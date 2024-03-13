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Aircove Go Yönlendirici
Aircove Yönlendirici
Aircove
Air
Cove

Her şeyi, her yerde, aynı anda koruyun

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Aircove'la tanışın

Güvenlik uzmanları tarafından geliştirilen Aircove, ExpressVPN'in yerleşik VPN'li Wi-Fi 6 yönlendirici serisidir.* Herhangi bir yönlendirici internet erişimi sağlayabilirken, Aircove serimiz bir adım daha ileri gider: ExpressVPN'in tüm avantajlarını ağınızdaki her şeye anında getirir. —akıllı ev aletleri ve izleme aletleri dahil. Bağlıysa, korunuyordur.

*VPN özellikleri için aktif bir ExpressVPN aboneliği gereklidir; yeni kullanıcılar için 30 günlük ücretsiz deneme süresi mevcuttur.

Yeni

Aircove Go

Daha küçük alanlar ve seyahat için

Otel, tatil evi veya küçük apartman dairesi; nerede olursanız olun, cep boyutundaki VPN yönlendiricimizle tüm cihazlarınızı korumak bundan daha kolay olamazdı.

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Ayrıca mağazamızda da mevcut

Aircove

Orta büyüklükteki evler ve ofisler için

En önemli yerde, yani evinizde iç huzurun tadını çıkarın. Aircove, ailenizin tüm cihazlarını, hatta evcil hayvan kameranızı ve akıllı kapı zilinizi bile korumanın en iyi yoludur.

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Ayrıca mağazamızda da mevcut

Aircove farkını yaşayın

Cihaz grupları

Cihazlarınızı, her birinin kendi konumu ve ayarları olacak şekilde gruplar halinde sıralayın.

Gelişmiş koruma

İzleyicileri, kötü amaçlı siteleri ve sinir bozucu reklamları engelleyin.

Ebeveyn kontrolleri

İnternet erişimi için zamanları ayarlayın ve yetişkinlere yönelik içeriği engelleyin.

Her şeyde VPN

Her cihazı, hatta normalde VPN çalıştıramayan cihazları bile koruyun.

Misari Wi-Fi Ağı

Yalnızca misafirler için ayrı bir Wi-Fi ağı oluşturarak Wi-Fi'ınızı güvenli bir şekilde paylaşın.

Gelişmiş özellikler

WPA3 Wi-Fi güvenliği, dinamik DNS, port yönlendirme ve Lightway Passthrough.

… ve çok daha fazlasını görün. Aircove'un nasıl çalıştığını okuyun.

Aircove'u Amazon'dan Edinin

Aircove ailesiyle tanışın

Bir baloncuk içinde korunan aile

Kişisel koruma balonunuz

VPN güvenliğinin karmaşık olması gerekmez. Aircove çalışırken, tüm Wi-Fi ağınız koruma altındadır - ve arkadaşlarınız ve aileniz VPN'inizi paylaşabilir! Çünkü Aircove, ExpressVPN'e tek bir abonelikle aynı anda bağlanabilen sekiz cihazdan biri olarak sayılır.

Hatta yalnızca misafirler için ayrı bir Wi-Fi ağı oluşturabilirsiniz. Gizliliğinizi korumak amacıyla, bu misafir ağına bağlı olan cihazlar ana ağınızdaki diğer cihazlar ile iletişim kuramaz. Ancak yine de ExpressVPN'in tüm korumalarından faydalanabilirler!

Aircove size hangi cihazların hangi VPN sunucusu konumuna bağlanacağı veya VPN'e ya da internete bağlı olup olmayacağı üzerinde tam kontrol sağlar. Ve gelişmiş koruma özellikleri ile, ebeveyn kontrolleri ayarlayabilir ve böylece ailenizi kötü amaçlı ve müstehcen içeriklerden koruyabilirsiniz.

Tüm cihazları kapsayan yönlendirici VPN.

Her aile için esneklik

Tüm cihazlarınız için en fazla beş grup oluşturun. Aileniz veya arkadaşlarınız için bir grup, tüm izleme cihazlarınız için bir grup veya yalnızca sizin için bir grup. Aynı anda en fazla beş farklı VPN konumuna bağlanabilirsiniz ve bir grubun konumunu değiştirmek diğer bağlantılarınızı kesintiye uğratmaz.

Her grup için bir VPN konumu ayarlayın veya şunu seçin:

  • Ağ koşullarına göre sizin için en iyi konumu seçen Akıllı Konum

  • VPN yok, bir cihazın internete bağlanmasını istediğinizde ancak VPN kullanmadığınızda

  • İnternet yok, Bireysel cihazların internete erişmesini engellemek istediğinizde

  • Varsa hangi gelişmiş koruma ayarları uygulanacak

Bir masanın üzerinde Aircove Go yönlendirici

Sorunsuz bağlantı

Aircove Go'nun özel Wi-Fi bağlantısı özelliği, internete başka bir Wi-Fi ağı üzerinden bağlanmanıza olanak tanır. Böylece her yeni otel odasında, kiralık tatil evinde veya ortak çalışma alanında Ethernet kablonuz olmadan kolayca bağlanabilirsiniz. Aircove Go USB-C ile çalıştığı için, bir fiş azalacak demektir.

