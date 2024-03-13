Kişisel koruma balonunuz

VPN güvenliğinin karmaşık olması gerekmez. Aircove çalışırken, tüm Wi-Fi ağınız koruma altındadır - ve arkadaşlarınız ve aileniz VPN'inizi paylaşabilir! Çünkü Aircove, ExpressVPN'e tek bir abonelikle aynı anda bağlanabilen sekiz cihazdan biri olarak sayılır.

Hatta yalnızca misafirler için ayrı bir Wi-Fi ağı oluşturabilirsiniz. Gizliliğinizi korumak amacıyla, bu misafir ağına bağlı olan cihazlar ana ağınızdaki diğer cihazlar ile iletişim kuramaz. Ancak yine de ExpressVPN'in tüm korumalarından faydalanabilirler!

Aircove size hangi cihazların hangi VPN sunucusu konumuna bağlanacağı veya VPN'e ya da internete bağlı olup olmayacağı üzerinde tam kontrol sağlar. Ve gelişmiş koruma özellikleri ile, ebeveyn kontrolleri ayarlayabilir ve böylece ailenizi kötü amaçlı ve müstehcen içeriklerden koruyabilirsiniz.