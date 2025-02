Aircove on nimi uraauurtaville VPN-reitittimillemme, joissa on sisäänrakennettu VPN-suojaus. Julkaisimme Aircoven loppuvuodesta 2022, ja se on ensimmäinen täysin langaton internet-reititin, joka on valmiiksi yhteydessä ExpressVPN:ään. Vuonna 2024 esittelimme Aircove Gon, matkakokoisen Wi-Fi-reitittimen, johon VPN on sisäänrakennettu samalla tavalla kuin Aircovessa, mutta laitetta on helpompi kantaa mukana ja siinä on ainutlaatuisia ominaisuuksia.

VPN-tuen lisäksi Aircove-reitittimissä on sisäänrakennetut lisäsuojatoiminnot: Threat Manager, mainosten esto ja lapsilukot. Ne on suunniteltu toimimaan sujuvasti VPN:n kanssa tarjoten helpon ja aina toimivan suojauksen sekä helppokäyttöisen reitittimen – joka toimii kaikkialla.