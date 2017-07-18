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    Лучшее VPN-расширение для Safari

    Защитите свои действия в Интернете с помощью VPN-расширения для Safari.

    • VPN-сервис, которому пользователи Safari доверяют.
    • Тотальная защита и контроль через панель инструментов

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    To use ExpressVPN in Safari, just click the button in the toolbar.

    Функции и возможности VPN-расширения для Safari

    Легкость в использовании

    Вы можете подключиться к VPN через панель инструментов браузера, и ваше соединение будет мгновенно зашифровано.

    Глобальная сеть серверов VPN

    Возможность подключаться к VPN-серверам в 160 локациях в 94 странах.

    Функция экстренного отключения

    Не позволяет интернет-трафику выходить за пределы VPN-туннеля, если ваше VPN-соединение неожиданно прерывается.

    Защита от утечки DNS-запросов

    Не позволяет интернет-провайдерам и владельцам DNS-серверов отслеживать ваши действия онлайн.

    Маскировка местоположения

    Делает так, чтобы данные о вашем местоположении в Safari соответствовали локации VPN-сервера, к которому вы подключены.

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    Преимущества ExpressVPN

    Серверы по всему миру

    Подключитесь через браузер Safari к огромной сети, включающей 160 локаций серверов в 94 странах.

    Максимальная скорость

    ExpressVPN постоянно оптимизирует работу серверов, чтобы обеспечить максимально возможную скорость.

    Исключительная надежность соединения

    Наслаждайтесь превосходной стабильностью и надежностью соединения независимо от того, в какой точке мира вы находитесь.

    Функция экстренного отключения Network Lock

    Если VPN-соединение неожиданно прервется, функция Network Lock заблокирует ваш интернет-трафик и защитит вас от утечки данных.

    Раздельное туннелирование

    При подключении к сети ExpressVPN вы можете выбрать, какие приложения будут использовать VPN, а какие — нет.

    Надежная защита от утечки данных

    Надежная и проверенная система защиты от утечки данных активируется по умолчанию, обеспечивая вам конфиденциальность и безопасность при всех возможных условиях сети.

    Технология TrustedServer

    Технология TrustedServer задает новый стандарт качества и обеспечивает максимальную защиту пользовательской конфиденциальности — проверено аудиторами.

    Доступ к любимым веб-сайтам

    Заходите на любимые сайты и сервисы без цензуры. ExpressVPN позволяет разблокировать Facebook, Instagram, YouTube и многое другое.

    Доступ к потоковому мультимедиа

    Вы можете легко получить доступ к Netflix, Hulu, BBC, Spotify и другим сервисам. Вам гарантированы конфиденциальность, безопасность и невероятная скорость.

    Поддержка в онлайн-чате

    Если у вас есть вопросы, вы в любое время можете обратиться в службу поддержки ExpressVPN.

    Доступ к обширной сети серверов с лучшим VPN-расширением для Safari

    Вы можете подключиться к тысячам VPN-серверов в 160 локациях в 94 странах из любой точки мира.

    Северная и Южная Америка

    Азиатско-Тихоокеанский регион

    Европа

    Ближний Восток и Африка

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