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نبذة عن Aircove
صمّم Aircove من قبل خبراء مختصين في الأمان الرقمي، وهو عبارة عن مجموعة أجهزة متكونة من راوترات 6 Wi-Fi مدعمة بشبكة خاصة افتراضية (VPN) مدمجة.* في حين يمكن لأي جهاز راوتر الاتصال بالإنترنت، فإن مجموعة Aircove المستحدثة من قبل ExpressVPN ترتقي إلى مستويات أفضل، فهي مبرمجة لتوفير ميزات الخصوصية والأمان المتاحة في برنامج ExpressVPN لحماية شبكتك، حتى عند استخدام الأجهزة المنزلية الذكية وأجهزة البث. إذا كانت متصلة بالخدمة، فإنها محمية.
*يشترط اشتراك ساري الصلاحية في ExpressVPN للحصول على ميزات VPN. ويستفيد المستخدمون الجدد من تجربة مجانية مدتها 30 يوما.
جديد
Aircove Go
للمساحات الصغيرة والسفر
سواء كنت في فندق أو في مقصورة العطلات أو في شقة صغيرة أو غيرها من الأماكن، فإن راوتر Aircove المحمول هو أسهل حل لحماية جميع أجهزتك.
Aircove
للمنازل والمكاتب متوسطة الحجم
استمتع براحة البال في أكثر الأماكن التي تحتاج فيها إلى الأمان، أي منزلك. Aircove هو أفضل راوتر لحماية جميع أجهزة عائلتك، حتى كاميرات مراقبة حيواناتك الأليفة وأجراس الأبواب الذكية.
اكتشف مميزات Aircove
مجموعات الأجهزة
فرز أجهزتك إلى مجموعات، لكل منها موقعها الخاص وإعداداتها المنفصلة.
حماية متطورة
حظر التتبع والمواقع الخبيثة والإعلانات المزعجة.
الضوابط الأبوية
تحديد أوقات للوصول إلى الإنترنت وحجب محتوى الكبار.
VPN على كل الأجهزة
حماية كل الأجهزة--حتى الأجهزة التي لا تقوم بتشغيل VPN عادة.
الإعداد السريع
اتصل في خمس دقائق. أسهل إعدادات لجهاز الراوتر!
ميزات المحترفين
أمان Wi-Fi WPA3، DNS الديناميكي، إعادة توجيه المنافذ، ومرور Lightway.
… والمزيد. اطلع على كيفية تشغيل Aircove.
اكتشف مجموعة منتجات Aircove
فقاعة الحماية الشخصية
أمان VPN ليس بالضرورة أن يكون معقدا. مع تشغيل Aircove، يتم حماية شبكة الواي فاي الخاصة بك بالكامل - ويمكن للأصدقاء والعائلة مشاركة VPN الخاص بك! وذلك لأن Aircove يعتبر واحدا من الأجهزة الثمانية التي يمكنك توصيلها في آن واحد ببرنامج ExpressVPN ضمن اشتراك واحد.
لديك تحكم كامل على أي الأجهزة تتصل بأي موقع لخادم VPN، أو ما إذا كانت تتصل بـ VPN أو الإنترنت على الإطلاق. ومع ميزات الحماية المتقدمة، يمكنك حتى ضبط إعدادات الرقابة الأبوية وحماية عائلتك من المحتوى الضار والصريح.
مرونة الاستخدام لكل الأسر
إنشاء ما يصل إلى خمس مجموعات لجميع أجهزتك. مجموعة واحدة للعائلة أو الأصدقاء، ومجموعة أخرى لجميع أجهزة البث، أو مجموعة واحدة خاصة بك. يمكنك الاتصال بما يصل إلى خمسة مواقع VPN مختلفة في آن واحد، وتغيير موقع إحدى المجموعات لا يعطل اتصالاتك الأخرى.
يمكنك تعيين موقع خادم VPN أو اختيار ما يلي لكل مجموعة:
ميزة الموقع التلقائي الذي يحدد أفضل موقع لك استنادا إلى ظروف الشبكة
بدون اتصال VPN، وذلك عندما تريد الاتصال بالإنترنت دون استخدام خدمة VPN
بدون اتصال إنترنت، وذلك عندما تريد منع جهاز معين من الاتصال بالإنترنت
ميزات الحماية المتقدمة التي يمكن تفعيلها، إن وجدت
الاتصال بكل سهولة
يمكنك الاتصال بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi أخرى عبر ميزة رابط Wi-Fi التي توفره Aircove Go. لذا يمكنك الاتصال بسهولة بدون كابل إيثرنيت في كل غرفة فندقية وبيت عطلات ومساحات العمل المشترك. ولأن Aircove Go مدعوم من قبل USB-C، لن تحتاج إلى كابلات إضافية.
