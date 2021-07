Få bäst Google Stadia VPN för gaming

Nej. Du måste skaffa ett Google Stadia-abonnemang, om du inte redan har ett. Det kommer dock att släppas en gratisversion av tjänsten under 2020. Med gratisversionen måste du dock fortfarande betala för varje spel. Under den första perioden efter lanseringen måste användare köpa ett Premiere Edition-paket för 129.99 USD som inkluderar Chromecast Ultra, en kontroll och tre månader av tjänsten. Det är lite oklart när spelare kommer kunna använda Google Stadia utan att betala för Premiere Edition.

Google Stadia lägger hela tiden till nya spel i sitt utbud, och i dagsläget inkluderar detta redan prisbelönta titlar som Red Dead Redemption 2, Rise of the Tomb Raider, Metro Exodus och Assassin's Creed Odyssey.