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Ayrıca mağazamızda da mevcut

Hangi Aircove'u almalısınız?

Seçim yapmanıza yardımcı olacak Aircove Go ve Aircove karşılaştırmasına genel bakış. Tüm özellikleri görün.

Yeni
Aircove Go

EN İYİSİ

Daha küçük evler, oteller, kiralık tatil yerleri, karavanlar ve ortak çalışma alanları

Wİ-Fİ STANDARDI

Çift bantlı Wi-Fi 6

KAPSAMI

~70 m2 ~750 ft²

ETHERNET BAĞLANTISI

3 gigabit portlar

Wi-Fi Link

kontrol et

MAKSİMUM VPN HIZI

330 Mbps

AĞIRLIK

250 gram

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Aircove
ExpressVPN Aircove

EN İYİSİ

Orta büyüklükteki evler, apartmanlar ve ofisler

Wİ-Fİ STANDARDI

Çift bantlı Wi-Fi 6

KAPSAMI

~150 m2 ~1,600 ft²

ETHERNET BAĞLANTISI

5 gigabit portlar

Wi-Fi Link

kapat

MAKSİMUM VPN HIZI

330 Mbps

AĞIRLIK

450 gram

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Yeni
Aircove Go
Aircove
EN İYİSİ

Daha küçük evler, oteller, kiralık tatil yerleri, karavanlar ve ortak çalışma alanları

Orta büyüklükteki evler, apartmanlar ve ofisler

Wi-Fi standardı

Çift bantlı Wi-Fi 6

Wİ-Fİ KAPSAMI^

~70 m2 ~750 ft²

~150 m2 ~1,600 ft²

ETHERNET BAĞLANTISI

3 gigabit portlar

5 gigabit portlar

Wİ-Fİ BAĞLANTISI*

Evet

Hayır

MAKSİMUM VPN HIZI

330 Mbps

aĞIRLIK

250 gram

450 gram

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Mağazamızdan satın alın

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^Menzil ve performans aynı zamanda internet servis sağlayıcınıza, cihaz kullanımınıza, ev düzeninize, inşaat malzemelerinize, engellere ve diğer faktörlere de bağlıdır.

*İnternete Ethernet kablosu kullanmak yerine başka bir Wi-Fi ağı üzerinden bağlanmanızı sağlayan bir özel Aircove Go özelliği.

İnsanlar Aircove'u seviyor

Gizmodo logosu 3 Col Carousel blok için

"Aircove Wi-Fi ağınıza VPN hizmeti eklemenin en kolay yoludur."

- Gizmodo

CNET logosu 3 Col Carousel blok için

"...Çok sayıda cihazınız varsa mükemmel seçenek çünkü istediğiniz sayıda cihazı aynı anda VPN'e bağlayabilirsiniz."

- CNET

9to5mac logosu 3 Col Carousel blok için

"Evdeki cihazlarınızın gizliliği konusunda endişeleriniz varsa bu akıllıca bir alışveriştir."

- 9to5Mac

Aircove referans kısmı için 4 yıldızlı TechRadar logosu

"Kurulumu son derece kolay, birkaç dakika içinde kullanmaya başlayabiliyorsunuz ki bu da çok iyi bir değer."

- TechRadar

Kullanıcı referansı yeşil avatar

"Artık ailem için kendi kişisel güvenliğimden vazgeçme konusunda endişelenmeme gerek yok."

- Stephan, Aircove kullanıcısı

ZDNET logosu Aircove referans bölümü

"ExpressVPN Aircove, yönlendiricinin hızı, kurulum kolaylığı ve güvenliği açısından en iyi seçimimizdir."

- ZDNET

Aircove referanslar bölümü için Popular Mechanics logosu

"İstikrarlı performansı ve kullanım kolaylığı rakipsiz."

- Popular Mechanics

Kullanıcı yorumu mavi avatar

"Tak ve çalıştır gerçekten doğru kelime."

- Devon, Aircove kullanıcısı

Aircove referanslar bölümünde Android Central 4 yıldızlı logosu

"Diğer VPN özellikli yönlendiricilere kıyasla benzersiz kullanım kolaylığı."

- Android Central

Aircove referanslar bölümü How-to-Geek Editörün Seçimi rozeti

"Yeni bir VPN yönlendirici türü. ... Hayranların favorisi olduğunu hayal edebiliyorum."

- How-to Geek

Aircove referanslar bölümü için Forbes logosu

"ExpressVPN Aircove, işini yerine iyi getiren kolay bir çözüm."

- Forbes

Aircove referanslar bloğu için Gearadical logosu

"Bağladığınız her cihazı koruyan harika bir yönlendirici arıyorsanız Aircove son derece kullanıcı dostu bir seçenek."

- Gearadical

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