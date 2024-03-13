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Роутер Aircove Go
Роутер Aircove
Aircove
Air
Cove

Защитите всё, везде и сразу

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Aircove range of routers

Скидки в Prime Day: сэкономьте 25% на Aircove

Только до 22 июля на Amazon действует скидка 25% на наши VPN-роутеры Aircove. Чтобы воспользоваться этим предложением, не обязательно иметь подписку на Prime. Наслаждайтесь преимуществами ExpressVPN на всех своих устройствах, где бы вы ни находились.

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Откройте для себя Aircove Go

Новинка

Aircove Go

Компактный и портативный

Гостиница, дача или маленькая квартира — где бы вы ни находились, вы сможете защитить все ваши устройства максимально простым образом. Наш беспроводной роутер отличается компактным размером, полностью поддерживает VPN-подключения* и имеет расширенные функции защиты. Он может даже подключиться к Интернету через другую сеть Wi-Fi! Это позволит вам перестать зависеть от ИТ-отдела и даже Ethernet-кабеля. Наслаждайтесь спокойствием и легкостью в использовании, где бы вы ни были.

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Также доступен на Amazon

Aircove

Мощность и дальность

Поднимите уровень защиты вашей домашней сети на качественно новый уровень. Aircove — наш первый домашний роутер со встроенным VPN-подключением* и поддержкой Wi-Fi 6. Его пропускная способность позволит вам подключить к Сети любое количество устройств. Воспользуйтесь Aircove, и каждое ваше домашнее устройство получит полную VPN-защиту — даже умные домашние устройства, на которые нельзя установить отдельное VPN-приложение. Окружите круглосуточной защитой самое важное — ваш дом. Цифровую жизнь вашей семьи стоит защитить.

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Также доступен на Amazon

*Для использования функций VPN требуется активная подписка на ExpressVPN, приобретаемая отдельно.

Зачем вам нужен VPN-роутер

Телефон, на экране которого отображается панель управления Aircove, а на заднем плане - роутер Aircove.

Для защиты трафика достаточно подключиться к Wi-Fi

Защитите все ваши устройства — даже смарт-устройства и игровые приставки, на которые нельзя установить VPN-приложения. Smart TV? У вас есть Roku? Если это устройство подключено, оно защищено. Где бы вы ни находились, вы сможете наслаждаться Интернетом, который вы ожидаете, и VPN-защитой мирового класса.

Защищенная семья в пузыре

Ваши личные цифровые доспехи

VPN-защита — это не обязательно что-то сложное. С работающим Aircove, ваша вся сеть Wi-Fi защищена, и друзья и семья могут использовать ваш VPN! И это всё потому, что Aircove считается одним из восьми устройств, которые вы можете одновременно подключить к ExpressVPN в рамках одной подписки.

У вас полный контроль над тем, какие устройства подключаются к какой локации VPN-серверов, или подключаются ли они вообще к VPN или Интернету. С помощью функций продвинутой защиты, вы сможете использовать систему родительского контроля и защитить всю свою семью от вредоносного и неуместного контента.

VPN-роутер, который охватывает все устройства.

Запас гибкости на все случаи

Создайте до пяти групп для всех ваших устройств. Например, одну группу для семьи или друзей, другую для всех ваших потоковых устройств или только для вас. Вы сможете одновременно подключаться к пяти разным локациям VPN-серверов, причем изменение локации одной группы не приведет к обрыву подключений других групп.

Для каждой группы устройств доступен выбор локации VPN-сервера и следующие настройки:

  • автоподключение к лучшей локации для пользователей из вашего региона;

  • подключение без VPN для устройств, которым достаточно ресурсов интернет-провайдера;

  • блокировка интернет-подключения для отдельных устройств, если вы решите ограничить им такую возможность;

  • Which advanced protection features to apply, if any

Роутер Aircove Go на столе

Никаких проблем с подключениями

Эксклюзивная функция Wi-Fi Link, доступная пользователям Aircove Go, позволяет подключаться к Интернету через другую сеть Wi-Fi. Таким образом, вы сможете с легкостью выйти в Сеть, даже если в вашем номере гостиницы или коворкинге нет доступа к Ethernet-кабелю. Для работы Aircove Go достаточно USB-C, так что вы можете брать с собой на одну зарядку меньше.