أي من أجهزة Aircove ينبغي شراؤها؟
لمحة عامة عن Aircove Go مقابل Aircove لمساعدتك على الاختيار. اطلع على المواصفات الكاملة.
الأماكن المناسبة
بيوت صغيرة وفنادق وبيوت العطلات والمركبات الترفيهية ومساحات العمل المشتركة
معيار WI-FI
Wi-Fi 6 مزدوج النطاق
تغطية
حوالي 70 متر مربع ~750 قدم مربع
اتصال إيثرنت
3 منافذ جيغابيت
Wi-Fi Link
سرعة VPN القصوى
180 ميغابايت
الوزن
250 غرام
الأماكن المناسبة
البيوت والشقق والمكاتب المتوسطة الحجم
معيار WI-FI
Wi-Fi 6 مزدوج النطاق
تغطية
حوالي 150 متر مربع حوالي 1600 قدم مربع
اتصال إيثرنت
5 منافذ جيغابيت
Wi-Fi Link
سرعة VPN القصوى
180 ميغابايت
الوزن
450 غرام
بيوت صغيرة وفنادق وبيوت العطلات والمركبات الترفيهية ومساحات العمل المشتركة
البيوت والشقق والمكاتب المتوسطة الحجم
Wi-Fi 6 مزدوج النطاق
Wi-Fi 6 مزدوج النطاق
حوالي 70 متر مربع حوالي 750 قدم مربع
حوالي 150 متر مربع حوالي 1600 قدم مربع
3 منافذ جيغابيت
5 منافذ جيغابيت
نعم
لا
180 ميغابايت
180 ميغابايت
250 غرام
450 غرام
^ يعتمد النطاق والأداء أيضا على مزود خدمة الإنترنت، واستخدام الجهاز، وتخطيط المنزل، ومواد البناء، والحواجز، والعوامل الأخرى.
*ميزة حصرية لخدمة Aircove Go التي تتيح لك الاتصال بالإنترنت عبر شبكة Wi-Fi أخرى بدلا من استخدام كابل Ethernet.
لماذا Aircove هو الأفضل
"…خيار ممتاز إذا كان لديك الكثير من الأجهزة لأنه يمكنك توصيل عدد غير محدود من الأجهزة بالشبكة الخاصة الافتراضية في آن واحد."
- CNET
"الآن لا داعي للقلق بشأن تضحية أمني الشخصي من أجل أمان عائلتي."
- ستيفان، مستخدم Aircove
"يعد ExpressVPN Aircove أفضل اختيار لدينا بناء على سرعة جهاز التوجيه وسهولة الإعداد والأمان."
- ZDNET
"التوصيل والتشغيل: أبسط طريقة لوصف الخدمة."
- ديفون، مستخدم Aircove
"جيل جديد من أجهزة الراوتر التي تدعم VPN. ... أرى أنه قد يصبح الجهاز المفضل لدى الجميع."
"إذا كنت تبحث عن جهاز توجيه رائع يحمي كل أجهزتك، فإن Aircove يعد خيارا سهل الاستخدام للغاية."
قد نستعين في بعض الأحيان بمواقع متخصصة من أجل إحالة العملاء إلينا مقابل رسوم مالية ونختار عينات من تقييمات عملائنا الأكثر رضا عن خدمتنا.
الأسئلة الشائعة
Aircove هو مجموعة من أجهزة توجيه VPN الرائدة التي توفر حماية VPN المدمجة. لقد أطلقنا Aircove في أواخر عام 2022 كأول جهاز توجيه لاسلكي مصمم للاتصال بخدمة ExpressVPN مباشرة. في عام 2024، قدمنا Aircove Go: جهاز توجيه Wi-Fi مصمم للسفر مع نفس تكامل VPN الذي يوفره Aircove ولكن بالإضافة إلى إمكانية التنقل بالجهاز والعديد من الميزات الحصرية الجديدة.
وعلاوة على دعم VPN، وتأتي مجموعة أجهزة Aircove مع ميزات الحماية المتقدمة المدمجة: Threat Manager، وحاجب الإعلانات، وضوابط الرقابة الأبوية. هذه الأجهزة مصممة للعمل بسلاسة مع VPN، وتوفر الحماية المستمرة بكل سهولة مع جهاز توجيه واحد سهل الاستخدام - أينما كنت.
في حين يمكن لأي جهاز توجيه توفير إمكانية الوصول إلى الإنترنت، فإن مجموعة Aircove المزودة ببرنامج VPN توفر أفضل من ذلك، فهي تتيح للمستخدمين الاستفادة من جميع ميزات ExpressVPN على شبكتك. إذا كانت متصلة بالخدمة، فإنها محمية. لا تحتاج إلى تثبيت ExpressVPN على أي جهاز آخر، إذا كنت لا ترغب في ذلك.
