğine erişmek istiyorsanız, evet. Aircove ve Aircove Go herhangi bir video hesabıyla birlikte gelmez; dolayısıyla Netflix, HBO, Hulu, Prime Video veya başka herhangi bir ücretli video hizmetine aboneliğiniz yoksa ayrı olarak kaydolmanız gerekir.
Hayır, Aircove/Aircove Go, tüm kablosuz trafiğin ve isteklerin tek bir erişim noktasından geçtiği bir yönlendiricidir. Mevcut bir ağ sisteminiz varsa Aircove/Aircove Go, bir VPN ile korumak istediğiniz en yüksek cihaz konsantrasyonuna sahip düğümlerden birine bağlanabilir.
Testlerimizde Aircove/Aircove Go'nun yüksek performanslı dört çekirdekli CPU'su, VPN bağlantısı kesildiğinde Ethernet üzerinden 910 Mbps'ye ve Wi-Fi üzerinden 615 Mbps'ye kadar indirme hızlarına olanak tanıyor.
VPN kullanımdayken Aircove/Aircove Go, aynı anda birden fazla cihaz için 330 Mbps'ye kadar hız sunar. (Referans olarak, 4K izleme genellikle 25 Mb/sn indirme hızı gerektirirken, HD için 5 Mb/sn indirme hızı gerekir.)
Aircove Go, Wi-Fi Link kullanıldığında 250 Mbps'ye kadar hız sunar. Wi-Fi Link kullanmak, cihazınız ile internet arasındaki Wi-Fi iletim yolunu iki katına çıkaracağından hızlarınızı sınırlayabilir.
Maksimum değerler ideal kullanım koşullarına bağlıdır. Gerçek menzil ve performans internet servis sağlayıcınıza, evinizin büyüklüğüne, düzenine, cihaz kullanımına, inşaat malzemelerine ve engellere bağlıdır.
ExpressVPN; Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Avustralya, ve daha birçok ülke dahil olmak üzere, 105 ülkede VPN sunucularına sahiptir. VPN sunucu konumları listesinin tamamını görün.
ExpressVPN'de yaptığımız işin başında güvenlik geliyor. Uygulamalarımızı ve sistemlerimizi yalnızca yüksek düzeyde gizlilik ve güvenlik sunacak şekilde tasarlamayı amaçlamıyoruz, aynı zamanda güvenlik iddialarımızı doğrulamak için düzenli olarak bağımsız denetçiler görevlendiriyoruz. Kullanıcılarımızın, hizmetimizin onları koruyacağına güvenip güvenmeyeceklerini bilmeleri için en iyi yöntemlerden biridir. Denetimlerin tam listesini görün ve tam raporları okuyun.
ExpressVPN; kurulum, kullanım ve sorun giderme konularını kapsayan çok sayıda makale sunmaktadır. Daha fazla desteğe ihtiyacınız varsa ExpressVPN Destek Ekibi her zaman hizmetinizdedir.
Evet, Aircove/Aircove Go PlayStation ve Xbox gibi büyük oyun konsollarıyla uyumludur. ExpressVPN avantajlarından faydalanmak için yapmanız gereken tek şey, oyun cihazlarınızı Aircove yönlendiricinin Wi-Fi ağına bağlamaktır.