Aircove — самый простой способ добавить VPN-сервис в вашу Wi-Fi-сеть, и точка.

Какой роутер Aircove вам нужен?

Обзор Aircove Go и Aircove для помощи с выбором. См. все характеристики.

Новинка
Aircove Go

Лучший для

Небольших домов, отелей, апартаментов, автодомов и коворкингов

Стандарт Wi-Fi

Двухдиапазонный Wi-Fi 6

Покрытие

~70 кв. м

Ethernet-подключение

Порт с пропускной способностью 3 Гбит/с

Wi-Fi Link

проверить

Максимальная скорость VPN

180 Мбит/с

Вес

250 граммов

Купить Aircove Go

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Aircove
ExpressVPN Aircove

Лучший для

Средних домов, квартир и офисов

Стандарт Wi-Fi

Двухдиапазонный Wi-Fi 6

Покрытие

~150 кв. м

Ethernet-подключение

Порт с пропускной способностью 5 Гбит/с

Wi-Fi Link

закрыть

Максимальная скорость VPN

180 Мбит/с

Вес

450 граммов

Купить Aircove

Купить на Amazon

Новинка
Aircove Go
Aircove
ЛУЧШИЙ ДЛЯ

Небольших домов, отелей, апартаментов, автодомов и коворкингов

Средних домов, квартир и офисов

Стандарт Wi-Fi

Двухполосное подключение Wi-Fi 6

Двухполосное подключение Wi-Fi 6

ПОКРЫТИЕ WI-FI^

~70 кв. м

~150 кв. м

ETHERNET-ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Порт с пропускной способностью 3 Гбит/с

Порт с пропускной способностью 5 Гбит/с

WI-FI LINK*

Да

Нет

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ VPN

180 Мбит/с

180 Мбит/с

вес

250 граммов

450 граммов

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^Диапазон и качество работы также зависят от интернет-провайдера, использования устройств, планировки зданий, имеющихся препятствий и других факторов. *Эксклюзивная функция Aircove Go, позволяющая подключаться к Интернету через другую сеть Wi-Fi — без использования Ethernet-кабеля.

Пользователям нравится Aircove

Логотип Gizmodo

"Aircove — самый простой способ добавить VPN-сервис в вашу Wi-Fi-сеть, и точка."

- Gizmodo

Логотип CNET

«...Отличный вариант, если у вас много устройств, поскольку вы можете подключить к VPN любое количество устройств одновременно».

- CNET

Логотип 9to5mac

«Если вы заботитесь о приватности своих домашних устройств, эта покупка даже не обсуждается».

- 9to5Mac

Логотип TechRadar с 4 звездочками

«Исключительно простая настройка — все будет готово за несколько минут, очень полезное решение».

- TechRadar

Аватар зеленого цвета для отзывов пользователей

«Теперь мои личные данные защищены так же хорошо, как и данные моей семьи».

- Стефан, пользователь Aircove

Логотип ZDNET

«Aircove от ExpressVPN стал нашим фаворитом благодаря скорости работы этого роутера, простой настройке и надежной защите».

- ZDNET

Логотип Popular Mechanics

«Непревзойденная производительность и удобство использования».

- Popular Mechanics

Аватар синего цвета для отзывов пользователей

«Можно описать фразой «включил и забыл».

- Девон, пользователь Aircove

Логотип Android Central с 4 звездочками

«Так удобно пользоваться, что и не сравнить с другими VPN-роутерами».

- Android Central

Значок «Выбор редакции» от How-to Geek для карусели отзывов Aircove

«Новый вид VPN-роутеров. ... Действительно может стать любимцем публики».

- How-to Geek

Логотип Forbes для карусели отзывов Aircove

«ExpressVPN Aircove — простое решение, отличный результат».

- Forbes

Логотип Gearadical для карусели отзывов Aircove

«Если вам нужен отличный роутер, который защитит каждое подключенное к нему устройство, то Aircove станет до смешного простым решением».

- Gearadical

Аватар синего цвета для отзывов пользователей

«Условия безопасности опять поменялись, есть более современные технологии, чем L2TP, так что настала пора обновить роутер. Я просто купил Aircove».

- Эндрю, пользователь Aircove

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