تم أيضا تصميم Aircove مع أخذ الأمان الفائق في عين الاعتبار. أكد تدقيق أجرته شركة الأمن السيبراني Cure53 أن Aircove وهو راوتر VPN المنزلي يتمتع بأعلى مستويات الأمان الرقمي.
يمكنك شراء Aircove و Aircove Go في ExpressVPN أو Amazon في البلدان المذكورة أدناه.
أستراليا
النمسا
بلجيكا
بلغاريا
كندا
كرواتيا
قبرص
الجمهورية التشيكية
الدنمارك
إستونيا
فرنسا (من ExpressVPN فقط)
فنلندا
ألمانيا
المجر
آيسلندا
أيرلندا
إيطاليا
لاتفيا
ليتوانيا
لوكسمبورغ
مالطا
هولندا
نيوزيلندا (من ExpressVPN فقط)
النرويج
بولندا
البرتغال
رومانيا
صربيا
رومانيا
رومانيا
اسبانيا
السويد
سويسرا (من ExpressVPN فقط)
المملكة المتحدة
الولايات المتحدة
يمكن العثور على قوائم منتجات عديدة لـجهازي Aircove و Aircove Go في Amazon ومتجر ExpressVPN. توجد قوائم خاصة بالعملاء داخل أمريكا الشمالية وخارجها نظرا للوائح التنظيمية الخاصة بكل منطقة، ولكن المنتجات متماثلة من الناحية الوظيفية.
على الرغم من أن جهازي Aircove و Aircove Go يتم تثبيت ExpressVPN بهما مسبقا إلا إنك لا تزال بحاجة إلى تنشيط جهاز التوجيه عبر اشتراك للخدمة إذا كنت ترغب في الاستمتاع بمزايا VPN. إذا كنت مستخدما جديدا لـ ExpressVPN، فستتمتع بتجربة ExpressVPN لمدة 30 يوما دون مقابل عند شراء جهاز التوجيه.
ولكن حتى بدون اشتراك لخدمة ExpressVPN ، سيواصل جهاز التوجيه أداء الوظائف العادية من حيث الاتصال بخدمة Wi-Fi والشبكة. وسوف تعمل ميزات الحماية المتقدمة دون أي تأثر.
لا، هذه الميزات مدرجة في راوترات Aircove أو Aircove Go.
هل يمكنني استخدام ميزات Aircove/Aircove Go مثل Threat Manager ومانع الإعلانات وضوابط الرقابة الأبوية بدون خدمة VPN؟
نعم، يمكن استخدام هذه الميزات مع VPN أو بدونها.
جهاز توجيه VPN المحمول/المخصص للسفر هو جهاز صغير ملائم للسفر تم ضبطه مسبقا لدعم اتصال VPN.
وتم تصميمه للمستخدمين الذين يريدون تعزيز أمان وخصوصية اتصالاتهم بالإنترنت أثناء السفر، وعلى وجه الخصوص عند الاتصال بشبكات Wi-Fi العامة في الفنادق والمطارات والمقاهي وغيرها من الأماكن العامة. ينبغي الاستعانة بجهاز توجيه VPN المحمول/المخصص للسفر في هذه الأماكن.
إذا كان لديك أجهزة متعددة تحتاج إلى حماية VPN، قد يفيدك جهاز توجيه Wi-Fi محمول مع VPN مدمج مثل Aircove Go، حيث بإمكانك توصيل أجهزة متعددة لخدمة VPN في آن واحد بدلا من الاتصال بخدمة VPN على كل جهاز على حدة. يضيف جهاز توجيه VPN المحمول طبقة إضافية من الأمان إلى اتصالك ويحميك من شبكات Wi-Fi العامة التي قد تكون غير آمنة.
عند استخدام جهاز توجيه VPN محمول، سوف تنضم جميع أجهزتك للشبكة تلقائيا. إذا في كل غرفة فندق أو بيت عطلات أو مساحة عمل مشترك، لن تحتاج إلا توصيل جهاز توجيه VPN و ستتصل كل أجهزتك الأخرى دون الحاجة إلى تسجيل الدخول بشكل منفصل.
نعم، ينصح باستخدام جهاز توجيه VPN محمول عند الاتصال بشبكات Wi-Fi العامة في الفنادق وبيوت العطلات.
شبكات Wi-Fi العامة في الفنادق قد تكون أقل أمانا، مما يجعل بياناتك عرضة لتهديدات محتملة مثل القرصنة أو التنصت. يقوم جهاز توجيه VPN بتشفير اتصالك بالإنترنت ويخفي عنوان IP، مما يمنع جهات خارجية مثل مسؤولي شبكة الفندق من مراقبة نشاطك عبر الإنترنت.
