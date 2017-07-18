Функции и возможности VPN-расширения для Safari

Легкость в использовании

Вы можете подключиться к VPN через панель инструментов браузера, и ваше соединение будет мгновенно зашифровано.

Глобальная сеть серверов VPN

Возможность подключаться к VPN-серверам в 160 локациях в 94 странах.

Функция экстренного отключения

Не позволяет интернет-трафику выходить за пределы VPN-туннеля, если ваше VPN-соединение неожиданно прерывается.

Защита от утечки DNS-запросов

Не позволяет интернет-провайдерам и владельцам DNS-серверов отслеживать ваши действия онлайн.

Маскировка местоположения

Делает так, чтобы данные о вашем местоположении в Safari соответствовали локации VPN-сервера, к которому вы подключены.