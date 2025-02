La tua bolla di protezione personale

La sicurezza VPN non deve essere complicata. Con Aircove in esecuzione, l'intera tua rete Wi-Fi è protetta - e amici e familiari possono condividere il tuo VPN! Questo perché Aircove conta come uno degli otto dispositivi che è possibile collegare simultaneamente a ExpressVPN con un unico abbonamento.

Puoi addirittura aggiungere una connessione Wi-Fi solo per i tuoi ospiti. Per proteggere la tua privacy, i dispositivi connessi alla rete ospiti non potranno comunicare con gli altri dispositivi della rete principale. Ma potranno comunque beneficiare della protezione di ExpressVPN!

Aircove ti dà il pieno controllo su quali dispositivi si connettono a quale posizione del server VPN, o se si connettono alla VPN o a Internet. E con le impostazioni di protezione avanzata, puoi impostare i controlli parentali e proteggere la tua famiglia da contenuti pericolosi ed espliciti.