عند استخدام جهاز توجيه VPN بدلا من الاتصال بخدمة VPN عبر تطبيق منفصل، يمكنك تأمين جميع أجهزتك المتصلة على الفور وبشكل تلقائي. مما يوفر لك الراحة التي لا مثيل لها عند السفر!
تختلف تعليمات الإعداد استنادا إلى جهاز التوجيه وخدمة VPN التي تستخدمها، ولكن بشكل عام، ستحتاج إلى جهاز توجيه سفر يدعم اتصالات VPN مثل Aircove Go، بالإضافة إلى اشتراك في خدمة VPN تدعم اتصالات أجهزة التوجيه.
نعم، إذا كنت تستخدم Aircove في المنزل، فستحتاج إلى مزود خدمة الإنترنت للاتصال بالإنترنت. يتيح مزود خدمة الإنترنت الوصول إلى الإنترنت في المنزل، بينما يقوم جهاز Aircove بتوزيع الإنترنت على جميع الأجهزة المتصلة.
إذا كنت ترغب في بث المحتوى، نعم. لا تأتي Aircove و Aircove Go مع أي حسابات لبث المحتوى، لذا إذا لم يكن لديك بالفعل اشتراك Netflix أو HBO أو Hulu أو Prime Video أو أي خدمات بث أخرى مدفوعة الأجر، ستحتاج إلى التسجيل لهذه الخدمات بشكل منفصل.
لا، Aircove/Aircove Go هو جهاز توجيه واحد تمر به حركة الإنترنت اللاسلكية عبر نقطة وصول واحدة. إذا كان لديك نظام شبكة عروية بالفعل، يمكن توصيل Aircove/Aircove إلى إحدى العقدات ذات أعلى تركيز للأجهزة التي تريد حمايتها عبر VPN.
في اختبارنا، يمكن لوحدة المعالجة المركزية الرباعية المستوى ذات الأداء العالي التي تأتي في أجهزة Aircove/Aircove Go أن توفر سعات تنزيل تصل إلى 910 ميغابايت عبر Ethernet و 615 ميغابايت عبر Wi-Fi عند عدم الاتصال بخدمة VPN.
عندما تكون خدمة VPN قيد الاستخدام، يقدم Aircove/Aircove Go سرعات تسريعات تصل إلى 180 ميغابايت عند الاتصال بأجهزة متعددة في آن واحد. (يتطلب بث المحتوى 4K عادة سرعة تنزيل تبلغ 25 ميغابايت في حين يتطلب بث المحتوى HD عادة 5 ميغابايت.)
عندما يكون رابط Wi-Fi قيد الاستخدام، يقدم Aircove Go سرعات تنزيل تصل إلى 250 ميغابايت. استخدام رابط Wi-Fi قد يحد من سرعتك لأنه يضاعف مسار بث Wi-Fi بين جهازك والإنترنت.
وتستند السرعات القصوى إلى شروط الاستخدام المثالية. يعتمد النطاق والأداء الفعليين على مزود خدمة الإنترنت، وحجم وتصميم المنزل واستخدام الجهاز، ومواد البناء، والحواجز.
اقرأ جميع المواصفات.
تتوفر شبكة ExpressVPN على سيرفرات VPN في 105 دولة منها المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا وغيرها. اطلع على القائمة الكاملة لمواقع سيرفرات VPN.
الأمن في طليعة ما نفعله في شركة ExpressVPN. نهدف إلى تصميم تطبيقاتنا وأنظمتنا لتوفير مستوى عال من الخصوصية والأمان، ونستعين أيضا بمراجعين مستقلين بشكل دوري للتحقق من صحة ادعاءاتنا الأمنية. إنها إحدى أفضل الطرق التي يمكن لمستخدمينا من خلالها معرفة ما إذا كان بإمكانهم الوثوق في خدماتنا لحمايتهم. اطلع على القائمة الكاملة لعمليات التدقيق واقرأ التقارير كاملة.
يوفر ExpressVPN مجموعة واسعة من المقالات التي تغطي الإعداد والاستخدام واستكشاف الأخطاء وإصلاحها. إذا كنت بحاجة إلى مزيد من الدعم، فيمكنك التواصل مع فريق الدعم في أي وقت.
نعم، أجهزة Aircove و Aircove Go متوافقة مع وحدات تحكم ألعاب الفيديو المعروفة مثل PlayStation و Xbox. ما عليك سوى توصيل أجهزة الألعاب الخاصة بك بشبكة Aircove عن طريق Wi-Fi للاستمتاع بميزات ExpressVPN.